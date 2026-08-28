/NIT Rourkela के BTech छात्र ने मारी बाजी, मिला 1.31 करोड़ का सालाना पैकेज, कैंपस प्लेसमेंट में 1,340 ऑफर

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) राउरकेला ने 2025-26 का प्लेसमेंट सीजन पूरा कर लिया है. संस्थान के छात्रों को अलग-अलग सेक्टर की कंपनियों से कुल 1,340 प्लेसमेंट ऑफर मिले. इसके अलावा 364 छह महीने की इंटर्नशिप के ऑफर भी मिले हैं. सफलतापूर्वक इंटर्नशिप पूरी करने वाले छात्रों के लिए इनसे आगे चलकर प्री-प्लेसमेंट ऑफर यानी PPO मिलने का अवसर बन सकता है.
प्लेसमेंट में हिस्सा लेने वाली कंपनियों में सबसे बड़ी संख्या सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज सेक्टर की रही. इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, इलेक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन समेत अन्य क्षेत्रों की कंपनियां शामिल रहीं. इससे इंजीनियरिंग छात्रों के लिए उपलब्ध करियर विकल्पों की विविधता का भी पता चलता है.
NIT राउरकेला के अनुसार इस साल BTech छात्रों के लिए सबसे ज्यादा सालाना पैकेज 1.31 करोड़ रुपये रहा. वहीं Computer Science and Engineering यानी CSE के छात्रों को अधिकतम 83.60 लाख रुपये सालाना तक के पैकेज मिले. BTech प्रोग्राम का औसत CTC 15.33 लाख रुपये और मेडियन CTC 12.50 लाख रुपये रहा.
MTech छात्रों के लिए भी प्लेसमेंट के आंकड़े मजबूत रहे. इस प्रोग्राम में सबसे बड़ा पैकेज 46.38 लाख रुपये सालाना रहा, जो CSE के एक छात्र को मिला. इसके बाद Electronics and Communication Engineering के एक छात्र को 44 लाख रुपये का पैकेज मिला. MTech का औसत CTC 11.90 लाख रुपये और मेडियन CTC 9 लाख रुपये रहा.
प्लेसमेंट ड्राइव के दौरान 83 से अधिक छात्रों को 30 लाख रुपये सालाना से ज्यादा के पैकेज मिले. यह आंकड़ा बताता है कि संस्थान के कई छात्रों ने हाई-वैल्यू प्लेसमेंट हासिल किए. हालांकि सबसे ज्यादा पैकेज और औसत पैकेज को अलग-अलग समझना जरूरी है, क्योंकि किसी एक छात्र का असाधारण पैकेज पूरे बैच की औसत सैलरी का प्रतिनिधित्व नहीं करता.
इस साल कुल 374 रिक्रूटर्स ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में हिस्सा लिया. खास बात यह रही कि इनमें करीब 50 प्रतिशत कंपनियां NIT राउरकेला के लिए पहली बार भर्ती करने वाली थीं. नए रिक्रूटर्स की भागीदारी छात्रों के सामने रोजगार के नए अवसर खुलने का संकेत देती है.
संस्थान को 364 छह महीने की इंटर्नशिप के ऑफर भी मिले. ऐसी इंटर्नशिप छात्रों को पढ़ाई के साथ इंडस्ट्री का व्यावहारिक अनुभव हासिल करने का अवसर देती हैं. सफल इंटर्नशिप के बाद कंपनियां कुछ छात्रों को Pre-Placement Offer यानी PPO भी दे सकती हैं. हालांकि PPO मिलना कंपनी और छात्र के प्रदर्शन सहित कई कारकों पर निर्भर करता है.
इस प्लेसमेंट सीजन में सॉफ्टवेयर और IT सर्विसेज कंपनियों की बड़ी भागीदारी रही और CSE छात्रों को 83.60 लाख रुपये तक के पैकेज मिले. इसके बावजूद मैन्युफैक्चरिंग, BFSI, इलेक्ट्रॉनिक्स और एजुकेशन जैसे क्षेत्रों ने भी भर्ती की. इससे पता चलता है कि कैंपस प्लेसमेंट अब केवल एक ही इंडस्ट्री तक सीमित नहीं है.
2025-26 के आंकड़ों में 1,340 प्लेसमेंट ऑफर, 364 इंटर्नशिप ऑफर, 374 रिक्रूटर्स और 83 से अधिक 30 लाख रुपये से ज्यादा के पैकेज शामिल हैं. सबसे बड़ा 1.31 करोड़ रुपये का BTech पैकेज निश्चित तौर पर चर्चा का विषय है, लेकिन छात्रों के लिए औसत और मेडियन CTC जैसे आंकड़े भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं. कुल मिलाकर ये आंकड़े NIT राउरकेला के इस प्लेसमेंट सीजन में मजबूत कैंपस भर्ती गतिविधि की तस्वीर पेश करते हैं.