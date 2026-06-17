NEET UG Re-Exam 2026: 21 जून 2026 को होने वाले नीट यूजी री-एग्जाम को लेकर कड़े सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं. परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित और लीक-प्रूफ बनाने के लिए केंद्र सरकार और NTA ने टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है. 16 जून को इस संबंध में घोषणा की गई, जिसके तहत 22 जून 2026 तक प्लेटफॉर्म पर रोक लागू रहेगी. हालांकि, पेपर लीक पर रोक लगाने के लिए उठाया गया ये कदम कितना प्रभावी साबित होगा, इसे लेकर सवाल भी उठने लगे हैं.
सीबीएसई की खामियों को उजागर करने वाले 19 वर्षीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता निसर्ग अधिकारी का दावा है कि प्रतिबंध के बावजूद वह अब भी टेलीग्राम का इस्तेमाल कर पा रहे हैं. ऐसे में उन्होंने सवाल उठाया है कि क्या सिर्फ किसी प्लेटफॉर्म पर रोक लगाना पेपर लीक जैसी समस्याओं का स्थायी समाधान हो सकता है?
निसर्ग अधिकारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने आधिकारिक अकाउंट से पोस्ट कर एनटीए को टैग करे हुए लिखा कि 'पेपर लीक नहीं रोक पाए, आखिर में टेलीग्राम को ब्लॉक कर दिया' इसके अलावा निसर्ग ने ये भी कहा कि टेलीग्राम को पूरी तरह से ब्लॉक नहीं किया जा सकता है क्योंकि वो कई तरह से डिजाइन किया गया है. पोस्ट करते लिखा कि 'टेलीग्राम को पूरी तरह से ब्लॉक करना मुमकिन ही नहीं है; इसे इस तरह से डिजाइन किया गया है कि लोग आसानी से प्रॉक्सी और दूसरे तरीकों का इस्तेमाल करके इसे चला सकते हैं.'
> can't stop paper leaks
> ends up blocking telegram
blocking telegram totally isn't even possible, telegram is designed in such a way which easily allows people to use proxies and other methods of circumvention. https://t.co/kv0VliWGrC
— nisarga (@ni5arga) June 16, 2026
राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने टेलीग्राम को पूरे भारत में बैन करने के ऐलान के बाद अपने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट कर सभी NEET कैंडिडेट्स और उनके माता-पिता को लेकर अलर्ट किया. एनटीएन कहा कि टेलीग्राम पर स्कैमर्स आपको निशाना बनाकर दो रैकेट चला रहे थे जिसमें एक चैनल 14,000 से 25,000 रुपये और कुछ तो 10 लाख रुपये तक की मांग कर रहे हैं. जबकि, दूसरे में परीक्षा से पहले की चैट दिखाने वाले फर्जी सबूत की वीडियो है जिसमें मैसेज को एडिट का ऑप्शन दिखाया गया है. विस्तार से एनटीए ने अपने एक्स अकाउंट पर इसके बारे में जानकारी दी है.
To every NEET candidate and parent - please watch this. A few minutes that could save you serious money and stress this week.
Scammers on Telegram were running two rackets targeting you:
Channels demanding ₹14,000 to ₹25,000 - some even ₹10 lakh - claiming they'll send you… pic.twitter.com/aqpickJLAv
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 16, 2026
विशेषज्ञों के अनुसार टेलीग्राम या किसी अन्य मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर अस्थायी प्रतिबंध से अफवाहों, फर्जी प्रश्नपत्रों और संगठित धोखाधड़ी नेटवर्क की गतिविधियों को कुछ हद तक सीमित किया जा सकता है. पेपर लीक रोकने के लिए बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था, डिजिटल निगरानी, स्मार्ट लॉक बॉक्स, सुरक्षित ट्रांसपोर्टेशन, सख्त कानून और लीक नेटवर्क के खिलाफ त्वरित कार्रवाई जैसे कदम ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र कई स्तर सुरक्षाओं का पालन करते हुए एग्जाम सेंटर तक पहुंचाए जाएंगे.