राष्ट्रीय टेस्टिंग एजेंसी ने टेलीग्राम को पूरे भारत में बैन करने के ऐलान के बाद अपने एक्स अकाउंट के जरिए पोस्ट कर सभी NEET कैंडिडेट्स और उनके माता-पिता को लेकर अलर्ट किया. एनटीएन कहा कि टेलीग्राम पर स्कैमर्स आपको निशाना बनाकर दो रैकेट चला रहे थे जिसमें एक चैनल 14,000 से 25,000 रुपये और कुछ तो 10 लाख रुपये तक की मांग कर रहे हैं. जबकि, दूसरे में परीक्षा से पहले की चैट दिखाने वाले फर्जी सबूत की वीडियो है जिसमें मैसेज को एडिट का ऑप्शन दिखाया गया है. विस्तार से एनटीए ने अपने एक्स अकाउंट पर इसके बारे में जानकारी दी है.