नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम पर लगाए गए अस्थायी प्रतिबंध को लेकर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (एनटीए) और आईआईटी मद्रास के निदेशक ने अपना पक्ष रखा है. उनका कहना है कि यह कदम परीक्षा की निष्पक्षता और विश्वसनीयता को बनाए रखने के लिए उठाया गया. अधिकारियों के अनुसार कुछ Telegram चैनलों पर ऐसे दावे किए जा रहे थे कि उनके पास री-एग्जाम का प्रश्नपत्र मौजूद है. जांच में सामने आया कि इन दावों का कोई आधार नहीं था, लेकिन इससे छात्रों और अभिभावकों के बीच भ्रम और डर का माहौल बन रहा था.
एनटीए के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि री-एग्जाम कराने और CBI जांच शुरू करने का मुख्य उद्देश्य परीक्षा की पवित्रता और छात्रों के अधिकारों की रक्षा करना है. उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर कई Telegram चैनल प्रश्नपत्र बेचने का दावा कर रहे थे. एजेंसी ने ऐसे सभी दावों की जांच की और पाया कि वे पूरी तरह फर्जी थे. उनके मुताबिक किसी भी चैनल के पास वास्तविक प्रश्नपत्र नहीं था और ऐसे लोग केवल छात्रों और अभिभावकों को गुमराह कर रहे थे.
अभिषेक सिंह ने उम्मीदवारों को चेतावनी देते हुए कहा कि प्रश्नपत्र बेचने का दावा करने वाले लोग केवल धोखाधड़ी कर रहे हैं. ऐसे चैनल छात्रों से पैसे लेकर उन्हें झूठे वादों में फंसाते हैं. NTA का आरोप है कि कुछ Telegram चैनल एडिटेड मैसेज का इस्तेमाल करके यह दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि परीक्षा से पहले ही प्रश्नपत्र उपलब्ध था. इससे पेपर लीक की अफवाहों को बढ़ावा मिलता है और परीक्षा प्रक्रिया पर अनावश्यक सवाल खड़े होते हैं.
IIT मद्रास के निदेशक प्रो. वी. कामकोटी ने Telegram की एक तकनीकी कमजोरी की ओर इशारा किया. उन्होंने बताया कि प्लेटफॉर्म पर कोई व्यक्ति किसी संदेश को बाद में एडिट कर सकता है, लेकिन उसका पुराना टाइमस्टैम्प बना रहता है. इसका मतलब यह है कि देखने वाले को लगेगा कि वही सामग्री पहले ही पोस्ट की गई थी. उन्होंने कहा कि इसी तकनीक का इस्तेमाल कर पहले भी भ्रम फैलाने की कोशिश की गई है और यह परीक्षा प्रणाली के लिए चिंता का विषय है.
कामकोटी के अनुसार ऐसी घटनाएं केवल NEET तक सीमित नहीं हैं. उन्होंने दावा किया कि JEE Advanced और IISER Aptitude Test जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के दौरान भी इसी तरह की कोशिशें देखी गई थीं. उन्होंने एक लाइव डेमो के जरिए समझाया कि कैसे एक फाइल भेजने के बाद उसे दूसरी फाइल से बदल दिया जाता है, लेकिन पुराना समय ही दिखाई देता है. इससे ऐसा भ्रम पैदा किया जा सकता है कि प्रश्नपत्र पहले से उपलब्ध था.
अधिकारियों ने माना कि दोबारा परीक्षा देना छात्रों के लिए बड़ी चुनौती और मानसिक दबाव का कारण है. हालांकि उन्होंने भरोसा दिलाया कि परीक्षा को सुरक्षित, निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए हर संभव कदम उठाया जा रहा है. NTA ने कहा है कि री-NEET परीक्षा के लिए केंद्र सरकार, विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर व्यापक इंतजाम किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी या अफवाह से परीक्षा प्रभावित न हो और सभी छात्रों को समान अवसर मिल सके.