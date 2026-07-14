/भारत में 94000 सरकारी स्कूलों में लगा ताला, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा

सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों की संख्या में भी कमी दर्ज की गई है. जहां पहले इनकी संख्या लगभग 83 हजार थी, वहीं अब ये घटकर 79 हजार रह गई है. इसके विपरीत निजी स्कूलों की संख्या लगातार बढ़ी है. 10 साल पहले देश में 2.88 लाख निजी स्कूल थे, जो अब बढ़कर 3.39 लाख हो चुके हैं. रिपोर्ट में छात्रों के नामांकन के आंकड़े भी चिंता बढ़ाने वाले हैं. साल 2014-15 में देशभर के स्कूलों में 26.95 करोड़ छात्र पढ़ रहे थे, जबकि 2024-25 तक ये संख्या घटकर 24.69 करोड़ रह गई.