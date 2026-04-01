Advertisement
trendingNow13160875
Hindi Newsशिक्षासिर्फ डिग्री नहीं काफी! क्यों युवाओं को हो रही है नौकरी तलाशने में परेशानी?

सिर्फ डिग्री नहीं काफी! क्यों युवाओं को हो रही है नौकरी तलाशने में परेशानी?

NIIT India Skills Report 2026: आज के समय में सिर्फ पढ़ा-लिखा होना ही काफी नहीं है बल्कि खुद को नौकरी के लायक बनाने के लिए क्या कर रहे हैं. ये जानना भी बहुत जरूरी है. आइए जानते हैं कि किस वजह से सिर्फ डिग्री काफी नहीं है और लोगों को नौकरी ढूंढने में दिक्कत हो रही हैं?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 01, 2026, 07:30 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NIIT India Skills Report 2026
NIIT India Skills Report 2026

NIIT India Skills Report 2026: जब कहीं नौकरी चाहिए होती है तो सबसे पहले योग्यता पूछी जाती है. 12वीं या ग्रेजुएशन तक भी पढ़ा-लिखा होना काफी नहीं माना जाता है. यहां तक की मास्टर डिग्री लेकर बैठे युवा भी बेरोजगार देखने को मिल जाते हैं. भारत में पिछले कुछ सालों में बेरोजगारी की कहानी बार-बार सुनने को मिल रही है. ऐसे में कभी छात्रों को दोषी कहा जाता है तो कभी कंपनियां जिम्मेदार कहलाई जाती है. हालांकि, इसके पीछे की असली वजह क्या हो सकती है जो युवाओं को डिग्री होने पर भी नौकरी तलाशने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? आइए एक सर्वे के जरिए इसके पीछे की वजह को समझने की कोशिश करते हैं.

ग्रेजुएशन की डिग्री, नौकरी की कोई उम्मीद नहीं!

सोचिए किसी के पास ग्रेजुएशन की डिग्री है मगर जब वो नौकरी लेने के लिए अपनी ड्रीम कंपनी में जाता है तो उसके सारे सपने टूट जाते है. डिग्री उस पद के लायक है लेकिन ऑफर लेटर मिल नहीं पा रहा है. सभी शर्तें पूरी करने के बाद भी कंपनी हायर नहीं कर रही है. इसके पीछे की वजह को एक सर्वे के जरिए समझते हैं.

नौकरी के लायक नहीं हैं युवा!

दरअसल, YouGov के साथ 3500 लोगों के सर्वे पर आधारित NIIT इंडिया स्किल्स गैप रिपोर्ट 2026 में एक कड़वा सच देखने को मिला. सर्वे से पता चला कि नौकरी के लायक युवाओं में तैयारी नहीं है. सिर्फ पढ़ाई से ही नौकरी के लिए लायक नहीं बना जा सकता है और अगर स्टूडेंट्स को लगता है कि वो नौकरी के लिए तैयार हैं तो वो गलत हैं क्योंकि कंपनियों की जरूरतें बदल चुकी हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

डिग्री के साथ स्किल्स की भी जरूरत

डिग्री के साथ-साथ स्किल्स भी जरूरी हो गई है. सिर्फ तकनीकी ज्ञान काफी नहीं है. आप डिजिटल, डेटा और साइबर सिक्योरिटी जैसे अन्य स्किल्स के बारे में कितना जानते हैं ये भी बहुत जरूरी है. आज का जमाना बदल चुका है लेकिन शिक्षा और नौकरियों की तैयारियां अभी भी पुराने पैटर्न के साथ है जिसमें बदलाव करने के लिए युवाओं को खुद मेहनत करनी होगी और नई स्किल्स को अपनाना होगा.

अब अनुभव भी नहीं है काफी

अगर कोई अनुभवी सोच रहा है कि उनका करियर सुरक्षित है क्योंकि वो अपने काम में अच्छा खासा अनुभव रखते हैं तो ये भी उनकी एक बड़ी गलती है. समय के साथ सिर्फ अनुभव नहीं स्किल्स और अपडेशन भी जरूरी हो गया है. ये ही वजह है कि मिड-करियर में नौकरी मिलने की समस्या देखी जा रही है. नई स्किल्स के साथ एक अनुभवी एंप्लॉय की तलाश लगभग 47% कंपनियां कर रही है. जबकि, 38% कंपनियों का मानना है कि ऐसे लोगों का मिलना बहुत मुश्किल है.

क्या करें?

नए जमाने के साथ खुद को अपडेट रखें. डिग्री हासिल कर चुके हैं ये अच्छा है लेकिन स्किल्स को सीखना भी जरूरी है. प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी होती है. पढ़ाई और इंडस्ट्री की जरूरतों में फर्क होता है. नौकरी के बाद स्किल्स सीख सकते हैं लेकिन उसे और ज्यादा बेहतर कैसे कर सकें, इसके लिए सही ट्रेनिंग लें. खुद के लिए थोड़ी मेहनत करनी होगी और नतीजे साफ देख सकेंगे. अनुभव और स्किल्स के साथ डिग्री का मेल आपको अच्छी सी अच्छी नौकरी दिला सकता है.

ये भी पढ़ें- 10वीं के बाद कहां-कहां बना सकते हैं करियर? पहले ही जान लें फ्यूचर सेट करने के कुछ ऑप्शन

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

india skills report

Trending news

40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
Naxal Free Dantewada
40 साल बाद दंतेवाड़ा में खत्म हुआ 'लाल आतंक', आखिरी नक्सली का सरेंडर
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
Delhi garbage
1 अप्रैल से बदल गया कचरा उठाने का तरीका, अब ऐसे उठेगा गीला-सूखा कचरा; पूरा शेड्यूल
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
Kashmiri Pandits
घाटी में कश्मीरी पंडितों की वापसी की उम्मीद! 10 जिलों में अवैध कब्जों पर सरकार सख्त
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
DNA
भारत में नहीं बिकेंगे चीन के CCTV कैमरे; सरकार ने क्यों लिया ये फैसला?
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
Ashok Kharat
सूट-बूट पहनकर जुल्म ढाने वाले खरात के लिए लगती थी बोली, हर काम लिए फिक्स था रेट
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
West Bengal Election 2026
'BJP एजेंट्स कर रहे वोटर्स हाईजैक...', ममता ने लिखा CEC को खत, लगाई आरोपों की झड़ी
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
Indian Ships
फारस की खाड़ी में फंसे 28 भारतीय जहाज, नहीं मिल रही ईरान से अनुमति
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
Kerala Assembly Election 2026
'देश में आने वाला है वित्तीय भूकंप...', केरलम से राहुल गांधी ने क्यों किया ऐसा दावा
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
Punjab Police
'अमेरिका-यूरोप की तर्ज पर अब पंजाब में भी एक्टिव रहेगी पुलिस, 6 मिनट में मिलेगी मदद'
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ
West Bengal Election 2026
'एकला चलो' रणनीति... बंगाल में कांग्रेस का मास्टरस्ट्रोक या TMC के साथ सांठ-गांठ