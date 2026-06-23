देश में मेडिकल शिक्षा को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है. नेशनल मेडिकल कमीशन (NMC) ने पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा में बड़ा बदलाव करते हुए PG डिप्लोमा कोर्स को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने का फैसला किया है. इसका सीधा असर हजारों मेडिकल छात्रों और देशभर के मेडिकल कॉलेजों पर पड़ेगा. आने वाले वर्षों में मेडिकल कॉलेजों में केवल MD (Doctor of Medicine) और MS (Master of Surgery) जैसे ब्रॉड स्पेशियलिटी कोर्स ही प्रमुख रूप से दिखाई देंगे.
NMC द्वारा 22 जून को जारी सार्वजनिक नोटिस में स्पष्ट किया गया है कि PG डिप्लोमा कोर्स में दाखिले का अंतिम शैक्षणिक सत्र 2026-27 होगा. इसका मतलब है कि 2027-28 से किसी भी मेडिकल कॉलेज में PG डिप्लोमा कोर्स में नए प्रवेश नहीं दिए जाएंगे. आयोग ने इस बदलाव को अचानक लागू करने के बजाय चरणबद्ध तरीके से लागू करने का फैसला किया है ताकि छात्रों और संस्थानों को समायोजन का पर्याप्त समय मिल सके.
जो सीटें अब तक PG डिप्लोमा कार्यक्रमों के लिए निर्धारित थीं, उन्हें MD और MS सीटों में परिवर्तित किया जाएगा. इससे छात्रों को डिप्लोमा के बजाय सीधे डिग्री कोर्स में दाखिला लेने का अवसर मिलेगा. NMC का मानना है कि इससे विशेषज्ञ डॉक्टरों की गुणवत्ता और प्रशिक्षण स्तर में सुधार होगा. साथ ही छात्रों को बेहतर करियर अवसर भी मिलेंगे क्योंकि MD और MS डिग्री को अधिक व्यापक और मान्यता प्राप्त योग्यता माना जाता है.
इस बदलाव को लागू करने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन बोर्ड (PGMEB) ने सभी मेडिकल कॉलेजों को निर्देश जारी किए हैं. कॉलेजों को अपनी डिप्लोमा सीटों को MD और MS सीटों में बदलने की प्रक्रिया जल्द शुरू करनी होगी. इसके लिए उन्हें मेडिकल असेसमेंट एंड रेटिंग बोर्ड (MARB) के पास आवेदन करना होगा. प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए MARB जल्द ही एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च करने वाला है, जिसके माध्यम से संस्थान आवेदन कर सकेंगे.
NMC का मानना है कि देश में पोस्टग्रेजुएट मेडिकल शिक्षा के स्तर को एक समान बनाना समय की जरूरत है. वर्तमान में कुछ मेडिकल कॉलेजों में एक ही विषय में डिप्लोमा और डिग्री दोनों कोर्स संचालित हो रहे हैं, जबकि कई संस्थानों में केवल डिप्लोमा प्रोग्राम ही उपलब्ध हैं. आयोग का तर्क है कि जिन संस्थानों में डिप्लोमा कोर्स चल रहे हैं, वहां पहले से ही पर्याप्त फैकल्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर और मरीजों की उपलब्धता मौजूद है. ऐसे में इन संसाधनों का उपयोग करके सीटों को MD और MS कार्यक्रमों में बदला जा सकता है. इससे मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ेगी और देश को अधिक प्रशिक्षित विशेषज्ञ डॉक्टर मिल सकेंगे.