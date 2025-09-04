NIRF Ranking 2025: फिर से भारत के टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद आगे, देखें 10 बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजों की लिस्ट

NIRF Management Ranking 2025: एनआईआरएफ की मैनेजमेंट रैंकिंग में फिर एक बार IIM अहमदाबाद आगे है. जबकि, टॉप 10 में अन्य 9 संस्थान कौन से हैं? आइए टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थान की लिस्ट देखते हैं.
NIRF Management Ranking 2025: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 की लिस्ट को जारी किया. इस दौरान देश भर के टॉप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज की लिस्ट को जारी किया गया है. एनआईआरएफ मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 की लिस्ट में फिर से आईआईएम अहमदाबाद का नाम सबसे आगे है. ये कॉलेज प्लेसमेंट और कैरियर की संभावनाओं की तलाश कर्ताओं के लिए बेस्ट ऑप्शन बताया जा रहा है. आईआईएम अहमदाबाद के अलावा अन्य कौन से कॉलेज हैं जिनका नाम बेस्ट मैनेजमेंट की लिस्ट में है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.
कुल 17 कैटेगरी में जारी हुई NIRF रैंकिंग
मैनेजमेंट की एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 लिस्ट में 83.2 अंक के साथ आईआईएम अहमदाबाद पहले नंबर है. जबकि, दूसरे स्थान पर 81.5 अंकों के साथ आईआईएम बैंगलोर है. टॉप 5 मैनेजमेंट संस्थानों में आईआईएम कोझिकोड, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम लखनऊ का नाम दर्ज है.
ये हैं टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थान
NIRF Ranking को किन मानदंडों पर किया जाता है तय?
एनआईआरएफ के देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन- शिक्षण और सीखना (30%), शोध और पेशेवर अभ्यास (30%), स्नातक परिणाम (20%), आउटरीच और समावेशन (10%) और धारणा (10%) के मानकों के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है.
जानकारी के लिए बता दें कि NIRF Ranking 2025 के तहत भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहला नाम तमिलनाडु स्थित आईआईटी-मद्रास का है. दूसरे में आईआईटी-दिल्ली, तीसरे में आईआईटी-बॉम्बे, चौथे में आईआईटी-कानपुर, पांचवें नंबर पर आईआईटी-खड़गपुर का नाम शामिल है. जबकि, 10वें नंबर पर आईआईटी (बीएचयू) बनारस का नाम शामिल है.
