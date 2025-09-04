NIRF Ranking 2025: फिर से भारत के टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद आगे, देखें 10 बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजों की लिस्ट
NIRF Ranking 2025: फिर से भारत के टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद आगे, देखें 10 बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजों की लिस्ट

NIRF Management Ranking 2025: एनआईआरएफ की मैनेजमेंट रैंकिंग में फिर एक बार IIM अहमदाबाद आगे है. जबकि, टॉप 10 में अन्य 9 संस्थान कौन से हैं? आइए टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थान की लिस्ट देखते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Sep 04, 2025, 04:40 PM IST
NIRF Ranking 2025: फिर से भारत के टॉप मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद आगे, देखें 10 बेस्ट मैनेजमेंट कॉलेजों की लिस्ट

NIRF Management Ranking 2025: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की ओर से नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (NIRF) रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है. नई दिल्ली के भारत मंडपम में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान (Dharmendra Pradhan) ने एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 की लिस्ट को जारी किया. इस दौरान देश भर के टॉप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज की लिस्ट को जारी किया गया है. एनआईआरएफ मैनेजमेंट रैंकिंग 2025 की लिस्ट में फिर से आईआईएम अहमदाबाद का नाम सबसे आगे है. ये कॉलेज प्लेसमेंट और कैरियर की संभावनाओं की तलाश कर्ताओं के लिए बेस्ट ऑप्शन बताया जा रहा है. आईआईएम अहमदाबाद के अलावा अन्य कौन से कॉलेज हैं जिनका नाम बेस्ट मैनेजमेंट की लिस्ट में है, आइए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं.

कुल 17 कैटेगरी में जारी हुई NIRF रैंकिंग

  1. ओवरऑल
  2. यूनिवर्सिटी
  3. कॉलेज
  4. डेंटल
  5. लॉ
  6. रिसर्च संस्थान
  7. इंजीनियरिंग
  8. मैनेजमेंट
  9. फार्मेसी
  10. मेडिकल
  11. आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग
  12. एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर
  13. इनोवेशन
  14. ओपन यूनिवर्सिटी
  15. स्किल यूनिवर्सिटी
  16. स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी
  17. सस्टेनेबिलिटी (SDG)

मैनेजमेंट की एनआईआरएफ रैंकिंग 2025 लिस्ट में 83.2 अंक के साथ आईआईएम अहमदाबाद पहले नंबर है. जबकि, दूसरे स्थान पर 81.5 अंकों के साथ आईआईएम बैंगलोर है. टॉप 5 मैनेजमेंट संस्थानों में आईआईएम कोझिकोड, आईआईटी दिल्ली और आईआईएम लखनऊ का नाम दर्ज है.

ये हैं टॉप 10 मैनेजमेंट संस्थान

  1. भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद
  2. भारतीय प्रबंधन संस्थान बैंगलोर
  3. भारतीय प्रबंधन संस्थान कोझीकोड
  4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली
  5. भारतीय प्रबंधन संस्थान लखनऊ
  6. भारतीय प्रबंधन संस्थान मुंबई
  7. भारतीय प्रबंधन संस्थान कलकत्ता
  8. भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर
  9. प्रबंधन विकास संस्थान
  10. एक्सएलआरआई - जेवियर स्कूल ऑफ मैनेजमेंट

NIRF Ranking को किन मानदंडों पर किया जाता है तय?

एनआईआरएफ के देशभर के उच्च शिक्षा संस्थानों का मूल्यांकन- शिक्षण और सीखना (30%), शोध और पेशेवर अभ्यास (30%), स्नातक परिणाम (20%), आउटरीच और समावेशन (10%) और धारणा (10%) के मानकों के आधार पर कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को रैंकिंग दी जाती है.

जानकारी के लिए बता दें कि NIRF Ranking 2025 के तहत भारत के टॉप 10 इंजीनियरिंग कॉलेज में सबसे पहला नाम तमिलनाडु स्थित आईआईटी-मद्रास का है. दूसरे में आईआईटी-दिल्ली, तीसरे में आईआईटी-बॉम्बे, चौथे में आईआईटी-कानपुर, पांचवें नंबर पर आईआईटी-खड़गपुर का नाम शामिल है. जबकि, 10वें नंबर पर आईआईटी (बीएचयू) बनारस का नाम शामिल है.

ये भी पढ़ें- NIRF Ranking 2025 Out: एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्ट 2025 जारी, देश के इन इंस्टीट्यूट ने टॉप 10 में बनाई जगह, देखें पूरी लिस्ट

;