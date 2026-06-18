देश की सबसे बड़ी परीक्षा एजेंसी NTA एक बार फिर सवालों के घेरे में है. NEET 2024 पेपर लीक विवाद के बाद सरकार ने बड़े सुधारों का वादा किया था. उच्चस्तरीय समितियां बनीं, जांच शुरू हुई और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी माना कि NTA में सुधार की जरूरत है. लेकिन NEET UG 2026 री-एग्जाम और उससे जुड़े विवादों ने पुरानी बहस को फिर जीवित कर दिया है. अब चर्चा का केंद्र एक नया आंकड़ा हैल 2018 से 2024 के बीच NTA ने लगभग 448 करोड़ रुपये का अधिशेष अर्जित किया. सवाल यह है कि क्या इस राशि का इस्तेमाल परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित और भरोसेमंद बनाने में हुआ?
संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट के अनुसार NTA ने 2018 से 2024 के बीच परीक्षा शुल्क के जरिए 3,512.98 करोड़ रुपये जुटाए. इसी अवधि में एजेंसी ने 3,064.77 करोड़ रुपये खर्च किए, जिसके बाद लगभग 448 करोड़ रुपये का अधिशेष बचा. समिति ने एजेंसी पर पैसा कमाने का आरोप नहीं लगाया, बल्कि यह पूछा कि छात्रों से ली गई फीस का उपयोग परीक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में कितना हुआ. समिति का मानना है कि इस राशि का इस्तेमाल बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर, मजबूत निगरानी व्यवस्था और तकनीकी सुधारों के लिए किया जाना चाहिए था.
संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि अधिशेष राशि को परीक्षा केंद्रों की गुणवत्ता बढ़ाने, बाहरी एजेंसियों पर निर्भरता कम करने और आंतरिक तंत्र को मजबूत करने में लगाया जाना चाहिए. समिति का तर्क है कि जब लाखों छात्र अपने भविष्य को इन परीक्षाओं पर दांव पर लगाते हैं, तो भरोसा सबसे महत्वपूर्ण पूंजी बन जाता है. अगर बार-बार पेपर लीक, तकनीकी गड़बड़ियां और परीक्षा रद्द होने जैसी घटनाएं सामने आती रहें, तो केवल वित्तीय मजबूती पर्याप्त नहीं मानी जा सकती.
समिति ने यह स्वीकार किया कि सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं. पूर्व ISRO प्रमुख के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया. शिक्षा मंत्रालय ने भी माना कि NTA में कई सुधारों की आवश्यकता है. लेकिन समिति ने यह भी कहा कि सुधारों की प्रक्रिया बहुत धीमी दिखाई देती है. कई परीक्षाएं विवादों में घिरीं, कुछ को रद्द करना पड़ा और कई मामलों में छात्रों को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ा. इसलिए समिति ने समयबद्ध सुधार रोडमैप सार्वजनिक करने की सिफारिश की है.
समिति की एक महत्वपूर्ण चिंता परीक्षा से जुड़ी निजी एजेंसियों को लेकर भी है. वर्तमान व्यवस्था में किसी राज्य या परीक्षा एजेंसी द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई कंपनी दूसरी जगह नया ठेका हासिल कर सकती है क्योंकि ऐसी कंपनियों का कोई राष्ट्रीय डेटाबेस नहीं है. संसदीय समिति ने देशभर के लिए एक केंद्रीकृत ब्लैकलिस्ट प्रणाली बनाने की सिफारिश की है. हालांकि सरकार का कहना है कि NTA प्रश्नपत्र तैयार करने या मूल्यांकन जैसे मुख्य कार्य आउटसोर्स नहीं करती और विक्रेताओं से ब्लैकलिस्टिंग की जानकारी पहले ही मांगी जाती है.
विवाद केवल अधिशेष राशि तक सीमित नहीं हैं. सूचना के अधिकार (RTI) के तहत मांगी गई जानकारी में NTA ने अपने वेतन खर्च और वरिष्ठ अधिकारियों के वेतन का विवरण देने से इनकार कर दिया. एजेंसी ने कहा कि जानकारी मांगे गए प्रारूप में उपलब्ध नहीं है और उसे अलग-अलग स्रोतों से संकलित करना RTI के दायरे से बाहर होगा. इससे पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े हुए हैं. खासकर तब, जब शिक्षा मंत्रालय पहले ही बता चुका है कि NTA में कुल 198 कर्मचारी कार्यरत हैं, जिनमें बड़ी संख्या आउटसोर्स और संविदा कर्मियों की है.
दिन के अंत में अधिकांश छात्र NTA की बैलेंस शीट में दिलचस्पी नहीं रखते. उनकी चिंता सिर्फ इतनी है कि वे बिना पेपर लीक, परीक्षा रद्द होने, जांच या आपातकालीन सुरक्षा उपायों की चिंता के परीक्षा की तैयारी कर सकें. संसदीय समिति की टिप्पणियां भी इसी मूल सवाल की ओर इशारा करती हैं. NTA की असली परीक्षा यह नहीं है कि वह कितना अधिशेष अर्जित कर सकती है, बल्कि यह है कि क्या वह उस पैसे का इस्तेमाल करके छात्रों और अभिभावकों का भरोसा दोबारा जीत सकती है. आखिरकार, किसी भी परीक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी पूंजी उसकी कमाई नहीं, बल्कि उसकी विश्वसनीयता होती है.