/NEET पेपर लीक के बाद NTA का बड़ा एक्शन! 24 घंटे सुरक्षा के लिए ₹7.5 करोड़ का टेंडर, मुख्यालय से रीजनल ऑफिस तक बढ़ेगी निगरानी

नीय यूजी 2026 पेपर लीक विवाद के बाद राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को पहले से अधिक मजबूत बनाने का फैसला लिया है. एजेंसी ने मुख्यालय और सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में 24 घंटे सुरक्षा उपलब्ध कराने के लिए करीब ₹7.5 करोड़ का टेंडर जारी किया है. यह राशि GST से अलग होगी. टेंडर दस्तावेज के अनुसार, जरूरत पड़ने पर सुरक्षा कर्मियों की संख्या बढ़ाई या घटाई जा सकती है और कार्य को अलग-अलग एजेंसियों में भी बांटा जा सकता है. इच्छुक एजेंसियों को ₹15 लाख की अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट (EMD) और कुल अनुबंध मूल्य का 5% प्रदर्शन सुरक्षा (Performance Security) भी जमा करनी होगी.
इस बार NTA ने केवल सबसे कम कीमत देने वाली एजेंसी को चुनने के बजाय Quality and Cost Based Selection (QCBS) मॉडल अपनाया है. एजेंसी का कहना है कि परीक्षा प्रणाली की संवेदनशीलता और गोपनीयता को देखते हुए सेवा की गुणवत्ता सबसे अधिक महत्वपूर्ण है. चयन प्रक्रिया में तकनीकी मूल्यांकन को 70% और वित्तीय बोली को 30% वेटेज दिया जाएगा. केवल वही एजेंसियां वित्तीय चरण में पहुंचेंगी जिन्हें तकनीकी मूल्यांकन में कम से कम 70 अंक प्राप्त होंगे. इससे सुरक्षा सेवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रयास किया जाएगा.
चयनित एजेंसी को NTA मुख्यालय और क्षेत्रीय कार्यालयों में प्रवेश और निकास की पूरी निगरानी करनी होगी. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि केवल अधिकृत व्यक्ति ही प्रतिबंधित क्षेत्रों में प्रवेश कर सकें. एजेंसी को विजिटर रिकॉर्ड बनाए रखने, हैंड-हेल्ड और डोर-फ्रेम मेटल डिटेक्टर लगाने, संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने और परीक्षा से जुड़े संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा करनी होगी. इसके अलावा, परीक्षा सामग्री, सर्वर रूम, IT इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टोरेज सुविधाओं की सुरक्षा भी एजेंसी की प्रमुख जिम्मेदारी होगी.
टेंडर दस्तावेज के अनुसार, सुरक्षा एजेंसियों का मूल्यांकन उनके अनुभव के साथ-साथ आधुनिक तकनीक के उपयोग पर भी किया जाएगा. GPS आधारित पेट्रोलिंग, बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, डिजिटल इंसिडेंट रिपोर्टिंग सिस्टम और हाई-सिक्योरिटी मॉनिटरिंग जैसी तकनीकों का इस्तेमाल प्रस्तावित है. एजेंसियों को अपनी सुरक्षा रणनीति की प्रस्तुति भी देनी होगी. NTA का उद्देश्य केवल सुरक्षा गार्ड तैनात करना नहीं, बल्कि तकनीक आधारित एक मजबूत और जवाबदेह सुरक्षा ढांचा तैयार करना है.
यह कदम ऐसे समय उठाया गया है जब CBI ने कथित NEET-UG 2026 पेपर लीक मामले में गिरफ्तार सभी 13 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है. जांच एजेंसी के अनुसार, पेपर लीक की पूरी साजिश का खुलासा हो चुका है और प्रश्नपत्र तैयार करने वाले शिक्षकों से लेकर लाभार्थी अभ्यर्थियों तक की कड़ी का पता लगाया गया है. जांच में किसी सरकारी अधिकारी या NTA कर्मचारी की संलिप्तता नहीं मिली. इसी विवाद के चलते NTA ने 3 मई को हुई मूल परीक्षा को 12 मई को रद्द कर दिया था और बाद में 21 जून को दोबारा परीक्षा आयोजित की गई.
हालांकि टेंडर दस्तावेज में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि पहले NTA की सुरक्षा व्यवस्था किस प्रकार संचालित की जा रही थी. वहीं, के. राधाकृष्णन समिति, जिसे NEET-UG 2026 विवाद के बाद गठित किया गया था, ने निजी सुरक्षा एजेंसी नियुक्त करने की सिफारिश नहीं की थी. समिति ने NTA की सुरक्षा संरचना को मजबूत करने, इन-हाउस सुरक्षा विश्लेषकों की नियुक्ति और सुरक्षा प्रोटोकॉल की नियमित समीक्षा पर जोर दिया था. विशेषज्ञों का मानना है कि यह नया टेंडर परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता, गोपनीयता और अभ्यर्थियों का भरोसा मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हो सकता है.