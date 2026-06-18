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टेलीग्राम पर रोक क्यों जरूरी थी? NTA और IIT मद्रास निदेशक ने बताई बड़ी वजह

NEET UG 2026 री-एग्जाम से पहले Telegram पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध का NTA और IIT मद्रास ने बचाव किया है. अधिकारियों का कहना है कि कुछ चैनलों ने एडिटेड मैसेज और पुराने टाइमस्टैम्प का इस्तेमाल कर पेपर लीक का झूठा माहौल बनाने की कोशिश की थी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 18, 2026, 08:08 PM IST|Updated: Jun 18, 2026, 08:08 PM IST
टेलीग्राम पर रोक क्यों जरूरी थी? NTA और IIT मद्रास निदेशक ने बताई बड़ी वजह

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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