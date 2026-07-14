Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /भारत में 94000 सरकारी स्कूलों में लगा ताला, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा

भारत में 94000 सरकारी स्कूलों में लगा ताला, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा

Government School Shut Down Report: नीति आयोग की रिपोर्ट में एक बड़ा खुलासा हुआ है कि करीब 94000 सरकारी स्कूल बंद हो चुके हैं. रिपोर्ट के अनुसार 10 सालों में इतनी संख्या में स्कूलों को बंद कर दिया जा चुका है. आंकड़े के अनुसार हर दिन करीब 25 स्कूल भारत में बंद होते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jul 14, 2026, 02:33 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 02:33 PM IST
भारत में 94000 सरकारी स्कूलों में लगा ताला, नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में किया बड़ा खुलासा

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
जगन्नाथ मंदिर का वो सबसे बड़ा रहस्य जिसे छूते ही कांप जाते हैं पुजारियों के हाथ
puri jagannath temple30 min ago
2
UMANG app data breach38 min ago
3
Delhi news39 min ago
4
bungee jumping40 min ago
5
Commonwealth Table Tennis Championship40 min ago