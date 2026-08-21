NTA ने 200 रुपये Answer Key Fee पर दी सफाई, कहा- एक सही आपत्ति से लाखों छात्रों को फायदा

NTA UGC NET Answer Key Fee: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से आयोजित परीक्षाओं में आंसर की जारी होने के बाद उम्मीदवारों को अपने जवाबों पर आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया जाता है. हालांकि, इसके लिए लगने वाली फीस को लेकर कई बार छात्रों की ओर से सवाल उठाए जाते रहे हैं. अब NTA ने आंसर की चैलेंज करने के लिए ली जाने वाली फीस को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट की है.
एनटीए ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर कहा कि आंसर की को चुनौती देने की प्रक्रिया इस तरह तैयार की गई है कि इसका फायदा सिर्फ उस उम्मीदवार को न मिले जो आपत्ति दर्ज कराता है, बल्कि परीक्षा देने वाले सभी उम्मीदवारों को मिले.
एजेंसी के मुताबिक, अगर कोई उम्मीदवार किसी सवाल की आंसर की को चुनौती देता है और विषय विशेषज्ञ जांच के बाद उसकी आपत्ति को सही मानते हैं, तो उस सवाल की आंसर की में किया गया बदलाव सभी उम्मीदवारों पर लागू होता है. इसका मतलब है कि किसी एक छात्र द्वारा उठाई गई सही आपत्ति से उस परीक्षा में शामिल लाखों अन्य उम्मीदवारों के रिजल्ट पर भी सकारात्मक असर पड़ सकता है.
एनटीए ने बताया कि आंसर की को चुनौती देने के लिए प्रति सवाल 200 रुपये फीस तय है. एजेंसी का कहना है कि इस फीस का उद्देश्य उम्मीदवारों को सही और गंभीर आपत्ति दर्ज करने के लिए प्रेरित करना तथा गैर-जरूरी या बिना आधार वाली चुनौतियों को कम करना है. इसका मतलब ये है कि किसी भी सवाल पर सिर्फ अनुमान के आधार पर आपत्ति न दर्ज करें, बल्कि चुनौती देने से पहले संबंधित प्रश्न और उसके सही उत्तर को लेकर एक सही आधार जरूर देखें.
On the concern being raised that answer key challenges are "too expensive": a quick clarification for candidates.
The answer key challenge system is designed to be fair to every student, not just the one who challenges.
1. One challenge, everyone benefits. If even a single…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) August 20, 2026
एजेंसी ने ये भी स्पष्ट किया कि अगर उम्मीदवार की चुनौती विशेषज्ञों की जांच में सही पाई जाती है, तो उसे 200 रुपये प्रति सवाल की फीस वापस कर दी जाती है. अगर किसी छात्र ने वास्तव में आंसर की में गलती पकड़ी है और उसकी आपत्ति स्वीकार कर ली जाती है, तो उसे आर्थिक नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा.
एनटीए का कहना है कि आंसर की चैलेंज की पूरी व्यवस्था परीक्षा प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष बनाने के उद्देश्य से तैयार की गई है. किसी प्रश्न या उत्तर में वास्तविक गलती होने पर उम्मीदवार उसे चुनौती दे सकता है और विशेषज्ञों की समीक्षा के बाद जरूरत पड़ने पर आंसर की में सुधार किया जाता है.
इस व्यवस्था का सबसे बड़ा फायदा ये है कि एक सही चुनौती सिर्फ एक उम्मीदवार के अंक नहीं सुधारती, बल्कि उस प्रश्न से प्रभावित सभी उम्मीदवारों के रिजल्ट को सही करने में मदद कर सकती है. इसलिए एजेंसी ने उम्मीदवारों से अपील की है कि वो आंसर की में वास्तविक गलती मिलने पर जरूर आपत्ति दर्ज करें, लेकिन बिना पर्याप्त आधार के अनावश्यक चुनौतियों से बचें.