डिजिटल इंडिया को मिला ‘टेक बूस्टर शॉट’! NIELIT Digital University लॉन्च, घर बैठे AI-Data Science की पढ़ाई, जानें डीटेल्स

Nielit Digital University: केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में NIELIT Digital University लॉन्च की है. सरकार का कहना है कि यह कदम डिजिटल इंडिया अभियान को और तेज करेगा. इस डिजिटल यूनिवर्सिटी के जरिए छात्र ऑनलाइन माध्यम से एडवांस और तकनीकी शिक्षा हासिल कर सकेंगे वह भी घर बैठे इसे आसानी से कर पाएंगे.

NIELIT क्या है

NIELIT यानी National Institute of Electronics and Information Technology, इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के तहत काम करने वाली एक प्रमुख संस्था है. देशभर में इसके 56 सेंटर हैं. इसके अलावा 750 से ज्यादा मान्यता प्राप्त संस्थान और हजारों फैसिलिटेशन सेंटर जुड़े हुए हैं.

बता दें, इस संस्था को शिक्षा मंत्रालय की ओर से डीम्ड-टू-बी यूनिवर्सिटी का दर्जा भी मिला हुआ है. NIELIT लंबे समय से डिजिटल स्किल डेवलपमेंट के क्षेत्र में काम कर रहा है और अब तक लाखों युवाओं को उद्योग के लिए तैयार कर चुका है. सरकार का मानना है कि NIELIT Digital University के जरिए ज्यादा से ज्यादा युवाओं तक तकनीकी शिक्षा पहुंचेगी और उन्हें बेहतर करियर के मौके मिलेंगे.

डिजिटल शिक्षा का नया मंच

यह प्लेटफॉर्म छात्रों को उच्च स्तर की पढ़ाई ऑनलाइन उपलब्ध कराने वाला है. यहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी और सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी जैसे एडवांस और मांग वाले विषय पढ़ाए जाएंगे. बता दें, कोर्स इस तरह तैयार किए गए हैं कि छात्र सिर्फ किताबों तक सीमित न रहें बल्कि वर्चुअल लैब्स के जरिए प्रैक्टिकल भी सीख सकें. पढ़ाई का सिस्टम लचीला रखा गया है ताकि छात्र अपनी सुविधा और समय के अनुसार कोर्स कर सकें.

इंडस्ट्री के साथ जुड़ाव

कार्यक्रम के दौरान उद्योग जगत और शिक्षण संस्थानों के बीच कई समझौते किए गए. इसका मकसद है कि कोर्स को बाजार की जरूरत के हिसाब से तैयार किया जा सके. बताते चलें, इस मौके पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल शिक्षा जैसे विषयों पर विशेषज्ञों ने चर्चा भी की गई. DevSecOps कोर्स में अच्छा प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया है.

