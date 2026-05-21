CAT में कम नंबर आने पर भी नहीं डूबेगा करियर! ये हैं वो 7 एग्जाम जो सीधे दिलाएंगे टॉप MBA कॉलेज में एंट्री

MBA में एडमिशन के लिए सिर्फ CAT ही नहीं, बल्कि XAT, MAT, SNAP, CMAT, NMAT, GMAT और GRE जैसे कई बड़े एग्जाम भी हैं. इन एग्जाम के ज़रिए देश और विदेश के टॉप बी-स्कूल में एडमिशन पाया जा सकता है. जानिए कौन-सा एग्जाम आपके करियर के लिए बेहतर रहेगा.
Trending Photos
आज के समय में MBA युवाओं के बीच सबसे लोकप्रिय पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स बन चुका है. अच्छी नौकरी, हाई सैलरी और मैनेजमेंट सेक्टर में शानदार करियर के लिए लाखों स्टूडेंट हर साल MBA की तैयारी करते हैं. ज्यादातर लोग मानते हैं कि IIM या बड़े MBA कॉलेज में एडमिशन के लिए सिर्फ CAT ही रास्ता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. भारत और विदेश में कई ऐसे एंट्रेंस एग्जाम हैं जिनके ज़रिए टॉप बी-स्कूल में एडमिशन मिल सकता है. कुछ एग्जाम इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता रखते हैं तो कुछ भारत के बड़े मैनेजमेंट पढ़ाने में एडमिशन दिलाते हैं. आइए जानते हैं CAT के अलावा MBA में एडमिशन दिलाने वाले 7 बड़े एग्जाम के बारे में.
CAT यानी कॉमन एडमिशन टेस्ट भारत की सबसे लोकप्रिय MBA प्रवेश परीक्षा मानी जाती है. IIM समेत कई प्रतिष्ठित मैनेजमेंट पढ़ाने में दाखिले के लिए यह एग्जाम जरूरी होता है. हर साल लाखों स्टूडेंट CAT परीक्षा देते हैं. इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग और वर्बल एबिलिटी जैसे सेक्शन शामिल होते हैं. हालांकि कठिन कॉम्पिटिशन और लिमिटेड सीटों की वजह से हर स्टूडेंट को मनचाहा कॉलेज नहीं मिल पाता. यही कारण है कि अब छात्र CAT के अलावा दूसरे एंट्रेंस एग्जाम की तरफ भी तेजी से रुख कर रहे हैं.
XAT यानी Xavier Aptitude Test देश के सबसे बड़े MBA एग्जाम में जाता है. इसके जरिए 160 से ज्यादा पोस्ट ग्रेजुएट मैनेजमेंट कोर्स में एडमिशन मिलता है. यह परीक्षा XLRI सहित कई बड़े संस्थान स्वीकार करते हैं. वहीं IIFT MBA (IB) एंट्रेंस एग्जाम इंटरनेशनल बिजनेस में करियर बनाने वालों के लिए खास माना जाता है. IIFT का फ्लैगशिप MBA (IB) कोर्स 6 क्वार्टर में पूरा होता है. इन दोनों एग्जाम में एनालिटिकल और क्वांटिटेटिव स्किल्स पर ज्यादा फोकस किया जाता है.
GMAT और GRE दोनों इंटरनेशनल लेवल की परीक्षाएं मानी जाती हैं. GMAT को दुनिया भर के 700 से ज्यादा संस्थान स्वीकार करते हैं. इसमें एनालिटिकल, वर्बल और क्वांटिटेटिव रीजनिंग से जुड़े सवाल पूछे जाते हैं. वहीं GRE को 3800 से ज्यादा संस्थान मान्यता देते हैं. विदेश में MBA या मैनेजमेंट कोर्स करने का सपना देखने वाले छात्रों के लिए ये दोनों एग्जाम बेहद अहम हैं. भारत के कई निजी बी-स्कूल भी अब GMAT और GRE स्कोर को स्वीकार करने लगे हैं.
CMAT यानी कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन टेस्ट राष्ट्रीय स्तर की परीक्षा है जिसे AICTE आयोजित करता है. इस एग्जाम के जरिए कई सरकारी और निजी MBA स्टूडेंट्स में एडमिशन मिलता है. वहीं SNAP परीक्षा सिम्बायोसिस इंटरनेशनल द्वारा कराई जाती है. इसके जरिए सिम्बायोसिस के अलग-अलग मैनेजमेंट स्टूडेंट्स में एडमिशन मिलता है. इन एग्जाम में रीजनिंग, मैथ्स और एनालिटिकल स्किल्स पर खास ध्यान दिया जाता है. कम फीस और ज्यादा कॉलेज ऑप्शन होने की वजह से स्टूडेंट इन एग्जाम को काफी पसंद करते हैं.
MAT यानी मैनेजमेंट एप्टीट्यूड टेस्ट के जरिए देश के 600 से ज्यादा बी-स्कूल्स में एडमिशन लिया जा सकता है. यह परीक्षा साल में कई बार आयोजित होती है, जिससे स्टूडेंट्स को ज्यादा मौके मिलते हैं. वहीं NMAT परीक्षा NMIMS में कई बड़े निजी विद्यार्थियों में सैंपल दिलाती है. NMAT की खास बात यह है कि इसमें छात्र को परीक्षा देने के लिए अलग-अलग स्लॉट चुनने की सुविधा मिलती है. यही वजह है कि कई छात्र CAT के साथ-साथ MAT और NMAT की तैयारी भी करते हैं.
हर MBA एंट्रेंस एग्जाम का अपना अलग पैटर्न और महत्व होता है. कुछ परीक्षाएं मैथ पर ज्यादा फोकस करती हैं, जबकि कुछ रीजनिंग और इंग्लिश पर. अगर छात्र विदेश में पढ़ाई करना चाहते हैं तो GMAT और GRE बेहतर विकल्प माने जाते हैं. वहीं भारत के टॉप निजी और सरकारी B-School में दाखिले के लिए XAT, CMAT, SNAP और MAT अच्छे ऑप्शन हैं. इसलिए छात्रों को अपनी तैयारी, बजट और करियर प्लान के हिसाब से सही परीक्षा चुननी चाहिए.