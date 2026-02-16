JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

JEE Mains 2026 Session 1 Result Released: एनटीए की ओर से जेईई मेन परीक्षा के परिणाम की घोषणा कर दी गई है. इससे पहले फाइनल आंसर की को जारी किया गया था, आइए जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा स्कोरकार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस जानते हैं.
NTA JEE Mains 2026 Session 1 Result Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए जेईई मेन परीक्षा रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.
जेईई मेन्स सत्र 1 के परिणाम को चेक करने के लिए उम्मीदवार को अपनी पर्सनल डिटेल्स दर्ज करनी होगी जिसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर प्रतिशत स्कोर की जांच कर सकते हैं.
एनटीए ने 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा का आयोजन किया था. ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो-दो शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई थी.
