/NMC ने बढ़ा दी MBBS सीटें, NEET उम्मीदवारों को क्या इससे हो सकेगा फायदा? समझिए सीटों को लेकर पूरी कैलकुलेशन

NMC MBBS Seats 2026: हर साल लाखों उम्मीदवार डॉक्टर बनने के सपने के साथ नीट परीक्षा में शामिल होते हैं और दिन-रात की मेहनत के साथ अपना ये सपना सच करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अंत में मुकाबला महज कुछ अंकों का रह जाता है. अगर आपसे कहा जाए कि इस बार आपके सिलेक्शन की राह थोड़ी आसान होने वाली है, तो? दरअसल, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (NMC) ने मेडिकल छात्रों के लिए सीटों की संख्या बढ़ा दी है. भारत में MBBS सीटों की संख्या में करीब 10 हजार की बढ़ोतरी की गई है.