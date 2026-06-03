अब सिर्फ कोडर नहीं, प्लंबर भी सीखेंगे AI! नई रिपोर्ट ने बदली भविष्य की तस्वीर

क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब प्लंबर, इलेक्ट्रीशियन और तकनीकी कारीगरों को भी AI की ट्रेनिंग लेनी पड़े? अब तक माना जाता था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का असर सिर्फ आईटी सेक्टर, कोडिंग या ऑफिस की नौकरियों पर पड़ेगा, लेकिन नई रिपोर्ट ने इस सोच को बदल दिया है. ChatGPT के आने के बाद AI की रफ्तार इतनी तेज हुई है कि विशेषज्ञ भी हैरान हैं. नई स्टडी बताती है कि जिन बदलावों के लिए 2032 तक का समय माना गया था, वे अब कुछ ही वर्षों में दिखाई देने लगे हैं. यही वजह है कि अब सवाल सिर्फ यह नहीं है कि AI क्या कर सकता है, बल्कि यह है कि कौन-सी नौकरी भविष्य में इससे अछूती रह पाएगी. नई रिपोर्ट में प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन जैसे पेशों को लेकर भी बड़ी चेतावनी दी गई है.

AI की शुरुआत कहां से हुई?

साल 2022 में OpenAI ने ChatGPT लॉन्च किया था. इसके बाद दुनिया भर में AI को लेकर चर्चा तेज हो गई. शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योग, बैंकिंग और तकनीक जैसे क्षेत्रों में AI के उपयोग पर तेजी से काम शुरू हुआ. कंपनियां अपने कामकाज में AI को शामिल करने लगीं और विशेषज्ञ इसके प्रभाव का अध्ययन करने लगे. शुरुआती दौर में माना गया कि AI मुख्य रूप से डिजिटल और कंप्यूटर आधारित नौकरियों को प्रभावित करेगा. लेकिन पिछले तीन वर्षों में तकनीक ने इतनी तेज प्रगति की कि अब इसका असर लगभग हर क्षेत्र में दिखाई देने लगा है. यही वजह है कि AI को लेकर नई चिंताएं भी सामने आने लगी हैं.

पुरानी रिपोर्ट में क्या अनुमान था?

साल 2023 में कॉग्निजेंट की एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी. उस रिपोर्ट में कहा गया था कि 2032 तक जनरेटिव AI लगभग 90 प्रतिशत नौकरियों को किसी न किसी रूप में प्रभावित कर सकता है. उस समय विशेषज्ञों को लगता था कि यह बदलाव धीरे-धीरे होगा और लोगों को खुद को तैयार करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. लेकिन वास्तविक स्थिति अनुमान से काफी अलग निकली. AI तकनीक ने बहुत तेजी से विकास किया और कई क्षेत्रों में इसका उपयोग उम्मीद से पहले शुरू हो गया. अब नई रिपोर्ट बताती है कि कार्यस्थलों में बदलाव पहले की तुलना में कई गुना तेज गति से हो रहा है.

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नई रिपोर्ट में क्या दावा है?

कॉग्निजेंट की नई रिपोर्ट के अनुसार अब 93 प्रतिशत नौकरियां AI-सक्षम मानी जा रही हैं. इनमें से लगभग 30 प्रतिशत नौकरियों में बड़े बदलाव आने की संभावना है. रिपोर्ट कहती है कि जिन परिवर्तनों के लिए करीब नौ साल का समय माना गया था, वे तीन साल से भी कम समय में दिखाई देने लगे हैं. इसका मतलब है कि AI का प्रभाव उम्मीद से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है. कंपनियां अपने कामकाज को अधिक कुशल बनाने के लिए AI आधारित टूल्स अपना रही हैं और कर्मचारियों से भी नई तकनीकों के अनुरूप खुद को ढालने की अपेक्षा कर रही हैं.

छंटनी से क्यों बढ़ी चिंता?

यह रिपोर्ट ऐसे समय में सामने आई है जब दुनिया की कई बड़ी तकनीकी कंपनियां बड़े पैमाने पर छंटनी कर रही हैं. मेटा, ओरेकल, अमेजन और अन्य कंपनियों ने हजारों कर्मचारियों को नौकरी से निकाला है. Layoffs.fyi के आंकड़ों के अनुसार 2026 में अब तक करीब 1,15,907 कर्मचारियों की नौकरी जा चुकी है. वर्ष 2025 में यह संख्या 1,24,636 थी. लगातार हो रही छंटनी ने AI और ऑटोमेशन को लेकर चिंताओं को और बढ़ा दिया है. कई लोग मानते हैं कि कंपनियां लागत कम करने और उत्पादकता बढ़ाने के लिए AI पर अधिक निर्भर हो रही हैं.

क्या कोई नौकरी पूरी तरह सुरक्षित है?

कॉग्निजेंट के रिसर्च प्रमुख ओली ओ डोनोघू का मानना है कि AI का प्रभाव लगभग हर नौकरी पर पड़ सकता है. उन्होंने कहा कि कोई भी पेशा पूरी तरह सुरक्षित नहीं माना जा सकता. हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि सभी नौकरियां खत्म हो जाएंगी. उनका कहना है कि अधिकतर मामलों में काम करने का तरीका बदलेगा. कर्मचारियों को नई तकनीक के साथ काम करना सीखना होगा. यही वजह है कि विशेषज्ञ लगातार स्किल अपग्रेडेशन और तकनीकी प्रशिक्षण पर जोर दे रहे हैं ताकि लोग बदलते कार्यस्थल के अनुरूप खुद को तैयार कर सकें.

प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन पर क्यों चर्चा?

अब तक माना जाता था कि प्लंबर और इलेक्ट्रीशियन जैसे पेशे AI से सुरक्षित हैं क्योंकि इनमें शारीरिक श्रम और मौके पर जाकर काम करना पड़ता है. लेकिन नई रिपोर्ट में कहा गया है कि इन क्षेत्रों में भी बदलाव संभव है. AI आधारित सिस्टम भविष्य में खराबी का पता लगाने, मरम्मत की योजना बनाने और तकनीकी विश्लेषण करने जैसे कामों में मदद कर सकते हैं. हालांकि पाइप ठीक करने या वायरिंग करने का वास्तविक काम इंसानों को ही करना होगा, लेकिन तकनीक उनके काम करने के तरीके को बदल सकती है.

क्या सभी विशेषज्ञ एकमत हैं?

AI के प्रभाव को लेकर सभी विशेषज्ञों की राय एक जैसी नहीं है. मार्च में एंथ्रोपिक की एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें 22 ऐसे व्यवसायों का उल्लेख किया गया था जो AI से अपेक्षाकृत कम प्रभावित हो सकते हैं. इनमें स्थापना और मरम्मत से जुड़े कार्य भी शामिल थे. रिपोर्ट का तर्क था कि ऐसे कामों में वास्तविक परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेने और हाथों से काम करने की आवश्यकता होती है. फिर भी नई रिपोर्ट यह संकेत देती है कि तकनीक धीरे-धीरे इन क्षेत्रों तक भी पहुंच सकती है और कार्यप्रणाली को बदल सकती है.

AI की रफ्तार कितनी बढ़ी?

नई रिपोर्ट के अनुसार AI का प्रभाव पहले के अनुमान से करीब 30 प्रतिशत अधिक हो गया है. पहले माना जाता था कि AI का असर हर साल लगभग 2 प्रतिशत की दर से बढ़ेगा. लेकिन अब यह वृद्धि करीब 9 प्रतिशत सालाना देखी जा रही है. यह आंकड़ा बताता है कि AI का विस्तार कितनी तेजी से हो रहा है. तकनीकी विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में AI आधारित टूल्स और ऑटोमेशन का उपयोग लगभग हर उद्योग में बढ़ेगा, जिससे रोजगार बाजार में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं.

भविष्य की तस्वीर कैसी होगी?

कॉग्निजेंट का अनुमान है कि अमेरिका में करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर यानी लगभग 427 लाख करोड़ रुपये के बराबर काम भविष्य में AI द्वारा किया जा सकता है. हालांकि विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि AI केवल नौकरियां खत्म नहीं करेगा, बल्कि नए अवसर भी पैदा करेगा. जो लोग नई तकनीकों को सीखेंगे और AI के साथ काम करना समझेंगे, उनके लिए रोजगार की संभावनाएं बढ़ सकती हैं. इसलिए भविष्य की सबसे बड़ी जरूरत तकनीक से डरना नहीं, बल्कि उसके साथ खुद को लगातार अपडेट करना होगी.

लोगों को क्या करना चाहिए?

विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में केवल डिग्री पर्याप्त नहीं होगी. नई स्किल्स, तकनीकी समझ और AI टूल्स का ज्ञान रोजगार के लिए जरूरी बन सकता है. चाहे कोई इंजीनियर हो, प्लंबर हो, इलेक्ट्रीशियन हो या किसी अन्य क्षेत्र में काम करता हो, सभी को बदलती तकनीक के साथ खुद को तैयार करना होगा. AI का दौर नौकरियों के अंत का नहीं, बल्कि काम करने के नए तरीके की शुरुआत का संकेत दे रहा है.