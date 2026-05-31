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Hindi Newsशिक्षाअब MBBS पूरा करने के लिए मिलेगा 10 साल का समय; जानें NMC के नए प्रस्ताव में क्या बदलने वाला है नियम?

अब MBBS पूरा करने के लिए मिलेगा 10 साल का समय; जानें NMC के नए प्रस्ताव में क्या बदलने वाला है नियम?

MBBS duration extension: NMC यानी नेशनल मेडिकल कमीशन ने MBBS कोर्स की अधिकतम अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव दिया है. इससे मेडिकल छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के लिए अतिरिक्त समय मिलेगा, खासकर उन छात्रों को जिनकी पढ़ाई किसी कारणवश बाधित हुई है.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 31, 2026, 09:32 AM IST
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अब MBBS पूरा करने के लिए मिलेगा 10 साल का समय; जानें NMC के नए प्रस्ताव में क्या बदलने वाला है नियम?

नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा बदलाव प्रस्तावित किया है. नए ड्राफ्ट के अनुसार अब MBBS कोर्स पूरा करने की अधिकतम अवधि 9 साल से बढ़ाकर 10 साल की जा सकती है. इसका मतलब है कि मेडिकल छात्र अब अपनी अंडरग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा को पूरा करने के लिए एक अतिरिक्त साल ले सकेंगे. यह प्रस्ताव ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशंस 2023 में संशोधन के तहत लाया गया है.

नए नियमों में क्या बदलाव होगा?

प्रस्तावित संशोधन के अनुसार, किसी भी छात्र को MBBS प्रोग्राम शुरू करने के बाद अधिकतम 10 साल के भीतर कोर्स और अनिवार्य रोटेटरी इंटर्नशिप पूरी करनी होगी. पहले यह सीमा 9 साल थी. हालांकि, फर्स्ट प्रोफेशनल MBBS में अधिकतम प्रयास की सीमा 4 ही रहेगी. इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि छात्र तय समय सीमा के भीतर अपनी मेडिकल पढ़ाई पूरी कर सकें, लेकिन उन्हें थोड़ी अतिरिक्त राहत भी मिल सके.

किन छात्रों को मिलेगा सबसे ज्यादा फायदा?

इस नए प्रस्ताव का सबसे बड़ा लाभ उन छात्रों को मिलेगा जिनकी पढ़ाई किसी न किसी कारण से बाधित हो जाती है. जैसे शैक्षणिक समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें, पारिवारिक परिस्थितियां या अन्य अप्रत्याशित कारण. कई बार छात्र इन वजहों से समय पर परीक्षा पास नहीं कर पाते और उनका कोर्स अधूरा रह जाता है. ऐसे छात्रों के लिए यह एक अतिरिक्त साल बड़ा अवसर साबित हो सकता है.

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सरकार और NMC की आगे की प्रक्रिया क्या है?

NMC ने इस ड्राफ्ट संशोधन को गजट ऑफ इंडिया में सार्वजनिक कर दिया है ताकि सभी हितधारक अपनी राय दे सकें. इसमें मेडिकल कॉलेज, फैकल्टी सदस्य, छात्र और अन्य संबंधित लोग शामिल हैं. सरकार ने 30 दिनों के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी हैं. इन सुझावों पर विचार करने के बाद ही अंतिम नियमों को लागू किया जाएगा. इससे पहले सभी पक्षों की राय को ध्यान में रखा जाएगा ताकि नियम अधिक संतुलित और उपयोगी बन सके.

मेडिकल शिक्षा में क्यों जरूरी है यह बदलाव?

भारत में मेडिकल शिक्षा काफी चुनौतीपूर्ण और लंबी प्रक्रिया होती है. कई बार छात्रों को अप्रत्याशित समस्याओं के कारण पढ़ाई रोकनी पड़ती है. ऐसे में 9 साल की सीमा कई बार बाधा बन जाती थी. अब 10 साल की सीमा से छात्रों को थोड़ा लचीलापन मिलेगा, जिससे वे बिना दबाव के अपनी पढ़ाई पूरी कर सकेंगे. यह बदलाव मेडिकल शिक्षा प्रणाली को और अधिक छात्र-हितैषी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है.

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About the Author
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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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