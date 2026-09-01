/न स्पोर्ट्स शूज, न ट्रैक सूट... बेटी की फीस के लिए साड़ी में नंगे पैर दौड़ी 47 साल की मां और फिर…

मैराथन शुरू होने के बाद रामाबाई भी अन्य प्रतिभागियों की तरह सामान्य प्रतियोगी नजर आ रही थीं, लेकिन दौड़ की शुरुआत के बाद जब उनकी चप्पल बार-बार फिसलने लगी और इस वजह से जब उनकी रफ्तार प्रभावित होने लगी तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी चप्पल को उतारकर हाथ में लिया और नंगे पैर दौड़ना शुरू कर दिया. उस दौरान सड़क पर पत्थरों और दूसरी मुश्किलों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रफ्तार बनाई रखी. नतीजा ये रहा कि साड़ी संभालते हुए और नंगे पैर होने के बाद भी वो अन्य प्रतिभागियों को हराकर जीत गईं.