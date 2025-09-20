NIOS Exam Date Sheet 2025: 10वीं-12वीं की थ्योरी एग्जाम डेटशीट जारी, अक्टूबर से नवंबर तक होगी परीक्षाएं

NIOS Exam Schedule Date Sheet 2025: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग (NIOS) ने 10वीं और 12वीं क्लास की पब्लिक थ्योरी परीक्षा 2025 के लिए डेटशीट अपने आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जिन उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और डेटशीट जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर थ्योरी एग्जाम का शेड्यूल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं.

10वीं-12वीं थ्योरी परीक्षा शेड्यूल

NIOS के द्वारा 10वीं और 12वीं की थ्योरी परीक्षाओं का आयोजन देश समेत विदेशों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 14 अक्टूबर, 2025 से 18 नवंबर, 2025 तक किया जाएगा. NIOS ने शेड्यूल जारी करने के साथ यह साफ कर दिया है कि थ्योरी एग्जाम को लेकर ये डेटशीट फाइनल है, इसमें किसी तरह के कोई बदलाव नहीं किए जाएंगे. ऐसे में जो छात्र परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, वे अभी से ही एग्जाम की तैयारी शुरू कर दें.

10वीं-12वीं प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल

बोर्ड ने 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया गया था. जिसके मुताबिक, प्रैक्टिकल परीक्षाओं का आयोजन 12 सितंबर, 2025 से शुरू हो गया है और 27 सितंबर, 2025 तक होना है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें: GK Quiz: क्या आप जानते हैं, भारत का राष्ट्रीय रेप्टाइल कौन सा है?​

जानकारी के लिए बता दें, जो उम्मीदवार थ्योरी परीक्षा में शामिल होने वाले हैं, उनके लिए एडमिट कार्ड बहुत जरूरी है. बिना एडमिट कार्ड के छात्रों को परीक्षा हॉल में बैठने की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसलिए स्टूडेंट्स NIOS की आधिकारिक वेबसाइट sdmis.nios.ac.in पर लॉगिन कर एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उसे समय से डाउनलोड कर लें और इसके साथ ही परीक्षा शुल्क का भी भुगतान समय से कर दें. वहीं, थ्योरी परीक्षाएं खत्म होने के 7 हफ्ते बाद रिजल्ट घोषित किए जाएंगे.

ये भी पढ़ें: एशिया में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली टॉप 5 भाषा कौन सी हैं? किस नंबर पर हिंदी