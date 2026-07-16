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NMC ने बढ़ा दी MBBS सीटें, NEET उम्मीदवारों को क्या इससे हो सकेगा फायदा? समझिए सीटों को लेकर पूरी कैलकुलेशन

NMC MBBS Seat Matrix 2026 OUT: हर साल लाखों उम्मीदवार डॉक्टर बनने के सपने के साथ नीट परीक्षा में शामिल होते हैं और दिन-रात की मेहनत के साथ अपना ये सपना सच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में मुकाबला महज कुछ अंकों का रह जाता है. अगर आपसे कहा जाए कि इस बार आपके सिलेक्शन की राह थोड़ी आसान होने वाली है, तो?

Written BySimran Singh
Published: Jul 16, 2026, 11:27 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 11:45 AM IST
NMC ने बढ़ा दी MBBS सीटें, NEET उम्मीदवारों को क्या इससे हो सकेगा फायदा? समझिए सीटों को लेकर पूरी कैलकुलेशन

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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