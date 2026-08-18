शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फिर किया NTA का 'कोर्स करेक्शन', 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी; पेपर सेट करने वालों की बनेगी नई टीम

बता दें कि मंगलवार की बैठक शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से सोमवार ( 17 अगस्त 2026) को की गई पहली समीक्षा के बाद हुई, जिसमें उन्होंने NTA की परीक्षा प्रक्रियाओं का ऑडिट करने का आदेश दिया और करेक्शन एक्शन पर एक रिपोर्ट मांगी. उन्होंने एजेंसी के कॉन्फिडेंशयल एक्शन में भी सुधार के आदेश दिए, जिनमें संवेदनशील कार्यों के लिए अलग कमरे, एयर-गैप्ड कंप्यूटर सिस्टम और अहम डिवाइस डिपॉजिट प्रोटोकॉल शामिल हैं. अधिकारियों ने मंत्री को अलग से जानकारी दी थी कि एजेंसी रीस्ट्रक्चरिंग के तहत NTA के 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया गया.