NMC का नया MBBS ड्राफ्ट: NEET छात्रों को क्या मिलेगा फायदा? जानें क्यों जरूरी है 10 साल की समयसीमा का बदलाव?

MBBS New Rule: नेशनल मेडिकल कमिशन (NMC) की ओर से फिर से एमबीबीएस पूरा करने के लिए 10 साल वाला नियम लाने की तैयारी की जा रही है जिसे लेकर एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है. इसमें स्टूडेंट्स को डॉक्टर बनने के लिए 10 साल तक का समय दिया जाएगा जबकि, फर्स्ट ईयर में पास होने के लिए 4 साल तक का समय दिया जाएगा.
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MBBS New Rule NMC Draft: नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल शिक्षा से संबंधित नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा है. आयोग की ओर से एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके अनुसार MBBS छात्रों को प्रवेश की तारीख से अधिकतम 10 साल के अंदर अपना कोर्स पूरा करना होगा. इस अवधि में अनिवार्य रोटेटिंग मेडिकल इंटर्नशिप भी शामिल होगी. ड्राफ्ट जारी करने के साथ ही NMC ने स्टूडेंट्स, अभिभावकों और एक्सपर्ट्स से 30 दिनों के अंदर इसे लेकर सुझाव भी मांगा है. अगर इस प्रस्ताव को अपना लिया जाता है तो स्टूडेंट्स के पास डॉक्टर बनने के लिए 10 साल तक का समय होगा. जबकि, पहले साल में पास होने के लिए 4 बार प्रयास करने का मौका भी मिल सकेगा.
NMC ने जून 2023 में MBBS कोर्स पूरा करने की अधिकतम अवधि 10 साल से घटाकर 9 साल कर दी थी. नए ड्राफ्ट में फिर से 10 साल की समयसीमा लागू करने का प्रस्ताव दिया गया है. इस नियम के लागू होने पर छात्रों को कोर्स पूरा करने के लिए एक साल का अधिक समय मिल सकेगा.
ड्राफ्ट के अनुसार MBBS के पहले साल यानी फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS को पास करने के लिए स्टूडेंट्स को अधिकतम 4 प्रयास मिलेंगे. ये नियम पहले की तरह जारी रहेगा. निर्धारित प्रयासों के अंदर परीक्षा पास करना जरूरी होगा.
भारत में MBBS कोर्स सामान्य रूप से साढ़े पांच साल का होता है. इसमें लगभग 4.5 साल की अकादमिक पढ़ाई और 1 साल की अनिवार्य इंटर्नशिप शामिल होती है. इंटर्नशिप पूरी करने के बाद ही छात्र को MBBS डिग्री प्रदान की जाती है.
किसी वजह से अगर स्टूडेंट किसी सेमेस्टर या प्रोफेशनल परीक्षा को समय पर पास नहीं कर पाता है, तो उसे दोबारा परीक्षा देने का अवसर मिलेगा. हालांकि, पूरी MBBS पढ़ाई और इंटर्नशिप को निर्धारित अधिकतम अवधि के भीतर पूरा करना जरूरी होगा.
भारत में मेडिकल कॉलेजों और MBBS सीटों की संख्या लगातार बढ़ रही है. सूत्रों के मुताबिक शैक्षणिक सत्र 2026-27 तक MBBS सीटों की संख्या 1.4 लाख से ज्यादा हो सकती है. अंतिम आंकड़े संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए जाएंगे.
जो छात्र NEET के माध्यम से MBBS में प्रवेश लेने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये प्रस्तावित बदलाव महत्वपूर्ण है. नए नियम लागू होने पर MBBS कोर्स की अधिकतम अवधि, परीक्षा के अवसर और शैक्षणिक प्रगति से संबंधित नियम सीधे तौर पर प्रभावित होंगे.
जानकारी के लिए बता दें कि NMC ने अपने ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन (अमेंडमेंट) रेगुलेशंस 2026 का ड्राफ्ट सार्वजनिक किया है. साथ ही स्टूडेंट्स, अभिभावकों, शिक्षकों और अन्य विशेषज्ञों से इस ड्राफ्ट को लेकर 30 दिनों के अंदर सुझाव की मांग की है.
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