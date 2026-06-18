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448 करोड़ का फायदा फिर भी पेपर लीक... आखिर छात्रों के भविष्य के साथ कब तक चलेगा खिलवाड़?

NTA ने 2018 से 2024 के बीच लगभग 448 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया, लेकिन NEET, CUET और अन्य परीक्षाओं से जुड़े विवादों ने सवाल खड़े कर दिए हैं. संसदीय समिति ने पूछा है कि यदि एजेंसी के पास इतना पैसा था, तो परीक्षा सुरक्षा, पारदर्शिता और सुधारों में अपेक्षित बदलाव क्यों नहीं दिखे?

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 10:01 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 10:01 PM IST
448 करोड़ का फायदा फिर भी पेपर लीक... आखिर छात्रों के भविष्य के साथ कब तक चलेगा खिलवाड़?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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