कुर्सी छोड़ दिल्ली जाएंगे! क्या आपको पता है बिहार के पूर्व CM कितने पढ़े-लिखे हैं?

बिहार की राजनीति में आज बहुत बड़ा उलटफेर हो गया है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए पर्चा भर दिया है, जिसका मतलब है कि अब वह दिल्ली की राजनीति में जा रहे हैं. उनके इस फैसले के बाद बिहार के गलियारों में बस एक ही चर्चा है. हर कोई यह जानने को बेताब है कि आखिर बिहार की कमान अब किसके हाथों में होगी. हालांकि आज हम आपको नीतीश कुमार के क्वालिफिकेशन के बारे में बताने वाले हैं. 

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 06, 2026, 02:29 PM IST
नीतीश कुमार की पहचान एक अनुभवी राजनेता के रूप में होती है. बहुत कम लोग जानते हैं कि उनकी पढ़ाई-लिखाई भी काफी मजबूत रही है. उन्होंने बचपन से ही पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया. आगे चलकर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की है. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने कुछ समय तक बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी काम किया. उनकी तकनीकी शिक्षा और अनुभव ने बाद में राजनीति में भी उनके काम करने के तरीके को प्रभावित किया.

नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को बिहार के बख्तियारपुर में हुआ था. उनके पिता कविराज राम लखन सिंह आयुर्वेदिक चिकित्सक थे और आजादी की लड़ाई में भी शामिल रहे थे. परिवार का माहौल समाज सेवा और जागरूकता से भरा हुआ था जिसका असर बचपन से ही नीतीश कुमार पर पड़ा था.

बचपन और शुरुआती पढ़ाई
नीतीश कुमार की शुरुआती पढ़ाई बख्तियारपुर के लोकल स्कूलों में हुई. उस समय गांव और छोटे शहरों में पढ़ाई की सुविधाएं आज जितनी विकसित नहीं थीं लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन किया था. उनके माता-पिता ने उन्हें अनुशासन और मेहनत की आदत सिखाई. स्कूल के शिक्षक भी उनकी लगन को देखकर उन्हें आगे पढ़ने के लिए प्रेरित करते थे. इसी वजह से उन्होंने अपनी पढ़ाई को गंभीरता से लिया और आगे की पढ़ाई का रास्ता तय किया.

हाई स्कूल में शानदार प्रदर्शन
नीतीश कुमार ने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई श्री गणेश हाई स्कूल से की. इस दौरान वे पढ़ाई में काफी मेहनती छात्र माने जाते थे और कई विषयों में अच्छे अंक लाते थे. स्कूल में उनकी पहचान एक होनहार छात्र के रूप में बन गई थी. उन्होंने सेकेंडरी स्कूल की परीक्षा भी अच्छे अंकों से पास की, जिसके बाद उन्हें राज्य के एक प्रसिद्ध साइंस कॉलेज में दाखिला लेने का मौका मिला.

पटना साइंस कॉलेज में आगे की पढ़ाई
हाई स्कूल के बाद उन्होंने पटना साइंस कॉलेज में प्री-यूनिवर्सिटी की पढ़ाई की. यह कॉलेज Patna University का हिस्सा है और अपनी पढ़ाई के स्तर के लिए जाना जाता है. यहां पढ़ाई के दौरान उनका झुकाव विज्ञान और गणित की तरफ बढ़ा. इसी दौर में उनकी सोच और समझ का दायरा भी बढ़ा क्योंकि उस समय कॉलेजों में शिक्षा सुधार और कई विषयों पर खुलकर चर्चा होती थी.

इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की
पढ़ाई के अगले चरण में उन्होंने Bihar College of Engineering से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीएससी की डिग्री हासिल की. आज यह संस्थान National Institute of Technology Patna के नाम से जाना जाता है. उन्होंने साल 1972 में अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और कॉलेज के समय में वे तकनीकी गतिविधियों और छात्र गतिविधियों में भी सक्रिय रहे थे.

बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में काम
इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करने के बाद नीतीश कुमार ने Bihar State Electricity Board में काम किया. यहां उन्होंने बिजली वितरण से जुड़े तकनीकी कामों को करीब से समझा और कई परियोजनाओं में हिस्सा लिया. इस अनुभव ने उन्हें राज्य की बुनियादी जरूरतों, खासकर बिजली व्यवस्था की समस्याओं को समझने का मौका मिल पाया.

तकनीकी सोच के साथ राजनीति
जब नीतीश कुमार ने राजनीति में कदम रखा तो उनकी इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनके काम आई. वे विकास योजनाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मामलों को तकनीकी नजर से भी देखते थे. ऊर्जा नीति, सड़क और अन्य विकास परियोजनाओं में उनकी समझ को कई लोग उपयोगी मानते रहे हैं.

यह भी पढ़ें: गरीबी नहीं बनी रुकावट! 8वीं की छात्रा ने पास की स्कॉलरशिप परीक्षा, अब 9वीं से 12वीं तक हर साल मिलेंगे 48 हजार रुपए

 

