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Hindi Newsशिक्षाJEE Advanced परीक्षा देने वाले छात्रों का कोई डेटा नहीं हुआ लीक, सरकार और IIT रुड़की ने दी सफाई

'JEE Advanced परीक्षा देने वाले छात्रों का कोई डेटा नहीं हुआ लीक', सरकार और IIT रुड़की ने दी सफाई

JEE Advanced Exam 2026: पिछले कुछ दिनों से जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के डेटा लीक होने की खबर सुर्खियों में है जिसे लेकर जांच जारी थी और अब सरकार और आईआईटी रुड़की की ओर से इस पर सफाई दी गई है. इस तरह के चल रहे दावों को पूरी तरह से गलत बताया गया है.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jun 05, 2026, 04:49 PM IST
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JEE Advanced Data Breach
JEE Advanced Data Breach

JEE Advanced Data Breach: जेईई एडवांस्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद से डेटा ब्रीच लीक मामला सामने आ रहा था जिसे लेकर आईआईटी ने अपनी चुप्पी तोड़ी और उस पर सफाई दी है. इसके साथ ही सरकार की ओर से भी सोशल मीडिया पर चल रहे दावों को झूठा बताया है. दरअसल, इंटरनेट पर लाखों उम्मीदवारों का डेटा आईआईटी रुड़की की वेबसाइट से लीक होने का दावा किया जा रहा है. ऐसे में कहा जा रहा था कि लाखों उम्मीदवारों के नाम, फोन नंबर समेत अन्य डिटेल्स का डेटा लीक हो गया है. इस पर IIT रुड़की ने कहा है कि किसी बड़े डेटा ब्रीच का मामला सामने नहीं आया था, बल्कि क्लाउड स्टोरेज की एक टेंपरेरी टेक्निकल फॉल्ट हुआ था और उसकी जानकारी होने पर तुरंत सही कर लिया गया था. 

नहीं हुआ छात्रों का कोई डेटा लीक 

शिक्षा मंत्रालय ने अपने सोशल मीडिया एक्स अकाउंट से पोस्ट कर जानकारी दी कि 'जेईई (एडवांस्ड) परीक्षा देने वाले छात्रों के डेटा लीक और गोपनीयता उल्लंघन के संबंध में कई भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत रिपोर्ट सामने आई हैं. @iitroorkee द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार, मंत्रालय यह दोहराता है कि कोई भी संवेदनशील जानकारी लीक नहीं हुई है, और परीक्षा परिणाम, अंक और उम्मीदवारों की जानकारी पूरी तरह से सुरक्षित और संरक्षित है.'

बता दें कि शिक्षा मंत्रालय से पहले आईआईटी रुड़की की ओर से एक्स अकाउंट पर पोस्ट कर जानकारी दी गई थी कि सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रही डिटेल्स भ्रामक है और वास्तविक घटना का सटीक चित्रण नहीं करती. गलत सूचना फैलाने का प्रयास किया जा रहा है, जो सच्चाई से कोसों दूर है. 

क्या है पूरा मामला?

हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर ने दावा किया कि JEE Advanced 2026 के रिजल्ट सिस्टम से जुड़े एक क्लाउड स्टोरेज को बिना ऑथेंटिकेशन के एक्सेस किया जा सकता था. रिसर्चर के अनुसार, इस क्लाउड स्टोरेज में लगभग 1.79 लाख रिजल्ट रिकॉर्ड और करीब 1.87 लाख एडमिट कार्ड PDF मौजूद थे.  उसने ये भी दावा किया कि इनमें उम्मीदवारों के नाम, फोन नंबर, जन्मतिथि समेत अन्य व्यक्तिगत जानकारियां शामिल थीं.

इसके बाद ये मामला सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. हालांकि, शिक्षा मंत्रालय और IIT रुड़की ने इन दावों को भ्रामक और तथ्यात्मक रूप से गलत बताते हुए कहा है कि किसी भी संवेदनशील जानकारी से समझौता नहीं हुआ है तथा अभ्यर्थियों का डेटा पूरी तरह सुरक्षित है.

ये भी पढ़ें- NEET Re-Exam 2026: नीट यूजी पेपर लीक करने वाले छात्र को मिली एग्जाम देने की इजाजत, 21 जून की परीक्षा के लिए जेल में कर रहा तैयारी

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

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