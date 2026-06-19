NEET UG Re-Exam 2026: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से नीट री-एग्जाम को लेकर तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है. सुरक्षा के खास इंतजाम के साथ नीट यूजी परीक्षा का आयोजन 21 जून 2026 को किया जाएगा. इस री-एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हो सकते हैं जिन्होंने 3 मई को आयोजित नीट परीक्षा में हिस्सा लिया था. हालांकि, नीट यूजी पेपर लीक मामले के कारण परीक्षा को रद्द कर फिर से 21 जून को आयोजित किया जा रहा है. नीट की दोबारा परीक्षा होने तकच नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) की ओर से एक एडवाइजरी जारी की गई है.
NMC का निर्देश पूरे भारत के सभी मेडिकल कॉलेज और संस्थानों के लिए जारी किया गया है जिसमें साफ शब्दों में कहा गया है कि नीट री-एग्जाम होने तक कैंपस से बाहर किसी MBBS और अन्य मेडिकल छात्रों को न जाने दें. NMC की ओर से इस नई एडवाइजरी में देश भर के सभी मेडिकल कॉलेजों में पढ़ रहे स्टूडेंट्स की छुट्टी को कैंसिल कर दिया गया है और कॉलेजों से कहा है कि उसका सख्ती से पालन किया जाए.
NMC की नई एडवाइजरी के तहत MBBS समेत अन्य मेडिकल स्टूडेंट्स की छुट्टियां 20 जून और 21 जून तक रद्द कर दी गई है. देश में संचालित मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों से कहा गया है कि नीट री-एग्जाम होने छुट्टी की घोषणा नहीं किए जाए. 20 और 21 जून को रेगुलर एकेडमिक गतिविधियां सामान्य तौर पर जारी रहेगी.
Observance of International Day of Yoga 2026.
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— National Medical Commission (@NMC_BHARAT) June 18, 2026
एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि सही वजह होने पर इमरजेंसी छुट्टी दी जा सकती है. छुट्टियों को रद्द करने के पीछे का उद्देश्य 21 जून को होने वाली NEET री-एग्जाम को निष्पक्ष तरीके से आयोजित करना है जिससे परीक्षा के दौरान मेडिकल कॉलेजों में अनुशासन बना रहे और किसी भी तरह की बाधा या अनियमितता को रोका जा सके, सभी संस्थानों को इन दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने के निर्देश दिए गए हैं.