फिल्मी गाना बना स्कूली पाठ! ओडिशा 5वीं की किताब में ऐश्वर्या राय का 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' बना लोकगीत, मचा बवाल

ओडिशा के सरकारी स्कूलों की कक्षा 5 की एक पाठ्यपुस्तक में बॉलीवुड का लोकप्रिय गीत 'निंबूड़ा-निंबूड़ा' छपने के बाद नया विवाद खड़ा हो गया है. मामला सामने आते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गईं. कुछ लोगों ने इस गलती का मजाक उड़ाया, जबकि कई यूजर्स ने शिक्षा विभाग और पाठ्यपुस्तकों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए. यह गीत वर्ष 1999 में रिलीज हुई फिल्म 'हम दिल दे चुके सनम' में इस्तेमाल किया गया था. हालांकि यह मूल रूप से एक राजस्थानी लोकगीत है, लेकिन किताब में इसके बोल ज्यों के त्यों छप जाना बड़ी संपादकीय या प्रिंटिंग चूक माना जा रहा है.
यह पहली बार नहीं है जब ओडिशा की स्कूली किताबों में गंभीर गलतियां सामने आई हों. स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (SCERT) की पुस्तकों की समीक्षा के दौरान 1,600 से अधिक त्रुटियां मिली हैं. इनमें सबसे ज्यादा 705 गलतियां कक्षा 8 की किताबों में पाई गईं. इन त्रुटियों में तथ्यात्मक गलतियां, व्याकरण और वर्तनी संबंधी चूक के अलावा कई संदर्भ भी गलत दिए गए हैं. उदाहरण के तौर पर कर्नाटक विधानसभा भवन को ओडिशा विधानसभा बताया गया, सर आइजैक न्यूटन को 'महान पायलट' लिखा गया और कर्नाटक के हम्पी को कोणार्क सूर्य मंदिर बताया गया. इन चूकों ने किताबों की जांच और गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.
ओडिशा के स्कूल एवं जनशिक्षा मंत्री नित्यानंद गोंड ने कहा है कि सरकार ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है. उन्होंने बताया कि सभी सरकारी स्कूलों में जल्द ही संशोधित (रिवाइज्ड) पाठ्यपुस्तकें भेजी जाएंगी, ताकि छात्रों को सही और त्रुटिरहित सामग्री पढ़ाई जा सके. मंत्री के अनुसार, मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने पहले ही इन गलतियों की जांच के लिए एक जांच समिति का गठन किया था. समिति की रिपोर्ट के आधार पर लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है. सरकार का कहना है कि नई किताबों के आने तक शिक्षक कक्षाओं में मौजूद गलतियों को सुधारकर छात्रों को सही जानकारी देंगे.
विशेषज्ञों का मानना है कि स्कूली किताबों में इस तरह की गलतियां छात्रों की पढ़ाई और सामान्य ज्ञान पर सीधा असर डाल सकती हैं. खासकर प्राथमिक और माध्यमिक कक्षाओं के छात्र किताबों में लिखी जानकारी को सही मानकर सीखते हैं. ऐसे में तथ्यात्मक या संपादकीय त्रुटियां उनके सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं. यही कारण है कि शिक्षा विशेषज्ञ पाठ्यपुस्तकों के प्रकाशन से पहले मजबूत गुणवत्ता जांच और कई स्तरों पर समीक्षा की जरूरत बता रहे हैं. यह विवाद एक बार फिर याद दिलाता है कि स्कूल की किताबों में छोटी-सी गलती भी शिक्षा व्यवस्था की विश्वसनीयता पर बड़ा सवाल खड़ा कर सक.