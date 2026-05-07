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Nishant Kumar education qualification: बिहार के नए मंत्री निशांत कुमार कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें उनकी शिक्षा, डिग्री और इंजीनियरिंग करियर

Nishant Kumar education qualification: बिहार के निवर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो पेशे से एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आज राज्य कैबिनेट में मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं. आज हम आपको उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बताएंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 07, 2026, 12:40 PM IST
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Nishant Kumar education qualification: बिहार के नए मंत्री निशांत कुमार कितने पढ़े-लिखे हैं? जानें उनकी शिक्षा, डिग्री और इंजीनियरिंग करियर

Nishant Kumar education qualification: नितिश कुमार बिहार की राजनीति के सबसे अनुभवी नेताओं में से एक माने जाते हैं. वे लंबे समय से मुख्यमंत्री पद पर बने थे और राज्य के विकास में उनकी बड़ी भूमिका रही है. अपनी राजनीतिक यात्रा में उन्होंने कई उतार-चढ़ाव देखे हैं और अलग-अलग गठबंधनों के साथ काम भी किया है. लेकिन अपने निजी जीवन को उन्होंने हमेशा चर्चा से दूर रखा है. परिवार के बारे में भी वह बहुत ज्यादा सार्वजनिक बातें साझा नहीं करते है. आज उनके बेटे निशांत कुमार को मंत्री पद दिया जाने वाला है. इस खबर में हम उनकी पढ़ाई लिखाई के बारे में बताएंगे.

उनके बेटे का नाम निशांत कुमार है. उनका जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ था. उनकी शुरुआती पढ़ाई पटना के सेंट करेन स्कूल में हुई है. इसके बाद उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई मसूरी के एक प्रतिष्ठित स्कूल से की है. बचपन से ही उनका झुकाव पढ़ाई की तरफ माना जाता है और उन्होंने अनुशासन के साथ अपनी शिक्षा पूरी की.

इंजीनियरिंग का रास्ता

अच्छी शिक्षा के लिए निशांत कुमार ने इंजीनियरिंग का रास्ता चुना, उन्होंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी. इसके लिए उन्होंने बिरला इंस्टिट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिला लिया था. यहां से उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की डिग्री सफलतापूर्वक पूरी की थी. ये संस्थान तकनीकी शिक्षा के लिए काफी जाना जाता है और देश के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेजों में गिना जाता है.

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आज मिलेगा मंत्री पद...

निशांत कुमार पेशे से एक इंजीनियर हैं. पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने तकनीकी क्षेत्र में ही अपनी रुचि दिखाई है. लेकिन नितिश कुमार के सीएम पद से इस्तिफा देने के बाद उनको बिहार में आज मंत्री पद मिलने वाला है. वे सार्वजनिक जीवन से दूरी बनाए रखना पसंद करते हैं और साधारण जीवन जीने में विश्वास रखते हैं.

बताया जाता है कि निशांत कुमार का झुकाव आध्यात्मिक जीवन की ओर भी है. वे शांत और निजी जीवन को महत्व देते हैं. राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के बजाय वे अपने व्यक्तिगत विचारों और जीवनशैली पर ध्यान देना पसंद करते हैं. इसी कारण अभी तक उन्होंने किसी भी राजनीतिक गतिविधि में सीधा हिस्सा नहीं लिया है और न ही किसी राजनीतिक जिम्मेदारी को स्वीकार किया है.

 

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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