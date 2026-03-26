NIOS Board Exams 2026: नेशनल ओपन स्कूल 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेट शीट जारी, एडमिट कार्ड से टाइम टेबल तक; सभी डिटेल्स यहां

NIOS Class 10th and 12th Board Exams 2026 Date: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (National Institute of Open Schooling) ने थ्योरी परीक्षाओं की तारीखों की घोषणा कर दी है. अप्रैल 2026 सत्र के लिए कक्षा 10वीं और 12वीं परीक्षाओं के डेट का ऐलान कर दिया गया है. वर्तमान में प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहे हैं. 17 फरवरी से एनआईओएस बोर्ड की प्रैक्टिकल परीक्षाएं जारी हैं जो 1 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी. 10वीं और 12वीं क्लास के लिए ओपन स्कूल से पढ़ रहे सभी स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो डेट शीट पर नजर डाल लें जिससे आगामी दिनों की परीक्षाओं की तैयारी को लेकर प्लानिंग करना आसान रहेगा. ओपन स्कूलिंग की बोर्ड परीक्षा कब शुरू होंगी? NIOS 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए थ्योरी परीक्षाएं के लिए क्या समय होगा और किन-किन शिफ्टों में परीक्षाएं होंगी?

NIOS 10th, 12th Board Exams 2026: परीक्षा की डेट और समय?

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग द्वारा 10वीं और 10वीं परीक्षा का आयोजन 10 अप्रैल से 6 मई 2026 तक किया जाएगा. ज्यादातर परीक्षाएं दोपहर के समय 2:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक आयोजित की जाएगी. 3 घंटे की अवधि के साथ थ्योरी परीक्षा आयोजित की जाएगी. कुछ विषयों के अनुसार परीक्षा के समय में बदलाव भी हो सकता है जिसके बारे में डेटशीट में जानकारी दी गई है. जानकारी के लिए बता दें कि विधानसभा चुनाव, अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं समेत राज्य की छुट्टियों के चलते कुछ जगहों पर परीक्षा की तारीखों में बदलाव हो सकता है. इस लिस्ट में बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु का नाम शामिल है. इन राज्यों के स्टूडेंट्स को सलाह दी जाती है कि वो ऑफिशियल वेबसाइट पर खास गौर करें और समय-समय पर अपडेट्स चेक करते रहे हैं क्योंकि इनके एग्जाम डेट में बदलाव हो सकता है.

NIOS Board Exams 2026: कहां और कैसे डाउनलोड कर सकेंगे डेटशीट?

सबसे पहले NIOS की ऑफिशियल वेबसाइट nios.ac.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर 'Examination' का सेक्शन शो होगा उस पर क्लिक करें. इसके बाद 'NIOS 10th & 12th Date Sheet April 2026' शो होगा. उस लिंक पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट्स एग्जाम की डेट और समय की जानकारी हासिल कर सकेंगे.

NIOS Board Exams 2026: कब जारी होगा एडमिट कार्ड?​

बिना एग्जाम हॉल टिकट के परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति नहीं मिलेगी. इसलिए स्टूडेंट्स को इस बात का खास ध्यान रखना है कि उन्हें एडमिट कार्ड को साथ लेकर जाना है. एनआईओएस द्वारा एडमिट कार्ड दिया जाएगा. परीक्षा के शुरू होने से 15 मिनट पहले एग्जाम हॉल में भेज दिया जाएगा. इस परीक्षा के रिजल्ट की घोषणा आमतौर पर परीक्षा समाप्त होने के 7 हफ्ते में की जाती है.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?