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NEET Paper Leak: भारत में बैन के बाद भी चल रहा टेलीग्राम, CBSE को हैक करने वाले निसर्ग अधिकारी ने उठाए सवाल

NEET UG Re-Exam 2026: नीट री-एग्जाम को लेकर एनटीए ने टेलीग्राम बैन कर दिया है लेकिन इसके बाद भी भारत में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, ये दावा सीबीएसई की खामियों को बताने वाले 19 वर्षीय साइबर सुरक्षा शोधकर्ता निसर्ग अधिकारी की ओर से किया गया है.

Written BySimran Singh
Published: Jun 17, 2026, 10:53 AM IST|Updated: Jun 17, 2026, 10:53 AM IST
NEET Paper Leak: भारत में बैन के बाद भी चल रहा टेलीग्राम, CBSE को हैक करने वाले निसर्ग अधिकारी ने उठाए सवाल
Image Credit: NEET UG Re-Exam 2026

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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