शिक्षा

16 अक्टूबर: NSG स्थापना दिवस; कैसे होता है 'ब्लैक कैट कमांडोज' का सिलेक्शन? जानें योग्यता और सैलरी

NSG Foundation Day 2025: राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG) स्थापना दिवस क्यों मनाया जाता है. आइए हम आपको इस दिन के पीछे का महत्व और इतिहास के बारे में बताते हैं. इसी के साथ एनएसजी कमांडो कैसे बने, इसके बारे में भी बताते हैं.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Oct 15, 2025, 08:01 PM IST
NSG Foundation Day 2025: भारत में हर साल 16 अक्टूबर को राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (National Security Guard) स्थापना दिवस मनाया जाता है, क्योंकि NSG की स्थापना 16 अक्टूबर, 1984 को ही की गई थी, इसलिए इस दिन को इसकी शुरुआत और उद्देश्य को याद करने के लिए मनाया जाता है. एनएसजी को 'ब्लैक कैट कमांडोज' के नाम से भी जाना जाता है. NSG की स्थापना दिवस पर बल की बहादुरी, साहस, त्याग और देश की सुरक्षा में निभाई गई भूमिका को सम्मान दिया जाता है. इसी के साथ आतंकरोधी अभियानों और उच्च जोखिम वाले मिशनों में अपने प्राण न्यौछावर करने वाले कमांडोज को श्रद्धांजलि दी जाती है ताकि राष्ट्र उनकी सेवाओं को याद रखे और नई चुनौतियों के लिए प्रेरित हो सकें. 

NSG की स्थापना क्यों हुई थी?
एनएसजी की स्थापना 1984 में तब हुए जब ऑपरेशन ब्लू स्टार और बढ़ते आतंकी खतरों के बाद भारत को एक विशेष फोर्स की आवश्यकता महसूस हुई. इसलिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एक्ट, 1986 के तहत NSG एक संघीय त्वरित प्रतिक्रिया बल (Quick Reaction Force) के रूप में बनाया गया. जानकारी के लिए बता दें, ऑपरेशन ब्लू स्टार भारतीय सेना द्वारा जून 1984 को अमृतसर स्थित हरिमंदिर साहिब परिसर को खालिस्तान समर्थक जनरैल सिंह भिंडरावाले और उनके समर्थकों से मुक्त कराने के लिए चलाया गया एक अभियान था. 

NSG की मुख्य भूमिकाएं

  • आतंकरोधी अभियान (Anti-Terror Operations) 

  • बंधक मुक्ति अभियान (Hostage Rescue) 

  • वीआईपी सुरक्षा (VIP Security)

  • अपहरण प्रतिक्रिया (Hijacking Response)

  • बम डिस्पोजल (Bomb Disposal)

NSG कमांडो कैसे बने?
NSG कमांडो की भर्ती सीधे तौर पर नहीं होती है. इसके लिए उम्मीदवारों को पहले भारतीय सेना, अर्धसैनिक बल या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (CAPF) का हिस्सा होना पड़ता है. जहां उनको उत्कृष्ट सेवा देनी होती है, जिसकी अवधि कम से कम 3 से 5 साल होनी चाहिए. वहीं, कैंडिडेट का अधिकतम आयु 35 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और उनके ऊपर कोई आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं होना चाहिए. 

NSG कमांडो बनने के लिए उम्मीदवार को अपनी योग्यता और अनुभव साबित करना होता है. वहीं, चयनित जवानों को एनएसजी की कठिन ट्रेनिंग प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. इसके लिए उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से अत्यंत फिट होना पड़ता है.

NSG कमांडो सैलरी
एनएसजी कमांडो की सैलरी लगभग 80,000 से 1,60,000 रुपये या उससे ज्यादा प्रति महीने हो सकती है, जिसमें पद के अनुसार वृद्धि होती रहती है. मासिक सैलरी में बेसिक पे के साथ अन्य कई प्रकार के भत्ते और लाभ भी शामिल होते हैं, जो अनुभव और रैंक के आधार पर अलग-अलग होते है. 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

NSG Foundation Day 2025

