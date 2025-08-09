NITI आयोग का 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल, आपको कैसे दिलवा सकता है नौकरी, ये रहे जवाब
Advertisement
trendingNow12873471
Hindi Newsशिक्षा

NITI आयोग का 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल, आपको कैसे दिलवा सकता है नौकरी, ये रहे जवाब

Work for Viksit Bharat Portal: कैंडिडेट्स इस प्लेटफॉर्म पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, अपने पसंदीदा वर्क फील्ड का चयन कर सकते हैं, तथा चल रही राष्ट्रीय विकास परियोजनाओं का हिस्सा बनने के लिए आवेदन कर सकते हैं.

Written By  chetan sharma|Last Updated: Aug 09, 2025, 10:33 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NITI आयोग का 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल, आपको कैसे दिलवा सकता है नौकरी, ये रहे जवाब

Viksit Bharat Registration Process: भारत सरकार के NITI आयोग ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है - वर्क फॉर विकसित भारत. इस पोर्टल का मकसद देश के अलग-अलग क्षेत्रों के टैलेंटेड लोगों को सरकारी विकास प्रोजेक्ट्स में जोड़ना है. चाहे आप इकोनॉमिक्स, आईटी, क्लाइमेट चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर या डेटा एनालिसिस के एक्सपर्ट हों, यहां आपके लिए नौकरी के मौके हैं. पोर्टल पर जाकर आप रजिस्टर कर सकते हैं, अपना प्रोफाइल भर सकते हैं और देश के विकास में सीधा योगदान दे सकते हैं. इसका लक्ष्य है - युवाओं और प्रोफेशनल्स की स्किल का इस्तेमाल कर सस्टेनेबल डेवलपमेंट और इनक्लूसिव ग्रोथ को बढ़ावा देना.

सवाल 1: 'वर्क फॉर विकसित भारत' पोर्टल क्या है?
जवाब: यह NITI आयोग का ऑनलाइन पोर्टल है, जो प्रोफेशनल्स और युवाओं को सरकारी नीतियों और विकास परियोजनाओं में काम करने का मौका देता है.

सवाल 2: कौन लोग आवेदन कर सकते हैं?
जवाब: इकोनॉमिक्स, आईटी, टेलीकॉम, क्लाइमेट चेंज, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, डेटा एनालिसिस और अन्य क्षेत्रों के स्किल्ड लोग आवेदन कर सकते हैं.

सवाल 3: आवेदन कैसे करें?
जवाब:

  • पोर्टल पर अकाउंट बनाएं.

  • अपनी एजुकेशन और एक्सपीरिएंस की जानकारी भरें.

  • नौकरी और इंटरव्यू से जुड़ी नोटिफिकेशन पाएं.

सवाल 4: कौन-कौन सी नौकरियां उपलब्ध हैं?
जवाब:

यंग प्रोफेशनल – 1 साल का एक्सपीरिएंस, आयु सीमा 32 साल, सैलरी 70,000 रुपये महीना तक.

कंसल्टेंट ग्रेड-2 – 8-15 साल का एक्सपीरिएंस, आयु सीमा 50 साल, सैलरी 1,45,000 से 2,65,000 रुपये महीना तक.

सवाल 5: किन क्षेत्रों में भर्ती हो रही है?
जवाब: कृषि नीति, जलवायु परिवर्तन, शिक्षा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, कानून, ग्रामीण विकास, महिला एवं बाल विकास, पर्यटन, उद्योग, विज्ञान और तकनीक आदि.

Jobs for Introverts: इंट्रोवर्ट्स के लिए बेस्ट हाई-पेइंग जॉब्स- कम बात, ज्यादा कमाई (2025 की अपडेटेड लिस्ट)

सवाल 6: PM विकसित भारत रोजगार योजना क्या है?
जवाब: यह योजना 1 अगस्त 2025 से शुरू हुई है, जिसका लक्ष्य 3.5 करोड़ नई नौकरियां देना है, जिसमें 1.92 करोड़ पहली बार नौकरी पाने वाले होंगे. योजना का बजट 99,446 करोड़ रुपये है.

स्टूडेंट्स की जिंदगी बदलने वाला फैसला, पहली बार हुई खास पद की शुरुआत, क्या होगा काम?

About the Author
author img
चेतन शर्मा

चेतन शर्मा 2013 से मीडिया इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं. हिंदुस्तान अखबार से करियर की शुरुआत करते हुए दैनिक भास्कर, NBT में भी काम किया. साल 2016 में डिजिटल मीडिया में कदम रखा और जनसत्ता डॉट कॉम से ...और पढ़ें

TAGS

NITI Aayog

Trending news

भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
Piyush Goyal
भारत झुकेगा नहीं... टैरिफ वॉर के बीच पीयूष गोयल का ट्रंप को करारा जवाब
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
Kulgam
कुलगाम में भीषण एनकाउंटर जारी.. सेना के 2 जवान शहीद, 11 घायल
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Shashi Tharoor
ट्रंप से कैसे निपटना है.. थरूर ने बता दिया, मेलानिया का नाम लेकर तगड़ी चुटकी ले ली
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
breaking news
Aaj Ki Taza Khabar Live: दिल्ली-एनसीआर में सुबह से भारी बारिश, कई इलाकों में जलभराव और भीषण जाम, पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
Delhi High Court
HC ने ठुकराई शाहिद यूसुफ की जमानत याचिका, अब जेल में ही सड़ेगा आतंकी का बेटा
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
today weather update
आज रक्षाबंधन पर मॉनसून मेहरबान, सुबह-सुबह मुहूर्त को बारिश ने किया शुभ?
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
DNA
आखिरकार रिलीज हो गई उदयपुर फाइल्स, जानिए देशभर में क्या हुआ
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
DNA Analysis
दोस्ती बचाने के लिए नया प्लान तैयार, क्या भारत-ट्रंप के बीच इजरायल कराएगा 'सीजफायर'?
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
DNA Analysis
रास्ते बंद, टूटी सड़कें, कुदरत के कहर से तबाह हुआ धराली गांव; कैसे बदल गया नजारा?
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
Tamil Nadu
तमिलनाडु ने 'केंद्र' से किया किनारा, सामने रखी नई एजुकेशन पॉलिसी, दो भाषाओं पर फोकस
;