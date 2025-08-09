NITI आयोग का 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल, आपको कैसे दिलवा सकता है नौकरी, ये रहे जवाब

Viksit Bharat Registration Process: भारत सरकार के NITI आयोग ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है - वर्क फॉर विकसित भारत. इस पोर्टल का मकसद देश के अलग-अलग क्षेत्रों के टैलेंटेड लोगों को सरकारी विकास प्रोजेक्ट्स में जोड़ना है. चाहे आप इकोनॉमिक्स, आईटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट हों, यहां आपके लिए नौकरी के मौके हैं. पोर्टल पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भर सकते हैं और देश के विकास में सीधा योगदान दे सकते हैं. इसका लक्ष्य है - युवाओं और प्रोफेशनल्स की स्किल का इस्तेमाल कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना.

सवाल 1: 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल क्या है?

जवाब: यह NITI आयोग का ऑनलाइन पोर्टल है, जो प्रोफेशनल्स और युवाओं को सरकारी नीतियों और विकास परियोजनाओं में काम करने का मौका देता है.

सवाल 2: कौन लोग आवेदन कर सकते हैं?

जवाब: इकोनॉमिक्स, आईटी, टेलीकॉम, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिसिस और अन्य क्षेत्रों के स्किल्ड लोग आवेदन कर सकते हैं.

सवाल 3: आवेदन कैसे करें?

जवाब:

पोर्टल पर अकाउंट बनाएं.

अपनी एजुकेशन और एक्सपीरिएंस की जानकारी भरें.

नौकरी और इंटरव्यू से जुड़ी नोटिफिकेशन पाएं.

सवाल 4: कौन-कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं?

जवाब:

यंग प्रोफेशनल – 1 साल का एक्सपीरिएंस, आयु सीमा 32 साल, सैलरी 70,000 रुपये महीना तक.

कंसल्टेंट ग्रेड-2 – 8-15 साल का एक्सपीरिएंस, आयु सीमा 50 साल, सैलरी 1,45,000 से 2,65,000 रुपये महीना तक.

सवाल 5: किन क्षेत्रों में भर्ती हो रही है?

जवाब: कृषि नीति, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कानून, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, उद्योग, विज्ञान और तकनीक आदि.

सवाल 6: PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?

जवाब: यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है, जिसका लक्ष्य 3.5 करोड़ नई नौकरियां देना है, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे. योजना का बजट 99,446 करोड़ रुपये है.

