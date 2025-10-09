Advertisement
Nobel Prize Winners GK Quiz: सबसे पहले कब और किसे मिला था नोबेल पुरस्कार? क्या जानते हैं दो बार Award जीतने वाले विजेताओं के नाम

Nobel Prize Winners GK Quiz: नोबेल पुरस्कार को सिर्फ प्रतिभा या शोध के तौर पर नहीं बल्कि मानवता की भलाई की ओर समर्पण करते हुए दिया जाता है. सबसे पहले किसे नोबेल पुरस्कार मिला और कब दिया गया था? इसके बारे में आज हम बताने जा रहे हैं. आइए नोबेल पुरस्कार से संबंधित सामान्य ज्ञान के सवाल जवाब जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 09, 2025, 07:24 AM IST
Nobel Prize Winners GK Quiz: अल्फ्रेड नोबेल की वसीयत के तहत साल 1895 में नोबेल पुरस्कार को स्थापित किया गया था जो आज दुनिया भर में उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करने के लिए जाना जाता है जो चिकित्सा, साहित्य, रसायन विज्ञान, शांति, भौतिकी और अर्थशास्त्र जैसे क्षेत्र में असाधारण योगदान देते हैं. हर साल दुनिया के प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की जाती है. क्या आप जानते हैं कि सबसे पहले कब और किसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? ऐसे कौन-कौन से नोबेल विजेता हैं जिन्हें दो बार पुरस्कार मिल चुका है? अगर नहीं, तो आइए नोबेल पुरस्कार से संबंधित बताते हैं और आपका सामान्य ज्ञान बढ़ाते हैं.

सवाल 1:- विश्व का सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है?

उत्तर:- नोबेल पुरस्कार को दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है. अलग-अलग क्षेत्रों में समर्पित लोगों को नोबेल पुरस्कार मिलता है.

सवाल 2:- नोबेल पुरस्कार की स्थापना किसने की?

उत्तर:- नोबेल पुरस्कार की स्थापना अल्फ्रेड नोबेल ने की थी जो स्वीडिश रसायनज्ञ, इंजीनियर और उद्योगपति थे.

सवाल 3:- सबसे कम उम्र वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कौन हैं?

उत्तर:- मलाला यूसुफजई को सबसे कम उम्र वाला नोबेल विजेता कहा जाता है.

सवाल 4:- सबसे पहले कब नोबेल पुरस्कार दिया गया था?

उत्तर:- दुनिया का पहला नोबेल पुरस्कार 1901 में दिया गया था. 

सवाल 5:- सबसे पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला था?

उत्तर:- फ्रांसीसी फ्रेडरिक पैसी और स्विस जीन हेनरी डुनैंट को 1901 में शांति पुरस्कार दिया गया था.

सवाल 6:- दो बार नोबेल पुरस्कार जीतने वाले विजेता कौन हैं?

उत्तर:- इस सूची में 4 विजेता का नाम शामिल हैं जिन्हें दो बार नोबेल पुरस्कार मिला है. मैरी क्यूरी, जॉन बार्डीन, कार्ल बैरी शार्पलेस और लिनस पॉलिंग हैं जो दो बार नोबेल विजेता रह चुके हैं.

सवाल 7:- एक साल में कितनी बार नोबेल प्राइज दिया जाता है.

उत्तर:- एक साल में 6 बार नोबेल प्राइज देते हैं जिनमें भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा या शरीर क्रिया विज्ञान, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र शामिल है.

सवाल 8:- भारत में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल चुका है?

उत्तर:- भारत में 12 लोगों नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है जिनमें 5 भारतीय नागरिक और 7 भारतीय वंश या निवासी हैं.

ये भी पढ़ें- Nobel Prize: किसी से कम नहीं इंडिया वाले...अब तक इतने भारतीयों को मिला है नोबेल पुरस्कार

