NIOS Exams 2025: NIOS 10वीं-12वीं परीक्षा आज से शुरू, एग्जाम सेंटर जानें से पहले पढ़ लें पूरी गाइडलाइन

NIOS Exams 2025: NIOS 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज यानी 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है. ऐसे में जो भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो एग्जाम सेंटर जाने से पहले इन चीजों को जरूर चेक कर लें. 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:35 AM IST
NIOS 10th and 12th Board Exam 2025: NIOS 10वीं और 12वीं की परीक्षा आज यानी 14 अक्टूबर 2025 से शुरू हो रही है. ये परीक्षा एक ही शिफ्ट में आयोजित की जाएगी, जो दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक चलेगी. हालांकि, कुछ पेपर  दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक होंगे. ऐसे में जो भी इस परीक्षा में शामिल होने वाले हैं वो एग्जाम सेंटर जाने से पहले इन चीजों को जरूर चेक कर लें. 

बता दें, कक्षा 10वीं और 12वीं की ये परीक्षा 18 नवंबर, 2025 को खत्म होगी. 12वीं की परीक्षा प्रारंभिक शिशु देखभाल एवं शिक्षा की है. वहीं, 10वीं की पहली परीक्षा संस्कृत साहित्य की है. 

ये है देश का पहला AC वाला गवर्मेंट स्कूल, बेंच से लेकर डिजिटल स्क्रीन तक सब कुछ आधुनिक

NIOS 10वीं और 12वीं परीक्षा की गाइडलाइन

  • परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्रों पर हॉल टिकट ले जाना होगा. यानी की एडमिट कार्ड. इसके बिना आपको एग्जाम सेंटर पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. 

  • परीक्षा में शामिल सभी स्टूडेंट्स को प्रवेश पत्र में दिए गए समय के अनुसार ही परीक्षा केंद्रों पर पहुंचना होगा. लेट होने पर आपको एंट्री नहीं दी जाएगी. 

  • सिर्फ प्रवेश पत्र में दिए गए ही पेन और अन्य स्टेशनरी सामान को अपने साथ लेकर ही जाएं. इसके अलावा कोई भी चीज ले जाने पर आपको एंट्री के टाइम पर परेशानी हो सकती है. 

  • ध्यान रखें कि परीक्षा केंद्रों पर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और अन्य सामान लेकर जाना प्रतिबंधित हैं. इसलिए ऐसी कोई भी प्रतिबंधित वस्तु लेकर नहीं जाएं. 

 इंटरव्यू में हो गईं बाहर; नहीं मानी हार, दूसरे प्रयास में गाड़ दिया UPSC में झंडा! AIR 67 के साथ बनीं IAS

जानकारी के अनुसार, परीक्षा का रिजल्ट लास्ट एग्जाम के 7 सप्ताह बाद घोषित किया जा सकता है. हालांकि, परिणाम को लेकर कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है. रिजल्ट एनआईओएस की वेबसाइट पर तुरंत उपलब्ध करा दिया जाएगा. छात्र अधिक जानकारी के लिए एनआईओएस की आधिकारिक वेबसाइट समय-समय पर चेक करते रहे. 

About the Author
author img
Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

NIOS Exams 2025

