/भारत की इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया में लहराया परचम! ग्लोबल रैंकिंग में बनाई शानदार जगह

ग्रेटर नोएडा स्थित नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी (NIU) ने टाइम्स हायर एजुकेशन (THE) इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में शानदार प्रदर्शन करते हुए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बनाई है. यह उपलब्धि विश्वविद्यालय के सतत विकास, सामाजिक जिम्मेदारी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में किए जा रहे निरंतर प्रयासों का परिणाम है. टाइम्स हायर एजुकेशन की यह प्रतिष्ठित रैंकिंग संयुक्त राष्ट्र के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDGs) को पूरा करने में दुनिया भर के विश्वविद्यालयों के योगदान के आधार पर जारी की जाती है.
इस उपलब्धि ने विश्वविद्यालय को वैश्विक मंच पर नई पहचान दिलाई है और शिक्षा के साथ सामाजिक विकास के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया है.
किन SDGs में मिली रैंक?
विश्वविद्यालय को SDG 12 (जिम्मेदार उपभोग और उत्पादन) के तहत 401-600 की वैश्विक रैंक प्राप्त हुई है. यह संसाधनों के बेहतर उपयोग, पर्यावरण संरक्षण और जिम्मेदार संस्थागत कार्यप्रणाली के क्षेत्र में किए गए प्रयासों की पहचान है. वहीं SDG 5 (लैंगिक समानता) में 601-800 की वैश्विक रैंक मिली है. यह सम्मान परिसर में महिलाओं को समान अवसर देने, नेतृत्व और शोध में उनकी भागीदारी बढ़ाने तथा समावेशी वातावरण विकसित करने के लिए मिला है. इसके अलावा SDG 3 (अच्छा स्वास्थ्य और बेहतर जीवन) में विश्वविद्यालय को 801-1000 की वैश्विक रैंक हासिल हुई है, जो स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा अनुसंधान और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं में उसके योगदान को दर्शाती है.
ओवरऑल रैंकिंग में क्या उपलब्धि रही?
समग्र THE Impact Ranking 2026 में विश्वविद्यालय को 1001-1500 की वैश्विक रैंक प्राप्त हुई है. इसी श्रेणी में SDG 17 (लक्ष्यों के लिए साझेदारी) के तहत भी 1001-1500 की वैश्विक रैंक मिली है. यह उपलब्धि उद्योग, सरकार, शैक्षणिक संस्थानों और अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ विश्वविद्यालय की मजबूत साझेदारी को दर्शाती है.
विश्वविद्यालय का मानना है कि बेहतर शिक्षा केवल कक्षा तक सीमित नहीं होती, बल्कि समाज, उद्योग और वैश्विक संस्थानों के साथ मिलकर काम करने से छात्रों को व्यापक अवसर मिलते हैं. यही सोच उसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार आगे बढ़ा रही है.
प्रबंधन ने क्या कहा?
इस उपलब्धि पर विश्वविद्यालय के चेयरमैन डॉ. देवेश कुमार सिंह ने कहा कि यह सम्मान पूरे विश्वविद्यालय परिवार के लिए गर्व का विषय है. उन्होंने कहा कि संस्थान का उद्देश्य केवल गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना नहीं, बल्कि समाज और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार नागरिक तैयार करना भी है. चांसलर डॉ. विक्रम सिंह ने इसे शिक्षा, शोध, नवाचार, स्वास्थ्य सेवाओं, लैंगिक समानता और सामाजिक भागीदारी के क्षेत्र में विश्वविद्यालय की प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया. वहीं कुलपति प्रो. (डॉ.) उमा भारद्वाज ने कहा कि यह सफलता शिक्षकों, शोधकर्ताओं, विद्यार्थियों और कर्मचारियों की सामूहिक मेहनत का परिणाम है.
उन्होंने विश्वास जताया कि विश्वविद्यालय आगे भी सतत विकास, सामाजिक जिम्मेदारी और वैश्विक सहयोग के क्षेत्र में नए मानक स्थापित करता रहेगा.