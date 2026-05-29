NEET में अब AI की एंट्री! पेपर लीक रोकने के लिए NTA ने शुरू किया सबसे बड़ा डिजिटल मिशन

NEET-UG परीक्षा को लेकर पिछले साल हुए विवादों और पेपर लीक के आरोपों के बाद अब राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है. परीक्षा को ज्यादा सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाने के लिए कई बड़े बदलाव शुरू कर दिए गए हैं. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में पूर्व ISRO प्रमुख और NTA सुधार समिति के अध्यक्ष डॉ. के. राधाकृष्णन ने बताया कि अब परीक्षा प्रणाली को “Digi-Exam” मॉडल की ओर ले जाया जा रहा है. इसमें आधार आधारित बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, AI निगरानी, CCTV कैमरे और डेटा एनालिटिक्स जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा. सरकार का दावा है कि इन कदमों से भविष्य में पेपर लीक और गड़बड़ियों पर काफी हद तक रोक लग सकेगी.

क्यों बदला सिस्टम?

साल 2024 में NEET-UG परीक्षा को लेकर कई सवाल उठे थे, जिसके बाद शिक्षा मंत्रालय ने विशेषज्ञों की एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी. इस समिति की अध्यक्षता पूर्व ISRO प्रमुख डॉ. के. राधाकृष्णन ने की. समिति ने NTA की परीक्षा व्यवस्था, डेटा सुरक्षा और प्रशासनिक प्रक्रिया में सुधार के लिए कुल 101 सुझाव दिए. इन सुझावों को लागू करने के लिए एक हाई पावर्ड स्टीयरिंग कमेटी भी बनाई गई है, जो लगातार निगरानी कर रही है. हलफनामे में बताया गया कि अब NEET-UG 2025 और 2026 में राज्यों और जिलों की भूमिका भी बढ़ाई गई है ताकि परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा और व्यवस्था बेहतर तरीके से संभाली जा सके.

कैसे होगी निगरानी?

NTA ने परीक्षा केंद्रों की सुरक्षा को पहले से ज्यादा मजबूत बनाया है. 2026 की परीक्षा के 99.5 प्रतिशत से अधिक केंद्र सरकारी संस्थानों में बनाए गए हैं. परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे लगाए गए हैं और उनकी निगरानी कंट्रोल स्तर से की जा रही है. मोबाइल सिग्नल रोकने के लिए जैमर भी लगाए गए हैं ताकि किसी तरह की डिजिटल चीटिंग न हो सके. इसके अलावा डेटा एनालिटिक्स के जरिए किसी भी असामान्य पैटर्न और संदिग्ध गतिविधि की पहचान की जा रही है. NTA का कहना है कि परीक्षा की हर स्टेज पर निगरानी रखी जा रही है ताकि कोई भी गड़बड़ी तुरंत पकड़ी जा सके.

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क्या है Digi-Exam सिस्टम?

हलफनामे में बताया गया कि उम्मीदवारों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए आधार आधारित बायोमेट्रिक सत्यापन शुरू किया गया है. इसे “Digi-Exam” व्यवस्था की दिशा में पहला बड़ा कदम माना जा रहा है. इसके तहत परीक्षा प्रक्रिया को धीरे-धीरे पूरी तरह डिजिटल और सुरक्षित बनाया जाएगा. NTA ने अपनी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 16 नए पद भी बनाए हैं और IIT, UGC तथा केंद्रीय विद्यालय संगठन जैसे संस्थानों के विशेषज्ञों की मदद ली जा रही है. परीक्षा कर्मियों को नियमित प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमजोरी न रहे.

आगे क्या बदल सकता है?

NTA अब शिकायत निवारण प्रणाली में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक जोड़ने की तैयारी कर रहा है. हेल्पडेस्क और कॉल सेंटर के जरिए छात्रों की शिकायतों पर नजर रखी जा रही है. हालांकि, NEET-UG को पूरी तरह कंप्यूटर आधारित परीक्षा बनाने, कई चरणों में परीक्षा कराने और उम्र सीमा तय करने जैसे मुद्दों पर अभी अंतिम फैसला नहीं हुआ है. यह निर्णय स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चर्चा के बाद लिया जाएगा. NTA ने दावा किया है कि NEET-UG 2025 परीक्षा विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सफलतापूर्वक आयोजित की गई और आने वाले समय में सुधारों की प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी.