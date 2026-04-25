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ना सिग्नल, ना जाम… दुनिया का वो अनोखा देश, जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, भारतीयों के लिए है वीजा फ्री

जानिए दुनिया के उस अनोखे देश के बारे में जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, फिर भी सड़कों पर न जाम लगता है और न शोर होता है. वह कोई और नहीं भारत का पड़ोसी है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 25, 2026, 11:38 PM IST
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ना सिग्नल, ना जाम… दुनिया का वो अनोखा देश, जहां नहीं है एक भी ट्रैफिक लाइट, भारतीयों के लिए है वीजा फ्री

आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में ट्रैफिक जाम और हॉर्न का शोर आम बात हो गई है. दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु जैसे शहरों में निकलना भी चुनौती बन जाता है. हर जगह ट्रैफिक लाइट्स के भरोसे गाड़ियों को कंट्रोल किया जाता है, लेकिन फिर भी जाम की समस्या खत्म नहीं होती. ऐसे में अगर आपको बताया जाए कि एक देश ऐसा भी है जहां एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं है, तो शायद आपको यकीन न हो. हैरानी की बात ये है कि वहां न जाम लगता है और न शोर सुनाई देता है. यही वजह है कि यह देश सुकून और अनुशासन का बेहतरीन उदाहरण बन चुका है.

कौन सा है वो देश?

अगर आप सोच रहे हैं कि यह कोई दूर का देश होगा, तो ऐसा नहीं है. यह भारत का पड़ोसी देश Bhutan है, जहां आज तक एक भी ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई. यहां की राजधानी Thimphu समेत पूरे देश में ट्रैफिक सिग्नल नहीं मिलेंगे. खास बात यह है कि भारतीय नागरिक यहां बिना वीजा के भी जा सकते हैं. भूटान अपने शांत वातावरण, प्राकृतिक सुंदरता और अनुशासित जीवनशैली के लिए दुनिया भर में जाना जाता है. यहां का ट्रैफिक सिस्टम भी उतना ही अनोखा है.

बिना सिग्नल कैसे चलता ट्रैफिक?

अब सवाल उठता है कि बिना ट्रैफिक लाइट के गाड़ियां कैसे चलती हैं? भूटान में ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर खड़े होकर हाथ के इशारों से ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं. उनकी ट्रेनिंग इतनी बेहतर होती है कि वे आसानी से गाड़ियों की आवाजाही को संभाल लेते हैं. इसके अलावा यहां के लोग ट्रैफिक नियमों का सख्ती से पालन करते हैं. गाड़ियां अपनी लेन में चलती हैं और हॉर्न बजाने की जरूरत ही नहीं पड़ती. यही वजह है कि बिना सिग्नल के भी ट्रैफिक पूरी तरह व्यवस्थित रहता है.

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क्यों नहीं लगाई गई ट्रैफिक लाइट?

भूटान में ट्रैफिक लाइट न लगाने का फैसला सोच-समझकर लिया गया है. साल 1995 में Thimphu में एक बार ट्रैफिक लाइट लगाई गई थी, लेकिन लोगों को यह पसंद नहीं आई. उनका मानना था कि इससे मानवीय जुड़ाव खत्म होता है और शहर की शांति प्रभावित होती है. कुछ समय बाद इसे हटा दिया गया और फिर कभी ट्रैफिक लाइट नहीं लगाई गई. यहां के लोग धीमी गति से गाड़ी चलाते हैं और एक-दूसरे का सम्मान करते हैं, जिससे सड़कें सुरक्षित और शांत बनी रहती हैं.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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Bhutan No Traffic LightsBhutan Road CultureTraffic management in Bhutan

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