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NTA ने 200 रुपये Answer Key Fee पर दी सफाई, कहा- एक सही आपत्ति से लाखों छात्रों को फायदा

NTA UGC NET Answer Key Fee: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने आंसर की फीस 200 रुपये होने पर क्या कहा है और कैसे ये छात्रों के लिए एक फायदे का सौदा हो सकता है? आइए जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Aug 21, 2026, 08:43 AM IST|Updated: Aug 21, 2026, 08:46 AM IST
NTA ने 200 रुपये Answer Key Fee पर दी सफाई, कहा- एक सही आपत्ति से लाखों छात्रों को फायदा
Image Credit: UGC NET Answer Key

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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NTA ने 200 रुपये Answer Key Fee पर दी सफाई, लाखों छात्रों के लिए बताया फायदे का सौदा
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