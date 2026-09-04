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सिर्फ डिग्री और नौकरी नहीं, Salary से Service Conditions तक ये बातें भी जानें युवा

नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए केवल डिग्री और रोजगार हासिल करना ही जरूरी नहीं है. वेतन, बोनस, सेवा शर्तों और कर्मचारी अधिकारों की जानकारी भी करियर का महत्वपूर्ण हिस्सा है. एक नए वेतन समझौते में कर्मचारियों के लिए हर महीने 7,250 रुपये की वेतनवृद्धि और हर साल 50 हजार रुपये बोनस देने पर सहमति बनी है. यह समझौता युवाओं को नौकरी चुनते समय वेतन के साथ कर्मचारी लाभ और कार्यस्थल की शर्तों को समझने का संदेश देता है.

Published: Sep 04, 2026, 07:15 PM IST|Updated: Sep 04, 2026, 07:15 PM IST
सिर्फ डिग्री और नौकरी नहीं, Salary से Service Conditions तक ये बातें भी जानें युवा

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