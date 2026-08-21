NTA ने 200 रुपये Answer Key Fee पर दी सफाई, कहा- एक सही आपत्ति से लाखों छात्रों को फायदा

एनटीए ने बताया कि आंसर की को चुनौती देने के लिए प्रति सवाल 200 रुपये फीस तय है. एजेंसी का कहना है कि इस फीस का उद्देश्य उम्मीदवारों को सही और गंभीर आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रेरित करना तथा गैर-जरूरी या बिना आधार वाली चुनौतियों को कम करना है. इसका मतलब ये है कि किसी भी सवाल पर सिर्फ अनुमान के आधार पर आपत्ति न दर्ज करें, बल्कि चुनौती देने से पहले संबंधित प्रश्न और उसके सही उत्तर को लेकर एक सही आधार जरूर देखें.