डॉक्टर बनने का सपना अब होगा आसान! NMC ने रातों-रात बदले MBBS के नियम; जानें अब कितनी बढ़ेंगी सीटें

NMC new rules: मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है. नेशनल मेडिकल कमीशन ने एमबीबीएस सीटों को लेकर नियमों में बड़े बदलाव किए हैं. इन नए फैसलों से आने वाले समय में देशभर में मेडिकल सीटों की संख्या बढ़ सकती है. साथ ही नए मेडिकल कॉलेज खोलना भी पहले के मुकाबले आसान हो जाएगा. इसका सीधा फायदा उन छात्रों को मिलेगा. जो डॉक्टर बनने का सपना देख रहे हैं.

पहला बड़ा बदलाव सीटों की संख्या को लेकर किया गया है. पहले नियम था कि हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 100 एमबीबीएस सीटें ही हो सकती हैं. अब इस सीमा को पूरी तरह हटा दिया गया है. इसका मतलब है कि अब राज्यों को ज्यादा सीटें बढ़ाने की आजादी मिलेगी. इससे उन जगहों पर भी नए कॉलेज खुल सकेंगे. जहां पहले ये नियम रुकावट बन रहा था.

कॉलेज और अस्पताल के बीच की दूरी

दूसरा बदलाव मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के बीच दूरी को लेकर हुआ है. पहले ये तय था कि कॉलेज और अस्पताल के बीच यात्रा का समय 30 मिनट से ज्यादा नहीं होना चाहिए. लेकिन कई शहरों में ट्रैफिक की वजह से ये नियम परेशानी बन रहा था. अब नए नियम के मुताबिक दोनों के बीच दूरी 10 किलोमीटर तक हो सकती है. पहाड़ी इलाकों में यह सीमा 15 किलोमीटर रखी गई है. इससे जमीन की समस्या भी काफी हद तक हल हो जाएगी.

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सीटों में बढ़ोत्तरी

तीसरा बड़ा बदलाव सीटों की अधिकतम सीमा को लेकर किया गया है. पहले एक मेडिकल कॉलेज में अधिकतम 150 एमबीबीएस सीटों की ही अनुमति थी. अब इस पाबंदी को भी हटा दिया गया है. इससे कॉलेज अपनी क्षमता के अनुसार सीटें बढ़ा सकेंगे. माना जा रहा है कि अब कई कॉलेज 200 या 250 सीटों के साथ भी शुरू हो सकते हैं. इससे मेडिकल शिक्षा का ढांचा और मजबूत होगा.

कुल मिलाकर इन नए नियमों से मेडिकल क्षेत्र में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. ज्यादा कॉलेज खुलेंगे. सीटें बढ़ेंगी. और छात्रों को एडमिशन के ज्यादा मौके मिलेंगे. इससे डॉक्टरों की कमी को भी धीरे-धीरे पूरा किया जा सकेगा. ऐसे में जो छात्र NEET की तैयारी कर रहे हैं. उनके लिए यह बदलाव एक सुनहरा मौका साबित हो सकता है.

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