NTA JEE Main 2026 परीक्षा सत्र 1 के लिए सिटी स्लिप जारी, फटाफट ऐसे करें डाउनलोड

NTA JEE Main City Intimation Slip 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 सत्र 1 के लिए शहर की सूचना पर्ची जारी कर दी है. आइए इसे डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 08, 2026, 05:02 PM IST
NTA JEE Main City Intimation Slip 2026: राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) ने जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप को जारी कर दिया है. इसके जरिए परीक्षा आयोजित शहर से संबंधित जानकारी हासिल कर सकते हैं. परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन कर चुके उम्मीदवार शहर सूचना पर्ची देख और डाउनलोड कर सकते हैं. एनटीए ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची जारी कर दिया है. आइए जानते हैं कि कैसे सिटी स्लिप को डाउनलोड कर सकते हैं और एडमिट कार्ड कब तक जारी होगा?

जेईई मेन सिटी स्लिप में क्या होगा?

जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप को आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है. इस स्लिप में उस शहर के आवंटन से संबंधित जानकारी होती है जहां जेईई मेन परीक्षा केंद्र स्थित होगा. एनटीए की ओर से ये भी स्पष्ट किया जा चुका है कि अभी एडमिट कार्ड को जारी नहीं किया गया है.

कैसे करें सिटी स्लिप डाउनलोड?

  1. सबसे पहले राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं.
  2. सिटी स्लिप को देखने के लिए https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाएं.
  3. होमपेज पर जेईई मेन 2026 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची शो होगी.
  4. उसके नोटिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद लिंक के जरिए नया पेज ओपन होगा.
  5. इसके बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड को एंटर करके लॉगिन करें.
  6. इसके बाद सिटी स्लिप को डाउनलोड कर लें और यहां से परीक्षा के एग्जाम सेंटर की डिटेल्स हासिल कर लें.

कब तक जारी होगा एडमिट कार्ड

जेईई मेन परीक्षा के पहले सत्र की परीक्षाएं 21 से 30 जनवरी 2026 के बीच निर्धारित है. इससे 4-5 दिन पहले एडमिट कार्ड को जारी किया जाएगा. ऐसे में 16 जनवरी या 17 जनवरी को एडमिट कार्ड जारी हो सकता है. जेईई मेन परीक्षा के पहले और दूसरे सत्र में शामिल होने वाले पास उम्मीदवार ही जेईई एडवांस्ड के लिए योग्य होंगे. 17 मई 2026 को JEE Advanced 2026 परीक्षा का आयोजन दो शिफ्ट में किया जाएगा.

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है।

nta jee main

