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NIT Rourkela के BTech छात्र ने मारी बाजी, मिला 1.31 करोड़ का सालाना पैकेज, कैंपस प्लेसमेंट में 1,340 ऑफर

NIT राउरकेला के 2025-26 प्लेसमेंट सीजन में छात्रों को 1,340 जॉब ऑफर मिले. BTech छात्र को 1.31 करोड़ रुपये का सबसे बड़ा पैकेज मिला, जबकि 83 से अधिक छात्रों को 30 लाख से ज्यादा के पैकेज मिले.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 28, 2026, 09:31 AM IST|Updated: Aug 28, 2026, 09:31 AM IST
NIT Rourkela के BTech छात्र ने मारी बाजी, मिला 1.31 करोड़ का सालाना पैकेज, कैंपस प्लेसमेंट में 1,340 ऑफर

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Shivam Tiwari

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शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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