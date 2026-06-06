NEET 2026 का पेपर बिक रहा है? NTA ने खोली फर्जी गैंग की पोल, छात्रों को दी बड़ी चेतावनी

आजकल सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर NEET (UG) 2026 री-एग्जाम को लेकर कई तरह के दावे वायरल हो रहे हैं. कुछ लोग परीक्षा का प्रश्नपत्र लीक होने, पहले से उपलब्ध होने या पैसे लेकर बेचने जैसी बातें कर रहे हैं. इन दावों ने लाखों छात्रों और अभिभावकों की चिंता बढ़ा दी है. हालांकि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने साफ कर दिया है कि ये सभी दावे पूरी तरह झूठे और भ्रामक हैं. एजेंसी का कहना है कि कुछ संगठित ठग गिरोह छात्रों की चिंता का फायदा उठाकर पैसे ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं. NTA ने अभ्यर्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है.
NTA के अनुसार सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट और संदेश यह दावा कर रहे हैं कि NEET UG 2026 री-एग्जाम का प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध है या उसे पैसे देकर खरीदा जा सकता है. एजेंसी ने इन सभी दावों को पूरी तरह फर्जी बताया है. NTA का कहना है कि ऐसे संदेश छात्रों और उनके परिवारों को गुमराह करने के लिए फैलाए जा रहे हैं. परीक्षा से पहले इस तरह की अफवाहें फैलाकर कुछ लोग आर्थिक फायदा उठाने की कोशिश करते हैं. एजेंसी ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा प्रक्रिया की सुरक्षा में किसी तरह की कमी नहीं है और सभी जरूरी सुरक्षा उपाय लागू हैं.
NTA का कहना है कि पेपर लीक या प्रश्नपत्र बेचने के नाम पर सक्रिय गिरोह छात्रों की मानसिक चिंता का फायदा उठाते हैं. ये लोग सोशल मीडिया, टेलीग्राम चैनलों और मैसेजिंग ऐप्स के जरिए संपर्क कर नकली प्रश्नपत्र बेचने की कोशिश करते हैं. कई बार छात्रों को भरोसा दिलाने के लिए फर्जी स्क्रीनशॉट और नकली दस्तावेज भी दिखाए जाते हैं. एजेंसी ने चेतावनी दी है कि ऐसे किसी भी दावे पर विश्वास करना नुकसानदायक हो सकता है. NTA के अनुसार अभी तक वायरल हो रहे सभी कथित पेपर और संदेश पूरी तरह मनगढ़ंत पाए गए हैं.
एजेंसी ने बताया कि वह ऐसे सभी चैनलों, अकाउंट्स और कंटेंट की पहचान कर रही है जो फर्जी जानकारी फैला रहे हैं. इनकी शिकायत संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और साइबर क्राइम एजेंसियों को भेजी जा रही है. NTA ने कानून-प्रवर्तन एजेंसियों के पास औपचारिक शिकायत भी दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. एजेंसी ने कहा कि फर्जी सामग्री बनाना, फैलाना या उसे आगे भेजना गंभीर अपराध है और दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. साइबर अपराध से जुड़े मामलों में संबंधित लोगों पर कठोर दंड भी लगाया जा सकता है.
The National Testing Agency (NTA) has noted certain messages circulating on social media and messaging platforms claiming a "leak," advance access, or "sale" of the NEET (UG) 2026 re-examination question paper.
These claims are false, fraudulent, and intended to mislead.
Such…
— National Testing Agency (@NTA_Exams) June 6, 2026
NTA ने अभ्यर्थियों और अभिभावकों को सलाह दी है कि वे किसी भी संदिग्ध संदेश, लिंक या कथित प्रश्नपत्र के झांसे में न आएं. ऐसे संदेशों को न खरीदें, न साझा करें और न ही किसी को पैसे भेजें. एजेंसी ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी हर आधिकारिक जानकारी केवल NTA की वेबसाइट और उसके सत्यापित चैनलों के माध्यम से ही जारी की जाएगी. छात्रों को अपनी तैयारी पर ध्यान देना चाहिए और अफवाहों से दूर रहना चाहिए. NTA ने भरोसा दिलाया है कि NEET UG 2026 परीक्षा पूरी तरह निष्पक्ष, सुरक्षित और पारदर्शी तरीके से आयोजित की जाएगी तथा मेहनत करने वाले छात्रों को ही सफलता मिलेगी.