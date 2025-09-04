NIRF Ranking 2025: आज आएगी NIRF रैंकिंग, जानें कैसे और किन कैटेगरी में देश को मिलते टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम?
NIRF Ranking 2025: आज आएगी NIRF रैंकिंग, जानें कैसे और किन कैटेगरी में देश को मिलते टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम?

NIRF Ranking 2025: आज 11 बजे NIRF रैंकिंग जारी की जाएगी. खबर में जानें क्या है NIRF रैंकिंग, कैसे और किन-किन कैटेगरी में भारत के टॉप कॉलेज, यूनिवर्सिटी और रिसर्च संस्थान की लिस्ट जारी की जाती है. 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Sep 04, 2025, 09:15 AM IST
NIRF Ranking 2025: आज आएगी NIRF रैंकिंग, जानें कैसे और किन कैटेगरी में देश को मिलते टॉप कॉलेज और यूनिवर्सिटी के नाम?

What is NIRF Ranking 2025: आज यानी 4 सितंबर को NIRF रैंकिंग जारी की जाएगी. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय आज सुबह 11 बजे एनआईआरएफ रैंकिंग लिस्ट की घोषणा करेगा. छात्र इसे एनआईआरएफ की आधिकारिक वेबसाइट nirfindia.org पर चेक कर सकेंगे. इस रैंकिंग से ये पता चलेगा कि देश में कौन से कॉलेज और यूनिवर्सिटी ने टॉप पर अपनी जगह बनाई है. इस रैंकिंग से ही छात्र अपने लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी का सेलेक्शन अच्छे से कर पाते हैं. ऐसे में लिस्ट जारी होने से पहले ये जान लेते हैं कि आखिर NIRF क्या है और किन-किन कैटेगरी में रैंकिंग निर्धारित की जाती है?

NIRF क्या है?
NIRF यानी नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क. NIRF को साल 2015 में शुरू किया गया था. इसका मुख्य उद्देशय देश में उच्च शिक्षा संस्थानों के बीच तमाम मानको पर कॉम्पिटिशन को बढ़ावा देना और छात्रों को उनके भविष्य के लिए सही कॉलेज और यूनिवर्सिटी चुनने में मदद करना है. रैंकिंग अलग-अलग कैटेगरी में जारी की जाती है. रैंकिंग शिक्षा मंत्रालय की तरफ से जारी की जाती है. इस रैंकिंग को देश में उच्च शिक्षा के लिए सबसे विश्वसनीय माना जाता है. 

NIRF रैंकिंग किन-किन कैटेगरी में होती है?
बीते साल ये रैंकिंग 16 कैटेगरी में दी गई थी, जिसमें ओवरऑल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, रिसर्च संस्थान, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, मेडिकल, डेंटल, लॉ, आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग, एग्रीकल्चर एंड अलायड सेक्टर, इनोवेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी शामिल है. हालांकि, बताया जा रहा है कि इस साल कैटेगरी बढ़कर 17 हो सकती है. इस बार एसडीजी (SDG or Sustainability) कैटेगरी जुड़ सकती है. पिछले साल तीन नई कैटेगरी शामिल की गई थी, जिसमें ओपन यूनिवर्सिटी, स्किल यूनिवर्सिटी, स्टेट पब्लिक यूनिवर्सिटी थीं.

NIRF रैंकिंग कैसे तय होती है ?

  • किसी भी संस्थान की रैंक पांच बड़े मानकों पर तय की जाती है. 

  • टीचिंग, लर्निंग और रिसोर्स- 30%

  • रिसर्च और प्रोफेशनल प्रैक्टिस- 30%

  • ग्रेजुएशन आउटकम- 20%

  • आउटरीच और समावेशिता (Inclusivity)- 10%

  • धारणा (Perception)- 10%

