JEE Main Admit Card Soon: जल्द जारी हो जाएगा जेईई मुख्य परीक्षा का एडमिट कार्ड, जानें हॉल टिकट डाउनलोड करने का प्रोसेस

JEE Main Admit Card Soon: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) द्वारा जेईई मेन 2026 सत्र 1 का एडमिट कार्ड जल्द जारी किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवारों जो जेईई मेन 2026 सत्र 1 की परीक्षाएं में शामिल होंगे वो एडमिट कार्ड को ऑनलाइन वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं. इस परीक्षा को 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 तक आयोजित किया जाएगा. परीक्षा की तारीख से 2-3 पहले जेईई मेन 2026 का एडमिट कार्ड जारी हो सकता है. जेईई मुख्य परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जारी किया जाएगा. आइए जेईई मेन परीक्षा हॉल टिकट डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

जेईई मेन परीक्षा एडमिट कार्ड कब होगा जारी?

आमतौर पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की ओर से जेईई मुख्य परीक्षा 2026 का एडमिट कार्ड एग्जाम की तारीख से 2-3 पहले जारी किया जाता है. जेईई मेन 2026 सत्र 1 एडमिट कार्ड 17 जनवरी या 18 जनवरी 2026 को जारी किया जा सकता है. जेईई मेन 2026 की शहर सूचना पर्ची जारी की जा चुकी है जिसे आप jeemain.nta.nic.in के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं.

JEE Main 2026 Admit Card Download Process

जेईई मेन 2026 सत्र 1 के एडमिट कार्ड का लिंक जल्द ही ऑफिशियल वेबसाइट पर एक्टिव कर दिया जाएगा. अपने रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिए जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आइए स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस जानते हैं.

सबसे पहले जेईई मेन की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं. जेईई मेन 2026 सत्र 1 एडमिट कार्ड लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद आवेदन आईडी और पासवर्ड को एंटर करें. स्क्रीन पर जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड शो हो जाएगा. भविष्य के लिए जेईई मेन परीक्षा का एडमिट कार्ड डाउनलोड करें. यहां से जेईई मेन परीक्षा एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

अधिक जानकारी और परीक्षा से संबंधित अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जा सकते हैं.

