Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फिर किया NTA का कोर्स करेक्शन, 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी; पेपर सेट करने वालों की बनेगी नई टीम

शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फिर किया NTA का 'कोर्स करेक्शन', 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी; पेपर सेट करने वालों की बनेगी नई टीम

NTA Exam System Change: शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी की ओर से समीक्षा बैठक के अगले दिन NTA ने अब सिस्टम में बड़ा बदलाव किया है. इसके तहत 600 एक्सपर्ट्स को हटा दिया गया है और प्रश्नपत्र की 4 स्तर पर जांच करने का फैसला लिया है.

Written ByShruti Kaul
Published: Aug 18, 2026, 10:29 PM IST|Updated: Aug 18, 2026, 10:31 PM IST
शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने फिर किया NTA का 'कोर्स करेक्शन', 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी; पेपर सेट करने वालों की बनेगी नई टीम

About the Author

Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
शिक्षा मंत्री ने फिर किया NTA का 'कोर्स करेक्शन', 600 एक्सपर्ट्स की छुट्टी
2
3
4
5