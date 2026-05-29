Advertisement
trendingNow13232407
Hindi Newsशिक्षाNEET में अब AI की एंट्री! पेपर लीक रोकने के लिए NTA ने शुरू किया सबसे बड़ा डिजिटल मिशन

NEET में अब AI की एंट्री! पेपर लीक रोकने के लिए NTA ने शुरू किया सबसे बड़ा डिजिटल मिशन

NEET-UG परीक्षा को सुरक्षित और पारदर्शी बनाने के लिए NTA ने बड़ा डिजिटल बदलाव शुरू किया है. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में आधार वेरिफिकेशन, AI निगरानी, CCTV, जैमर और Digi-Exam सिस्टम जैसी नई सुरक्षा व्यवस्थाओं की जानकारी दी गई. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 29, 2026, 04:09 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

NEET में अब AI की एंट्री! पेपर लीक रोकने के लिए NTA ने शुरू किया सबसे बड़ा डिजिटल मिशन

NEET-UG परीक्षा को लेकर पिछले साल हुए विवादों और पेपर लीक के आरोपों के बाद अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए कई बड़े बदलाव शुरू कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पूर्व ISRO प्रमुख और NTA सुधार समिति के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन ने बताया कि अब परीक्षा प्रणाली को “Digi-Exam” मॉडल की ओर ले जाया जा रहा है. इसमें आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI निगरानी, CCTV कैमरे और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इन कदमों से भविष्य में पेपर लीक और गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी.

क्यों बदला सिस्टम?

साल 2024 में NEET-UG परीक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन ने की. समिति ने NTA की परीक्षा व्यवस्था, डेटा सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के लिए कुल 101 सुझाव दिए. इन सुझावों को लागू करने के लिए एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है, जो लगातार निगरानी कर रही है. हलफनामे में बताया गया कि अब NEET-UG 2025 और 2026 में राज्यों और जिलों की भूमिका भी बढ़ाई गई है ताकि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके.

कैसे होगी निगरानी?

NTA ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है. 2026 की परीक्षा के 99.5 प्रतिशत से अधिक केंद्र सरकारी संस्थानों में बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनकी निगरानी कंट्रोल स्तर से की जा रही है. मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की डिजिटल चीटिंग न हो सके. इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स के जरिए किसी भी असामान्य पैटर्न और संदिग्ध गतिविधि की पहचान की जा रही है. NTA का कहना है कि परीक्षा की हर स्टेज पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है Digi-Exam सिस्टम?

हलफनामे में बताया गया कि उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया गया है. इसे “Digi-Exam” व्यवस्था की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया को धीरे-धीरे पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाएगा. NTA ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 16 नए पद भी बनाए हैं और IIT, UGC तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. परीक्षा कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमजोरी न रहे.

आगे क्या बदल सकता है?

NTA अब शिकायत निवारण प्रणाली में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक जोड़ने की तैयारी कर रहा है. हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर के जरिए छात्रों की शिकायतों पर नजर रखी जा रही है. हालांकि, NEET-UG को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनाने, कई चरणों में परीक्षा कराने और उम्र सीमा तय करने जैसे मुद्दों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा. NTA ने दावा किया है कि NEET-UG 2025 परीक्षा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई और आने वाले समय में सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

TAGS

NEET-UG 2026

Trending news

'पीएम खुद कर रहे मामले की निगरानी', SC के सख्त सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
Supreme Court
'पीएम खुद कर रहे मामले की निगरानी', SC के सख्त सवाल पर केंद्र ने क्या-क्या बताया?
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
aap
पंजाब निकाय चुनाव में AAP का जलवा, कई निकायों पर क्लीन स्वीप; कांग्रेस का बुरा हाल
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
NIA raids
हथियार तस्करी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
ajit pawar plane crash
हाथ में ताला और लोहे की चेन...CBI ऑफिस के बाहर रोहित पवार का अनोखा प्रदर्शन
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
Punjab Nagar Nikay Chunav Result
Punjab Nikay Chunav Results: प्रचंड जीत की और AAP, अबतक 600 सीटें पार
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
karnataka
पावर शिफ्ट के बीच डीके शिवकुमार का भावुक पोस्ट, सिद्धारमैया के सफर को किया सलाम
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
IMD
जून में आफत वाली गर्मी! IMD ने UP-बिहार समेत 11 राज्यों में जारी किया लू का अलर्ट
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 16 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
Pune News
पुणे में जहरीली शराब ने निगल ली 16 जिंदगियां, युवकों की मौत से मचा हड़कंप
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
DK Shivakumar
राहुल-सोनिया के साथ दिल्ली में महामंथन! तय हुआ शिवकुमार कैबिनेट का फॉर्मूला!
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग
Former PM Chaudhary Charan Singh
एक-दूसरे के पूरक हैं किसान और...चौधरी चरण सिंह की नीतियों को आगे बढ़ाना समय की मांग