NIOS Exam Date Sheet 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी एग्जाम डेटशीट जारी, अक्टूबर से नवंबर तक होगी परीक्षाएं
Advertisement
trendingNow12930442
Hindi Newsशिक्षा

NIOS Exam Date Sheet 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी एग्जाम डेटशीट जारी, अक्टूबर से नवंबर तक होगी परीक्षाएं

NIOS Theory Exam Date Sheet 2025: नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने 10वीं और 12वीं कक्षाओं की पब्लिक थ्योरी एग्जाम डेट शीट जारी कर दिया है, जिसका आयोजन 14 अक्टूबर से 18 नवंबर, 2025 तक होगा. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 20, 2025, 10:27 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NIOS Exam Date Sheet 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी एग्जाम डेटशीट जारी, अक्टूबर से नवंबर तक होगी परीक्षाएं

NIOS Exam Schedule Date Sheet 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने 10वीं और 12वीं क्लास की पब्लिक थ्योरी परीक्षा 2025 के लिए डेटशीट अपने आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर थ्योरी एग्जाम का शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं. 

10वीं-12वीं थ्योरी परीक्षा शेड्यूल
NIOS के द्वारा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं का आयोजन देश समेत विदेशों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 अक्टूबर, 2025 से 18 नवंबर, 2025 तक किया जाएगा.  NIOS ने शेड्यूल जारी करने के साथ यह साफ कर दिया है कि थ्योरी एग्जाम को लेकर ये डेटशीट फाइनल है, इसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे. ऐसे में जो छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अभी से ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें.

10वीं-12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल
बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. जिसके मुताबिक, प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 12 सितंबर, 2025 से शुरू हो गया है और 27 सितंबर, 2025 तक होना है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन सा है?

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार थ्योरी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के छात्रों को परीक्षा हॉल में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसलिए स्टूडेंट्स NIOS की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे समय से डाउनलोड कर लें और इसके साथ ही परीक्षा शुल्क का भी भुगतान समय से कर दें. वहीं, थ्योरी परीक्षाएं खत्म होने के 7 हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे. 

ये भी पढ़ें: एशिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली टॉप 5 भाषा कौन सी हैं? किस नंबर पर हिंदी

About the Author
author img
Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

TAGS

NIOS Exam Date Sheet 2025

Trending news

'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
H1B visa
'भारत लौटने की नहीं है जरूरत...', H-1B वीजा को लेकर अमेरिकी अधिकारी ने दिया बयान
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'हाउडी मोदी करके क्या मिला', ट्रंप ने महंगा किया H1B Visa तो सरकार पर भड़क उठे ओवैसी
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
West Bengal news
रेलवे स्टेशन में अचानक घुसे हजारों लोग, बंगाल पुलिस पर बरसाए पत्थर, कई घायल
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
Mahalaxmi Cable Stayed Bridge
तारों पर टिका होगा पुल, 389 करोड़ रुपये होंगे खर्च; मुंबई वालों की आ गई मौज
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
H1B visa
'इसके मानवीय नतीजे होंगे.', H-1B वीजा पर ट्रंप के आदेश के बाद क्या बोली मोदी सरकार
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
weather update
संडे को तेज गर्मी से गाल होंगे लाल, कहीं होगी आफत की बारिश! जानें IMD का मौसम अलर्ट
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
Garba festival 2025
'गरबा उत्सवों में केवल हिंदुओं को मिले एंट्री', VHP ने दी सलाह तो भड़क उठी कांग्रेस
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
H-1B visa fee hike
भारत के पास कमजोर PM है...राहुल का H-1B वीजा पर हल्लाबोल, दोहराया 8 साल पुराना बयान
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
Karnataka Temple Fee Hike
कर्नाटक के 14 हिंदू मंदिरों में बढ़ा सेवा शुल्क, फैसले पर मचा बवाल; BJP ने की आलोचना
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
Golgappe
20 रुपये में 4 गोलगप्पे मिलने पर महिला ने जाम किया सड़क, पानी पुरी के दाम पर घमासान
;