NEET UG Re-Exam 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट री-एग्जाम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. सुरक्षा के खास इंतजाम के साथ नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा. इस री-एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में हिस्सा लिया था. हालांकि, नीट यूजी पेपर लीक मामले के कारण परीक्षा को रद्द कर फिर से 21 जून को आयोजित किया जा रहा है. नीट की दोबारा परीक्षा होने तकच नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है.