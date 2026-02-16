JEE Mains Result 2026: जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी, फटाफट ऐसे डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

NTA JEE Mains 2026 Session 1 Result Released: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने जेईई मेन 2026 सेशन 1 का रिजल्ट जारी कर दिया है. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in से रिजल्ट चेक कर सकते हैं. आइए जेईई मेन परीक्षा रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड प्रोसेस जानते हैं.

JEE Main 2026 Result: कैसे चेक करें रिजल्ट?

जेईई मेन्स सत्र 1 के परिणाम को चेक करने के लिए उम्मीदवार को अपनी पर्सनल डिटेल्स दर्ज करनी होगी जिसके बाद सब्जेक्ट वाइज प्रतिशत अंक और कुल मिलाकर प्रतिशत स्कोर की जांच कर सकते हैं.

सबसे पहले जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट https://jeemain.nta.nic.in/ पर जाएं. होम पेज पर ‘JEE Main 2026 Result Link’ या ‘View Scorecard’ शो होगा. उस पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज ओपन होगा. रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के अलावा कैप्चा कोड एंटर करके लॉगिन करना होगा. इसके बाद स्क्रिन पर रिजल्ट शो हो जाएगा जहां से स्कोरकार्ड देख सकेंगे. जेईई मेन रिजल्ट स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं.

कब हुई थी जेईई मेन सत्र 1 की परीक्षा?

एनटीए ने 21 जनवरी से 29 जनवरी 2026 के बीच जेईई मेन सेशन 1 परीक्षा का आयोजन किया था. ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा दो-दो शिफ्ट सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक आयोजित की गई थी.

