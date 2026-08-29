/NTA को पूरी तरह बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार? एक साथ 5 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति से बढ़ी हलचल, जानें पूरी डिटेल

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA की मौजूदा परीक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव की कवायद शुरू हो गई है. परीक्षा आयोजित करने से लेकर प्रश्नपत्रों की सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों की निगरानी, उत्तरों के मूल्यांकन और परिणाम तैयार करने तक पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की जा रही है. इसका उद्देश्य परीक्षा प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी, तकनीक आधारित और भरोसेमंद बनाना है.
एनटीए देश की कई महत्वपूर्ण प्रवेश और भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करता है. ऐसे में परीक्षा प्रणाली की विश्वसनीयता बनाए रखना बेहद महत्वपूर्ण है. शिक्षा मंत्रालय की ओर से परीक्षा विशेषज्ञों और संबंधित अधिकारियों के साथ लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है. फोकस ऐसी व्यवस्था तैयार करने पर है जिसमें मानवीय हस्तक्षेप और संभावित गड़बड़ियों की गुंजाइश को कम किया जा सके.
एनटीए में सुधार के लिए देश और दुनिया में अपनाई जा रही बेस्ट प्रैक्टिसेज का अध्ययन किया जा रहा है. विभिन्न शिक्षण संस्थानों, परीक्षा विशेषज्ञों और तकनीकी विशेषज्ञों से भी सुझाव और बेस्ट प्रैक्टिसेज साझा करने को कहा जा रहा है. इन सुझावों के आधार पर परीक्षा संचालन के अलग-अलग चरणों में तकनीक और सुरक्षा के बेहतर इस्तेमाल की संभावनाएं तलाशी जा रही हैं.
केंद्र सरकार ने एनटीए में एक संयुक्त सचिव, तीन निदेशक और एक संयुक्त निदेशक की नियुक्ति की है. कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार 2005 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अंशुमान को पांच वर्ष के कार्यकाल के लिए एनटीए में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है. इसके अलावा साया एस, रवि कुमार सिंह और प्रलाना वेंकटेश वी को निदेशक नियुक्त किया गया है. 2016 बैच के भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी अमित समदरिया को संयुक्त निदेशक बनाया गया है.
प्रस्तावित सुधारों में प्रश्नपत्रों की डिजिटल सुरक्षा और परीक्षा शुरू होने तक उन तक पहुंच को बेहद सीमित रखने पर जोर है. प्रश्नपत्र तैयार करने, सुरक्षित रखने, प्रिंटिंग और वितरण की पूरी प्रक्रिया में कई स्तर की सुरक्षा व्यवस्था लागू किए जाने की योजना है. इससे पेपर से जुड़ी संवेदनशील जानकारी के अनधिकृत इस्तेमाल की संभावना कम की जा सकेगी.
अभ्यर्थियों की पहचान को मजबूत बनाने के लिए बहु-स्तरीय सत्यापन व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है. इसमें बायोमेट्रिक पहचान और फेस रिकग्निशन जैसी तकनीकों का इस्तेमाल शामिल हो सकता है. उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि परीक्षा में पंजीकृत अभ्यर्थी की जगह किसी दूसरे व्यक्ति के शामिल होने जैसी गड़बड़ी को रोका जा सके.
परीक्षा केंद्रों की निगरानी में सीसीटीवी लाइव मॉनिटरिंग और एआई आधारित संदिग्ध गतिविधियों की पहचान को शामिल करने की तैयारी है. केंद्रों का चयन उनके जोखिम और प्रदर्शन के आधार पर किया जा सकता है. साथ ही कमजोर या संदिग्ध परीक्षा केंद्रों की नियमित ऑडिटिंग की व्यवस्था मजबूत करने पर भी विचार हो रहा है.
परीक्षा प्रक्रिया में प्रश्नपत्र तैयार होने से लेकर प्रिंटिंग, वितरण, परीक्षा संचालन और मूल्यांकन तक स्वतंत्र जांच की व्यवस्था मजबूत की जा सकती है. अलग-अलग चरणों में स्वतंत्र सत्यापन से किसी एक स्तर पर होने वाली गलती या गड़बड़ी को आगे बढ़ने से रोकने में मदद मिल सकती है.
परीक्षा से जुड़े सर्वर, सॉफ्टवेयर और डेटा की सुरक्षा भी सुधारों का अहम हिस्सा है. साइबर सिक्योरिटी ऑडिट, लगातार निगरानी और डेटा बैकअप जैसी व्यवस्थाओं को मजबूत किया जाएगा. कुल मिलाकर प्रस्तावित बदलावों का लक्ष्य एनटीए की परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित, जवाबदेह, तकनीक-सक्षम और पारदर्शी बनाना है.