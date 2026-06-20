नीट यूजी 2026 री-एग्जाम को 21 जून के लिए पुनर्निर्धारित किए जाने के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने छात्रों की सुविधा के लिए परीक्षा शहर (Exam City) सुधार विंडो दोबारा खोली थी. इसका उद्देश्य उन अभ्यर्थियों को मौका देना था जो अपने परीक्षा शहर में बदलाव करना चाहते थे. हाल के दिनों में नागपुर के एक छात्र को महाराष्ट्र की जगह अबू धाबी परीक्षा केंद्र मिलने का मामला चर्चा में आया, जिसके बाद NTA ने इस पूरे विवाद पर आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी किया है.
एनटीए ने कहां कि परीक्षा शहर सुधार विंडो का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया. करीब 3.2 लाख अभ्यर्थियों ने इस सुविधा का लाभ उठाया और एजेंसी ने इनमें से 99.5 प्रतिशत से अधिक छात्रों को उनकी पसंद का परीक्षा शहर आवंटित किया. NTA का कहना है कि सुधार प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल और पारदर्शी थी तथा अधिकांश छात्रों को उनकी प्राथमिकता के अनुसार केंद्र आवंटित किए गए. एजेंसी ने इसे सफल प्रक्रिया बताते हुए कहा कि छात्रों की सुविधा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई.
NTA ने स्पष्ट किया कि संबंधित छात्र के मामले में उपलब्ध वेब-एक्टिविटी रिकॉर्ड यह दिखाते हैं कि परीक्षा शहर में बदलाव छात्र के अपने पंजीकृत लॉगिन के माध्यम से किया गया था. एजेंसी के अनुसार सिस्टम में एक ही यूजर द्वारा लगातार एक्सेस का पैटर्न दिखाई देता है, जिससे यह संकेत मिलता है कि शहर परिवर्तन उम्मीदवार के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके ही किया गया था. NTA का कहना है कि रिकॉर्ड के आधार पर अबू धाबी केंद्र का चयन किसी तकनीकी गड़बड़ी या सिस्टम त्रुटि का परिणाम नहीं था.
NTA के मुताबिक 19 जून की शाम, यानी परीक्षा से लगभग 48 घंटे पहले, एजेंसी को अनौपचारिक रूप से अनुरोध मिला कि छात्र का केंद्र अबू धाबी की जगह नागपुर किया जाए. इसके बाद NTA अधिकारियों ने तुरंत कार्रवाई शुरू की. एजेंसी ने उसी शाम छात्र के पिता से संपर्क भी किया ताकि औपचारिक प्रक्रिया पूरी कराई जा सके. NTA का कहना है कि परीक्षा बेहद नजदीक होने के बावजूद उसने मामले को प्राथमिकता देते हुए केंद्र परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू कर दी और छात्र को राहत देने का प्रयास किया.
Reference the issue with regard to allotment of a centre in Abu Dhabi to a candidate in Nagpur, NTA would like to state the following:
Following the rescheduling of NEET (UG) 2026 to 21 June, the National Testing Agency reopened the examination-city correction window to assist…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 20, 2026
एजेंसी ने बताया कि उसके रिकॉर्ड में कुल तीन ऐसे अवसर दर्ज हैं जो इस मामले से जुड़े हैं. एक बार उम्मीदवार के क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके केंद्र को अबू धाबी में बदला गया था, जबकि दो अन्य मौकों पर अबू धाबी केंद्र की जानकारी को प्रीव्यू भी किया गया. NTA का कहना है कि इन संकेतों के बावजूद उसने छात्र के अनुरोध को स्वीकार किया और केंद्र बदलने की कार्रवाई की. एजेंसी ने यह भी दोहराया कि उसका उद्देश्य किसी भी छात्र को प्रशासनिक भ्रम या तकनीकी विवाद के कारण परीक्षा से वंचित नहीं होने देना है.
NTA ने अपने बयान में कहा कि उसकी प्राथमिकता हमेशा "Student-First" यानी छात्र-हित आधारित दृष्टिकोण रही है. एजेंसी का कहना है कि किसी भी प्रशासनिक संदेह या विवाद के कारण कोई अभ्यर्थी परीक्षा से वंचित न रहे, यही उसका मुख्य लक्ष्य है. इसी सोच के तहत नागपुर के छात्र के मामले में भी तत्काल कदम उठाए गए. NTA ने छात्रों और अभिभावकों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और किसी भी समस्या की स्थिति में एजेंसी से सीधे संपर्क करें.