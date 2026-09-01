/न स्पोर्ट्स शूज, न ट्रैक सूट... बेटी की फीस के लिए साड़ी में नंगे पैर दौड़ी 47 साल की मां और फिर…

Success Story: कहते हैं एक मां अपनी संतान के लिए कुछ भी कर सकती है. चाहे कितना भी मुश्किल काम हो या कोई नामुमकिन राह, एक मां की जिद अपने बच्चों की खुशी के लिए हर सीमा पार करने का हौसला रखती है. खासतौर पर जब बात बच्चे के भविष्य और सपनों की हो, तो वो हर चुनौती से टकरा जाती है. इसकी जीती-जागती मिसाल महाराष्ट्र की 47 वर्षीय रामाबाई रणवीर ने पेश की है. उन्होंने अपनी बेटी की पढ़ाई की फीस जुटाने के लिए एक मैराथन में ऐसी दौड़ लगाई, जिसने हर किसी का दिल जीत लिया.
साड़ी पहनकर दौड़ने उतरीं रामाबाई की चप्पल जब रास्ते में टूट गई, तो उन्होंने हार मानने के बजाय नंगे पैर ही दौड़ना शुरू कर दिया. सड़क पर पड़े नुकीले पत्थरों और तकलीफ की परवाह किए बिना वो आगे बढ़ती रहीं. उनकी ये अटूट हिम्मत रंग लाई और उन्होंने न सिर्फ मैराथन जीती, बल्कि 3,000 रुपये का नकद इनाम भी अपने नाम कर लिया.
महाराष्ट्र के बीड जिले के अंबाजोगाई की रहने वाली रामाबाई रणवीर ने अपनी मेहनत और जज्बे से लोगों का दिल जीत लिया. मैराथन में हिस्सा लेते समय न तो स्पोर्ट्स शूज पहने थे और न ही ट्रैक सूट. वो एक साधारण साड़ी और चप्पल पहनकर रेस में शामिल हुई थीं. अमृत दौड़ नामक मैराथन में उन्होंने चप्पल टूट जाने पर नंगे पैर ही दौड़ने का फैसला लिया.
इस मैराथन का आयोजन भारतीय शिक्षण प्रसारक संस्था के खोलेश्वर एजुकेशनल कॉम्प्लेक्स द्वारा किया गया था जिसे अमृत महोत्सव समारोह के तहत आयोजित किया गया था. ये रेस अंबाजोगाई के छत्रपति शिवाजी महाराज चौक से शुरू होकर भाग्यनगर चौक तक कराई गई थी.
मैराथन शुरू होने के बाद रामाबाई भी अन्य प्रतिभागियों की तरह सामान्य प्रतियोगी नजर आ रही थीं, लेकिन दौड़ की शुरुआत के बाद जब उनकी चप्पल बार-बार फिसलने लगी और इस वजह से जब उनकी रफ्तार प्रभावित होने लगी तो उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि अपनी चप्पल को उतारकर हाथ में लिया और नंगे पैर दौड़ना शुरू कर दिया. उस दौरान सड़क पर पत्थरों और दूसरी मुश्किलों का भी उन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने रफ्तार बनाई रखी. नतीजा ये रहा कि साड़ी संभालते हुए और नंगे पैर होने के बाद भी वो अन्य प्रतिभागियों को हराकर जीत गईं.
रामाबाई की ये जीत ज्यादा खास इस वजह से बन गई क्योंकि उन्होंने 3,000 रुपये की पुरस्कार राशि को अपनी बेटी की शिक्षा के लिए इस्तेमाल करने का फैसला किया है. उनके लिए ये सिर्फ एक मैराथन जीतना नहीं था, बल्कि अपनी बेटी की पढ़ाई में योगदान देने का एक जरिया भी था.