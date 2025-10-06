Nobel Prize 2025: क्या आप जानते हैं, गणित के लिए क्यों नहीं दिया जाता नोबेल पुरस्कार?

Nobel Prize 2025: नोबेल पुरस्कार दुनिया की सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कारों में से एक है, जिसे पहली बार 1901 में दिया गया था. साल 2025 के लिए भी नोबेल पुरस्कार विजेताओं की घोषणा शुरू हो गई है. 2025 का नोबेल पुरस्कार शरीर विज्ञान या चिकित्सा में अमेरिका की मैरी ई. ब्रंकॉ, अमेरिका के फ्रेड राम्सडेल और जापान के शिमोन सकागुची को दिया गया है. नोबेल पुरस्कार छह (6) विषयों के लिए दिया जाता है. जिसमें- भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र शामिल है. ऐसे में क्या आप जानते हैं, क्यों गणित के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है? आइए हम आपको बताते हैं.

किसने शुरू किया नोबेल पुरस्कार?

नोबेल पुरस्कार देने की शुरुआत स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर और उद्योगपति 'अल्फ्रेड नोबेल' ने की थी, जिन्होंने अपनी मृत्यु से पहले अपनी अधिकांश संपत्ति नोबेल पुरस्कारों और नोबेल फाउंडेशन की स्थापना के लिए दान कर दिया था. उनकी मृत्यु के बाद, 1895 की उनकी वसीयत के आधार पर ही 1901 में पहला नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया.

ये भी पढ़ें: Indian Army TGC-143 Recruitment 2025: इंडियन आर्मी में शामिल होने का शानदार मौका, ग्रेजुएट्स के लिए कई पदों पर निकली भर्ती, जल्द शुरू होंगे आवेदन

Add Zee News as a Preferred Source

नोबेल पुरस्कार में क्यों शामिल नहीं है गणित?

नोबेल पुरस्कार में गणित इसलिए शामिल है, क्योंकि अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत में केवल उन प्रैक्टिकल खोजों के लिए ही पुरस्कारों की बात की गई थी, जिनसे आम लोगों को सीधा लाभ हो सके. नोबेल गणित को अत्यधिक थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नहीं मानते थे. हालांकि, भले ही गणित को नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, लेकिन एबेल पुरस्कार और फील्ड्स मेडल जैसे अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कार गणितज्ञों को दिए जाते हैं.

120 साल पहले शुरू हुआ था नोबेल पुरस्कार

जानकारी के लिए बता दें, अल्फ्रेड नोबेल ने 120 साल पहले नोबेल पुरस्कार को शुरू किया था. नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कवि, लेखक और दार्शनिक रवींद्रनाथ टैगोर थे, जिन्हें 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला था. वहीं, दुनिया में पहला नोबेल पुरस्कार किसी एक व्यक्ति को नहीं, बल्कि विभिन्न क्षेत्रों में कई विजेताओं को 1901 में मिला था. इनमें भौतिकी में विल्हेम रॉन्टगन को एक्स-रे की खोज के लिए, रसायन विज्ञान में जैकोबस हेनरिकस वान 'टी हॉफ को, शरीर विज्ञान या चिकित्सा में एमिल वॉन बेह्रिंग को, साहित्य में सुलि प्रुधोमे को और शांति के लिए जीन-हेनरी डुनैंट और फ्रेडरिक पैसी को पुरस्कार दिए गए थे.

ये भी पढ़ें: Nagaland Police Recruitment 2025: 6ठीं से 8वीं पास युवाओं की बल्ले-बल्ले, नागालैंड में पुलिस कांस्टेबल के 1176 पदों पर निकली भर्ती, आज से आवेदन शुरू