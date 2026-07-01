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फिल्मी गाना बना स्कूली पाठ! ओडिशा 5वीं की किताब में ऐश्वर्या राय का 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' बना लोकगीत, मचा बवाल

ओडिशा के सरकारी स्कूलों की किताबों में 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' गीत छपने और 1,600 से ज्यादा गलतियां मिलने के बाद विवाद गहरा गया है. जानिए सरकार ने क्या कार्रवाई की और छात्रों पर इसका क्या असर पड़ेगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 01, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 02:53 PM IST
फिल्मी गाना बना स्कूली पाठ! ओडिशा 5वीं की किताब में ऐश्वर्या राय का 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' बना लोकगीत, मचा बवाल
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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