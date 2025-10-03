NITI Aayog Recruitment 2025: 12वीं पास स्टूडेंट्स के लिए नीति आयोग में इंटर्नशिप करने का अवसर, जानें Step By Step आवेदन प्रोसेस

NITI Aayog Recruitment 2025: स्कूलिंग हो चुकी है या कॉलेज की पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके पास एक शानदार मौका है. एक प्रतिष्ठित जगह में काम करने का सपना पूरा हो सकता है. दरअसल, भारत सरकार की नीति आयोग के साथ काम का अवसर मिल रहा है जिसके लिए घर बैठे आप आवेदन कर सकते हैं. छात्रों को 6 महीने के लिए नीति आयोग के साथ जुड़कर काम करने का अवसर दिया जा रहा है. आवेदन करने के इच्छुक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को अपनाकर आवेदन कर सकते हैं. आइए जानते हैं कि कैसे इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया जा सकता है?

नीति आयोग में इंटर्नशिप अप्लाई की आखिरी तारीख क्या है?

नीति आयोग में इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो आपके पास 10 अक्टूबर 2025 तक मौका है. इंटर्नशिप के दौरान कई सारे काम को सीखने का अवसर प्राप्त हो सकेगा. फाइल्स, डॉक्यूमेंट्स, लाइव प्रोजेक्ट्स से लेकर पॉलिसी ड्राफ्टिंग जैसे काम सीख सकेंगे. अगर आप भी इंटर्नशिप करना चाहते हैं या इससे जुड़ी को जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो इसके लिए आधिकारिक वेबसाइट- workforindia.niti.gov.in पर जा सकते हैं.

कैसे करें आवेदन?

सबसे पहले नीति आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट- workforindia.niti.gov.in/intern पर जाएं. 10वीं मार्कशीट पर दर्ज नाम को एंटर करने के बाद पिता का पूरा नाम लिखें. मोबाइल फोन का नंबर, ईमेल आईडी और जन्मतिथि दर्ज करें. शिक्षा से संबंधित दस्तावेजों को जमा करें और अन्य जानकारियां भी भर दें. अपना पसंदीदा क्षेत्र चुने और उसमें दर्ज कर दें. भविष्य में जरूरत हो सकती है इसलिए रजिस्ट्रेशन नंबर को जरूर नोट करें.

क्या नीति आयोग की इंटर्नशिप में पैसे मिलेंगे?

जी नहीं, नीति आयोग द्वारा करवाई जा रही है 6 महीने की इंटर्नशिप में किसी तरह का कोई पैसा नहीं दिया जाएगा. ये एक अनपेड इंटर्नशिप होगी. आपको कोई मासिक भत्ता या सैलरी नहीं दी जाएगी. अगर सिर्फ वर्क एक्सपीरियंस चाहते हैं तो इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं.

