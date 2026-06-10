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NIFT रिजल्ट पर बवाल! बिना परीक्षा दिए भी कैसे आ गए नंबर? छात्रों ने उठाए गंभीर सवाल

NIFT 2026 Results Row: एनआईएफटी 2026 रिजल्ट में गड़बड़ी के आरोपों से बवाल मच गया है. कई छात्रों ने परीक्षा में शामिल न होने के बावजूद स्कोर मिलने और उपस्थिति रिकॉर्ड में गड़बड़ी के गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे NTA की परीक्षा प्रक्रिया पर फिर सवाल उठे हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 10, 2026, 02:37 PM IST|Updated: Jun 10, 2026, 03:37 PM IST
NIFT रिजल्ट पर बवाल! बिना परीक्षा दिए भी कैसे आ गए नंबर? छात्रों ने उठाए गंभीर सवाल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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