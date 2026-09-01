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न स्पोर्ट्स शूज, न ट्रैक सूट... बेटी की फीस के लिए साड़ी में नंगे पैर दौड़ी 47 साल की मां और फिर…

मां की ममता और बच्चों की पढ़ाई के लिए उसका संघर्ष कितना बड़ा हो सकता है, इसकी मिसाल महाराष्ट्र के बीड जिले की 47 वर्षीय रामाबाई रणवीर ने पेश की है. साड़ी पहनकर और नंगे पैर मैराथन में दौड़कर रामाबाई ने कई युवा प्रतिभागियों को पीछे छोड़ दिया. आइए एक मां की सफलता की कहानी जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Sep 01, 2026, 07:17 AM IST|Updated: Sep 01, 2026, 07:17 AM IST
न स्पोर्ट्स शूज, न ट्रैक सूट... बेटी की फीस के लिए साड़ी में नंगे पैर दौड़ी 47 साल की मां और फिर…

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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