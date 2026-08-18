शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फिर किया NTA का 'कोर्स करेक्शन', 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी; पेपर सेट करने वालों की बनेगी नई टीम

NTA Exam System: पेपर लीक और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की परीक्षाओं में लगातार हो रही गड़बड़ी को देखते हुए अब सिस्टम में लगातार बड़े बदलाव हो रहे हैं. NTA ने अपने पैनल से 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी कर दी है और टीम में नए एक्सपर्ट्स को शामिल करना शुरू कर दिया है. इसके साथ ही परीक्षा से पहले हर प्रश्नपत्र की 4 स्तर पर जांच करने का फैसला लिया है.
मंगलवार ( 18 अगस्त 2026) को NTA के डायरेक्टर जनरल ने रिव्यू मीटिंग में शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी को इन उपायों के बारे में जानकारी दी. एजेंसी ने मंत्रालय को जानकारी दी कि वह अगले 2-3 हफ्तों में 20-25 अधिकारियों की नियुक्ति करेगी और सेंट्रल इंडस्ट्रीयल फोर्स की टीमों को सुरक्षा मजबूत करने के लिए तैनात करते हुए अपने ऑफिस को युद्धस्तर पर नए कैंपस में ट्रांसफर करेगी.
शिक्षा मंत्री ने परीक्षाओं को ट्रांसपेरेंसी के साथ कंडक्ट करवाने के लिए सभी आवश्यक सुरक्षा और बुनियादी ढांचागत व्यवस्थाएं पूरी करने का आदेश दिया. बैठक में NTA की भर्ती योजना के बारे में भी समीक्षा की गई. इस 4 स्तरीय जांच प्रक्रिया का मकसद प्रश्नपत्र तैयार करने के कई चरणों का गहराई से जांच करना और प्रश्नपत्रों को अंतिम रूप देने से पहले भाषा, लैंग्वेज, ट्रांसलेशन और गलतियों का पता लगाना है.
यह फैसला उस बड़ी खामी के बाद लिया गया है, जिसके चलते NTA को जून 2026 में आयोजित होने वाली UGC-NET इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी की परीक्षाएं रद्द करनी पड़ीं और नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का आदेश दिया गया.
As a follow up meeting on NTA, Union Education Minister Shri @JoshiPralhad directed that all necessary security and related infrastructural facilities should be put in place for the smooth conduct of examinations.
Following directions from the Minister, DG, NTA apprised on the… pic.twitter.com/SCSnko504d
— Ministry of Education (@EduMinOfIndia) August 18, 2026
एजेंसी को तीनों प्रश्नपत्रों के संबंध में कई शिकायतें मिली थीं. बाद में एक कमेटी ने उनमें कई तथ्यात्मक, टाइपोग्राफिक और ट्रांसलेशन से जुड़ी गलतियां, गलत ढंग से तैयार किए गए प्रश्न और रिपिटेशन जैसी त्रुटियां पाईं. समिति ने निष्कर्ष निकाला कि आंसर की चैलेंज प्रोसेस के दौरान विवादित प्रश्नों को हटाकर केवल इन खामियों को दूर करना संभव नहीं था.
बता दें कि मंगलवार की बैठक शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से सोमवार ( 17 अगस्त 2026) को की गई पहली समीक्षा के बाद हुई, जिसमें उन्होंने NTA की परीक्षा प्रक्रियाओं का ऑडिट करने का आदेश दिया और करेक्शन एक्शन पर एक रिपोर्ट मांगी. उन्होंने एजेंसी के कॉन्फिडेंशयल एक्शन में भी सुधार के आदेश दिए, जिनमें संवेदनशील कार्यों के लिए अलग कमरे, एयर-गैप्ड कंप्यूटर सिस्टम और अहम डिवाइस डिपॉजिट प्रोटोकॉल शामिल हैं. अधिकारियों ने मंत्री को अलग से जानकारी दी थी कि एजेंसी रीस्ट्रक्चरिंग के तहत NTA के 50 से ज्यादा कर्मचारियों को हटा दिया गया.