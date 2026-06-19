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NMC Advisory: MBBS-मेडिकल छात्रों की छुट्टियां कैंसिल, NEET री-एग्जाम तक कैंपस में ही रहना होगा

NEET UG Re-Exam 2026: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने आधिकारिक एडवाइजरी जारी की है जिसमें सभी एमबीबीएस और अन्य मेडिकल कॉलेजों को निर्देश दिया है कि नीट यूजी री-एग्जाम से पहले किसी भी स्टूडेंट को कैंपस से बाहर न जाने दिया जाए.

Written BySimran Singh
Published: Jun 19, 2026, 04:24 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 04:32 PM IST
NMC Advisory: MBBS-मेडिकल छात्रों की छुट्टियां कैंसिल, NEET री-एग्जाम तक कैंपस में ही रहना होगा
Image Credit: NMC Restricts medical Student

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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