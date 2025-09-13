NMMS Scholarship: भारत सरकार 9वीं से 12वीं तक सालाना 12,000 रुपये की देगी स्कॉलरशिप, छात्र लास्ट डेट से पहले करें आवेदन
NMMS Scholarship: भारत सरकार 9वीं से 12वीं तक सालाना 12,000 रुपये की देगी स्कॉलरशिप, छात्र लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

National Means Cum Merit Scholarship Scheme 2025: राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS) योजना के तहत 9वीं से 12वीं तक छात्रों को सरकार द्वारा सालाना 12 हजार रुपये की राशि दी जाएगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है और योग्य और इच्छुक छात्र लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. 

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Sep 13, 2025, 11:36 PM IST
NMMS Scholarship: भारत सरकार 9वीं से 12वीं तक सालाना 12,000 रुपये की देगी स्कॉलरशिप, छात्र लास्ट डेट से पहले करें आवेदन

NMMS Scholarship Scheme 2025: आर्थिक रूप से कमजोर छात्र जो आगे की पढ़ाई के लिए सरकार से स्कॉलरशिप पाने की इच्छा रखते हैं, उनके लिए एक सुनहरा मौका सामने आया है. राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS) योजना के तहत भारत सरकार 9वीं से 12वीं तक छात्रों को सालाना 12 हजार रुपये की स्कॉलरशिप राशि देने वाली है, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए आवेदन करने की सोच रहे हैं, वे लास्ट डेट से पहले आवेदन कर दें. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा चयनित छात्र ही इस स्कॉलरशिप स्कीम के लिए 10 अक्टूबर, 2025 तक आवेदन कर सकते हैं.

ऐसे होगा चयन
स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को राज्य सरकार द्वारा आयोजित एक चयन परीक्षा देनी होगी, जिसमें दो चरण होंगे. पहला मेंटल एबिलिटी टेस्ट, जो 90 अंकों का होगा और दूसरा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन टेस्ट, जो 90 अंक का होगा. दोनों चरणों को क्रैक करने वाले छात्र ही स्कॉलरशिप हासिल करने के योग्य होंगे. 

ये भी पढ़ें: Hindi Diwas 2025: एक नहीं, साल में 2 बार मनाया जाता है हिंदी दिवस,जानिए क्यों और कब?

योग्यता
स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने वाले छात्रों के माता-पिता की सालान आय 3,50,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए. वहीं, कक्षा 8वीं में छात्रों को कम से कम 55% अंक होने चाहिए. आरक्षित वर्ग से आने वाले उम्मीदवारों को अंक में 5% छूट दी जाती है.

जानकारी के लिए बता दें, राष्ट्रीय साधन-सह-योग्यता छात्रवृत्ति (NMMS) योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रतिभाशाली छात्रों को कक्षा 9वीं से 12वीं तक शिक्षा जारी रखने के लिए स्कॉलरशिप प्रदान करती है, जिसमें सालाना ₹12,000 की राशि दी जाती है. 

ये भी पढ़ें: UPSC ने 213 पदों पर निकाली भर्ती, 50 साल वाले भी कर सकते हैं आवेदन,ऐसे होगा सिलेक्शन

;