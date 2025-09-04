NIRF Ranking 2025 Out: एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्ट 2025 जारी, देश के इन इंस्टीट्यूट ने टॉप 10 में बनाई जगह, देखें पूरी लिस्ट

NIRF Ranking 2025 List Announced: गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 (NIRF Ranking 2025) जारी कर दिया है. देश के केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने नई दिल्ली के भारत मंजपम में इस रैंकिंग को रिलीज किया. ऐसे में छात्र एनआईआरएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसे चेक कर सकते हैं. नीचे खबर में डायरेक्ट लिंक भी दी गई है. ओवलऑल IIT मद्रास ने पहले स्थान पर अपनी जगह बनाई.

The Indian Institute of Technology (IIT) Madras has once again clinched the top position in the National Institutional Ranking Framework (NIRF) 2025

NIRF ओवरऑल रैंकिंग लिस्ट (NIRF Ranking TOP 10 Overall)

IIT मद्रास इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, बेंगलुरु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉम्बे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, दिल्ली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, खरगपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, रुड़की एम्स, दिल्ली जवाहरलाल नेहरु यूनिवर्सिटी, नई दिल्ली बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, वाराणसी

NIRF रैंकिंग लिस्ट में देश के टॉप 10 कॉलेज की लिस्ट (India Top 10 Colleges 2025 List)

हिंदू कॉलेज, दिल्ली मिरांडा हाउस, दिल्ली हंसराज कॉलेज, दिल्ली किरोड़ीमल कॉलेज, दिल्ली सेंट स्टीफन कॉलेज, दिल्ली रामा कृष्णा मिशन विवेकानंद कॉलेज, कोलकाता आत्मा राम सनातन धर्म कॉलेज, दिल्ली सेंट जेवियर्स कॉलेज, कोलकाता PSGR कृष्णामल कॉलेज फॉर वुमन, कोयंबटूर पीएसजी कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस, कोयंबटूर

क्या है NIRF?

NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. साल 2015 में इसकी शुरुआत हुई थी. इसका मुख्य काम देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच तमाम मानकों पर कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना होता है. साथ ही और छात्रों को उनके भविष्य के लिए सही कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुनने में हेल्प करता है. ये रैंकिंग रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है. इस बार NIRF रैंकिंग 17 कैटेगरी में जारी की गई है. पिछले साल 16 कैटगरी में ये लिस्ट जारी हुई थी. बता दें, NIRF रैंकिंग में इस साल 14,163 संस्थान हिस्सा ले रहे हैं जो पिछले साल 10,885 थे. जबकि साल 2023 में 5,543 उच्च शिक्षा संस्थानों ने हिस्सा लिया था.

NIRF रैंकिंग किन-किन कैटेगरी में होती है?

बीते साल ये रैंकिंग 16 कैटेगरी में दी गई थी, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी शामिल है. इस साल कैटेगरी बढ़कर 17 हो गई है.एसडीजी (SDG or Sustainability) कैटेगरी को इस वर्ष जोड़ा गया है.