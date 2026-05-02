न EVM, न बैलेट पेपर... दुनिया के इस शहर में सिर्फ हाथ उठाकर चुनी जाती है सरकार, आखिर क्यों?

आज के दौर में दुनिया के ज्यादातर देशों में चुनाव के लिए ईवीएम मशीन, बैलेट पेपर या डिजिटल सिस्टम का इस्तेमाल होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जगह ऐसी भी है, जहां जनता आज भी खुले मैदान में हाथ उठाकर अपने प्रतिनिधि चुनती है. सुनने में यह थोड़ा हैरान करने वाला लग सकता है, लेकिन ये पूरी तरह सच है. ये अनोखी परंपरा लोकतंत्र का एक अलग चेहरा दिखाती है. यहां लोग सिर्फ वोट डालते नहीं, बल्कि फैसले लेते हुए सीधे नजर आते हैं. यही वजह है कि यह जगह आज पूरी दुनिया में अपने अलग लोकतांत्रिक सिस्टम के लिए चर्चा में रहती है.

कौन सा है यह शहर?

यह अनोखी परंपरा स्विट्ज़रलैंड में देखने को मिलती है. यहां के ग्लारस (Glarus) क्षेत्र में लोग आज भी हाथ उठाकर वोटिंग करते हैं. इस प्रक्रिया को Landsgemeinde कहा जाता है, जो सैकड़ों साल पुरानी परंपरा मानी जाती है. हर साल अप्रैल या मई के महीने में यहां नागरिक खुले मैदान में इकट्ठा होते हैं. इसके बाद लोग अलग-अलग फैसलों और उम्मीदवारों के समर्थन में हाथ उठाकर अपनी राय देते हैं. यही वजह है कि ग्लेरस दुनिया के बाकी शहरों से बिल्कुल अलग पहचान रखता है.

कैसे होती है वोटिंग?

ग्लेरस में वोटिंग का तरीका बेहद सीधा और पारदर्शी माना जाता है. यहां न तो वोटिंग मशीन का इस्तेमाल होता है और न ही बैलेट पेपर की जरूरत पड़ती है. नागरिक एक तय जगह पर इकट्ठा होते हैं और जब किसी मुद्दे, कानून या प्रतिनिधि को चुनने की बारी आती है, तो लोग हाथ उठाकर अपना समर्थन दिखाते हैं. अधिकारियों द्वारा यह साफ देखा जाता है कि किस पक्ष में ज्यादा लोग हैं. यही प्रक्रिया यहां वर्षों से चली आ रही है. इस परंपरा के जरिए जनता सीधे फैसले लेने में भाग लेती है और लोकतंत्र को मजबूत बनाती है.

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क्यों कहा जाता है रियल डेमोक्रेसी?

ग्लारस (Glarus) सिर्फ एक शहर नहीं, बल्कि लोकतंत्र का जीवंत उदाहरण माना जाता है. यहां हर नागरिक की भागीदारी खुलकर दिखाई देती है. पूरी वोटिंग प्रक्रिया सबके सामने होती है, जिससे पारदर्शिता साफ नजर आती है. यही कारण है कि इस छोटे से स्विस क्षेत्र को 'रियल डेमोक्रेसी' का मजबूत उदाहरण माना जाता है. आधुनिक तकनीक के दौर में भी यह परंपरा लोगों को याद दिलाती है कि लोकतंत्र की असली ताकत जनता की सीधी भागीदारी और खुले फैसलों में छिपी होती है.

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