NTA चीफ का बड़ा दावा! ‘NEET में पेपर लीक नहीं हुआ’, संसद पैनल के सामने कही चौंकाने वाली बात

NEET पेपर लीक विवाद के बीच NTA चीफ ने संसद की स्थायी समिति के सामने बड़ा दावा किया है. एजेंसी का कहना है कि NEET में पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि सिर्फ कुछ सवाल बाहर आए थे. जानिए बैठक में क्या-क्या कहा गया और अब छात्रों के लिए आगे क्या असर पड़ सकता है.
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NEET परीक्षा को लेकर देशभर में जारी विवाद के बीच अब NTA ने संसद की स्थायी समिति के सामने बड़ा बयान दिया है. एजेंसी ने दावा किया है कि हालिया परीक्षा विवादों में पूरा पेपर लीक नहीं हुआ था, बल्कि केवल कुछ सवाल परीक्षा से पहले बाहर आए थे. इस बयान के बाद छात्रों और अभिभावकों के बीच नई बहस शुरू हो गई है. पिछले कुछ महीनों से परीक्षा की पारदर्शिता, सुरक्षा और सिस्टम पर लगातार सवाल उठ रहे थे. कई जगहों पर परीक्षा रद्द भी करनी पड़ी थी. अब संसद की बैठक में NTA अधिकारियों ने अपनी सफाई पेश की है. आइए जानते हैं आखिर बैठक में क्या हुआ और एजेंसी ने किन बातों को लेकर सफाई दी.
संसदीय शिक्षा स्थायी समिति की बैठक में NTA अधिकारियों और उच्च शिक्षा सचिव विनीत जोशी ने परीक्षा विवादों पर अपनी बात रखी. सूत्रों के मुताबिक एजेंसी ने साफ कहा कि किसी भी परीक्षा में “फुल स्केल पेपर लीक” नहीं हुआ था. अधिकारियों ने दावा किया कि कुछ मामलों में केवल सीमित सवाल बाहर आए थे, लेकिन पूरे प्रश्नपत्र से समझौता नहीं हुआ. NTA ने यह भी कहा कि सोशल मीडिया और कुछ नेटवर्क्स के जरिए कुछ सवालों का प्रसार हुआ था, जिसे पेपर लीक कहना पूरी तरह सही नहीं माना जा सकता. एजेंसी ने संगठित पेपर लीक और सीमित गड़बड़ी के मामलों को अलग-अलग बताया.
बैठक में NTA ने यह भी माना कि कुछ परीक्षाओं में गड़बड़ियां और अनियमितताएं जरूर सामने आई थीं. हालांकि एजेंसी का कहना था कि इन घटनाओं को पूरे सिस्टम फेल होने के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए. सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने समिति को बताया कि कुछ मामलों में संदिग्ध गतिविधियां मिली थीं, लेकिन पूरा प्रश्नपत्र इंटरनेट या कोचिंग नेटवर्क तक नहीं पहुंचा था. NTA ने दावा किया कि एहतियात के तौर पर कुछ परीक्षाएं रद्द की गईं ताकि परीक्षा की विश्वसनीयता बनी रहे. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा रद्द करना इस बात का सबूत नहीं है कि पूरा पेपर लीक हो गया था.
NEET और दूसरी राष्ट्रीय परीक्षाओं को लेकर पिछले एक साल से लगातार विवाद सामने आ रहे हैं. पेपर लीक, साइबर सुरक्षा और कोचिंग माफिया जैसे मुद्दों ने छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. विपक्षी दलों और कई छात्र संगठनों ने भी परीक्षा प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की मांग की है. संसद समिति ने NTA से परीक्षा सुरक्षा, डिजिटल सिस्टम और जवाबदेही को लेकर कई सवाल पूछे. बैठक में यह भी चर्चा हुई कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए कौन-कौन से कदम उठाए जा रहे हैं. छात्रों का कहना है कि बार-बार सामने आ रही खबरों से उनकी मेहनत और भरोसे पर असर पड़ रहा है.
सूत्रों के मुताबिक संसद की समिति अभी भी परीक्षा प्रशासन और पारदर्शिता से जुड़े मुद्दों की समीक्षा कर रही है. बैठक में कोचिंग नेटवर्क, साइबर सुरक्षा कमजोरियों और मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई. NTA अधिकारियों ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी गड़बड़ियों को “सिस्टमेटिक पेपर लीक” से अलग समझना जरूरी है. हालांकि अब तक समिति की चर्चा पर कोई आधिकारिक विस्तृत बयान सार्वजनिक नहीं किया गया है. माना जा रहा है कि आने वाले समय में परीक्षा सुरक्षा को लेकर नए नियम और डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम लागू किए जा सकते हैं. फिलहाल छात्र और अभिभावक NTA की अगली आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहे हैं.
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