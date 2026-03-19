JEE Main 2026 City Intimation Slip OUT (Soon): जल्द ही NTA जारी करेगा जेईई मुख्य सेशन 2 के लिए सिटी स्लिप, फटाफट जान लें डाउनलोड करने का तरीका

JEE Main 2026 City Intimation (Soon): जल्द ही NTA द्वारा जेईई मुख्य सेशन 2 परीक्षा के लिए सिटी स्लिप जारी किया जाएगा. परीक्षा में शामिल होने वाले उम्मीदवार ऑनलाइन प्रोसेस को अपनाकर शहर सूचना पर्ची डाउनलोड कर सकते हैं.
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JEE Main 2026 City Intimation Slip OUT (Soon): अप्रैल में जेईई मुख्य सेशन 2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. इसमें शामिल होने वाले उम्मीदवारों को जेईई मुख्य सेशन 2 के लिए एडमिट कार्ड का इंतजार हैं, लेकिन इससे पहले सिटी स्लिप का भी इंतजार कर रहे हैं. इसके जारी होने के बाद उम्मीदवारों को ये जानकारी हो सकेगी कि वो किस एग्जाम सेंटर या किस शहर में जाकर जेईई मुख्य सेशन 2 परीक्षा देने वाले हैं. पिछले कई दिनों से जेईई मुख्य सेशन 2 के सिटी स्लिप जारी होने की सूचना मिल रही है. हालांकि, उम्मीद की जा रही है जल्द से जल्द राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी (NTA) की ओर से शहर सूचना पर्ची जारी किया जाएगा. बिना किसी देरी किए फटाफट से जेईई मेन 2026 इंटीमेशन सिटी स्लिप डाउनलोड करने का तरीका जानते हैं.
एनटीए द्वारा जेईई मेन 2026 सत्र 2 की सिटी स्लिप को 19 मार्च की शाम तक या 20 मार्च, शुक्रवार को जारी किया जा सकता है. आमतौर पर परीक्षा की तिथि से 10-15 दिन पहले राष्ट्रीय टेस्ट एजेंसी द्वारा शहर सूचना स्लिप को जारी किया जाता है. एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा जेईई की आधिकारिक वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा की शहर सूचना पर्ची जारी की जा सकती है.
जेईई मेन 2026 सेशन 2 परीक्षा के लिए शहर सूचना पर्ची को जारी किया जाएगा. इसके माध्यम से उम्मीदवार जान सकेंगे कि अप्रैल सत्र के लिए आवंटित शहर और परीक्षा डेट कौन सी है. एनटीए और जेईई की ऑफिशियल वेबसाइट पर सिटी स्लिप जारी की जाएगी. इसे देखने के अलावा डाउनलोड करने और प्रिंट आउट का ऑप्शन भी मिलेगा.
सबसे पहले जेईई मेन की ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर 'Download Exam City Slip' का लिंक शो होगा.
उस पर क्लिक करने के बाद रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को दर्ज करें.
इसके बाद स्क्रीन पर सिटी स्लिप शो होगी जिसे वहां से डाउनलोड कर सकेंगे.
जेईई सिटी स्लिप को डाउनलोड करने के अलावा उसका प्रिंट भी निकाल सकेंगे.
जेईई मुख्य परीक्षा सेशन 2 का एडमिट कार्ड सिटी स्लिप के बाद जारी किया जाता है. एग्जाम हॉल टिकट को मार्च के आखिरी सप्ताह तक जारी किया जा सकता है. 2 अप्रैल से 9 अप्रैल 2026 के बीच जेईई मुख्य सेशन 2 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. लेटेस्ट अपडेट या अन्य किसी डिटेल्स के लिए ऑफिशियल वेबसाइट jeemain.nta.nic.in पर जा सकते हैं.
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