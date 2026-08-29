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NTA को पूरी तरह बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार? एक साथ 5 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति से बढ़ी हलचल, जानें पूरी डिटेल

एनटीए की परीक्षा व्यवस्था में बड़े सुधार की तैयारी है. परीक्षा केंद्रों की निगरानी, पेपर सुरक्षा, बायोमेट्रिक पहचान, एआई मॉनिटरिंग, साइबर सिक्योरिटी और रिजल्ट प्रक्रिया को मजबूत करने की योजना पर काम हो रहा है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 29, 2026, 08:44 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:44 AM IST
NTA को पूरी तरह बदलने की तैयारी में केंद्र सरकार? एक साथ 5 बड़े अधिकारियों की नियुक्ति से बढ़ी हलचल, जानें पूरी डिटेल

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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