ना IIT, ना IIM; 22 अरबपति छात्रों के साथ, देश की इस यूनिवर्सिटी ने दिए सबसे ज्यादा Billionaire

University with Most Billionaire Students: देश की इस यूनिवर्सिटी ने सबसे ज्यादा अरबपति दिए है. रिपोर्ट के अनुसार, ये भारतीय विश्वविद्यालय ने 22 Billionaire छात्रों के साथ ये मुकाम हासिल किया है. 
 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Oct 09, 2025, 10:04 PM IST
Most Billionaire Students: क्या आपको पता है देश की ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटी है जहां से सबसे ज्यादा अरबपति छात्र निकले हैं. अगर नहीं तो चलिए इस खबर में आपको बताते हैं. दरअसल, वेंचर कैपिटलिस्ट (Venture Capitalist) के एक नए विश्लेषण के अनुसार, मुंबई विश्वविद्यालय (University of Mumbai) ने दुनिया के सबसे ज्यादा अरबपति पैदा करने वाले शीर्ष 21 यूनिवर्सिटीज में आठवां स्थान हासिल किया है. इसी के साथ ये भारत की एकमात्र यूनिवर्सिटी बन गई, जिसने सबसे ज्यादा बिलेनियर दिए. 

मुंबई विश्वविद्यालय आंठवे स्थान पर
जानकारी के अनुसार, सालास डियाज एंड यंग (Salas Diaz & Young’s) की 2024 की रिपोर्ट के आंकड़ों पर ये रैंक जारी की गई. ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों की शैक्षिक बैकग्राउंड पर नजर रखती है. बता दें, 22 अरबपति पूर्व छात्रों के साथ मुंबई विश्वविद्यालय आंठवे स्थान पर है.

हालांकि, कॉर्नेल विश्वविद्यालय के भी बराबर अंक हैं यानी 22 अरबपति छात्र, लेकिन उसे सातवीं रैंक मिली है.  मुंबई विश्वविद्यालय ने सिंघुआ विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय और दक्षिणी कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों को पीछे छोड़ा है. ये रैंक भारत की शिक्षा प्रणाली के लिए एक मील का पत्थर है. 

18 की उम्र में NDA, फिर UPSC में रचा इतिहास; हालातों ने बदला रास्ता और बन गए IAS, पढ़ें प्रेरक कहानी

हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने टॉप पर बनाई जगह
बता दें, इस लिस्ट में पहले स्थान पर हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने अपनी जगह 104 अरबपति पूर्व छात्रों के साथ बनाई है. दूसरे स्थान पर स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय (69), फिर पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय (38), कोलंबिया विश्वविद्यालय (32), और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (28), येल विश्वविद्यालय 24 अरबपति छात्रों के साथ छठे स्थान पर है. 

शिक्षा में क्रांति की तैयारी! 2026 से इस राज्य के 100 स्कूल बनेंगे स्मार्ट, CBSE स्टाइल में होगी पढ़ाई, यूनिफॉर्म भी होंगे नए

Muskan Chaurasia

वाराणसी की रहने वाली मुस्कान ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्...और पढ़ें

