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भारत की इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया में लहराया परचम! ग्लोबल रैंकिंग में बनाई शानदार जगह

नोएडा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2026 में वैश्विक पहचान बनाई है. विश्वविद्यालय को SDG 12, SDG 5, SDG 3 और ओवरऑल इम्पैक्ट रैंकिंग में उल्लेखनीय स्थान मिला है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 02, 2026, 02:00 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:00 PM IST
भारत की इस यूनिवर्सिटी ने दुनिया में लहराया परचम! ग्लोबल रैंकिंग में बनाई शानदार जगह
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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